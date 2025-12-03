Teleshow

Daniela Christiansson se mostró orgullosa por el presente de Maxi López en Argentina: “¡Bravo, amor!"

Instalada en Suiza y a la espera de su segundo hijo en común, usó sus redes sociales para dejarle un tierno mensaje a su pareja

Daniela Christiansson se mostró emocionada
Daniela Christiansson, instalada en Suiza y transitando la recta final de su embarazo mientras espera junto a Elle la llegada de Lando, eligió las redes sociales para devolverle un cariñoso gesto a Maxi López en plena distancia.

El exdelantero de River Plate vive días de alta exposición y trabajo en Argentina por su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), y aunque los compromisos lo mantienen lejos, la conexión con su familia y el seguimiento de su vida cotidiana en Europa se sostienen a través de guiños digitales y demostraciones de afecto público.

La modelo comenzó con un mensaje de aliento y admiración para Maxi, republicando una de sus fotos vestido con un esmoquin negro en la alfombra roja del evento de la revista Gente, donde fue nombrado Personaje del año. “¡Bravo, amor! Y eso que fue en tan solo unos meses”, escribió junto a un aplauso virtual y dejó en claro que está contenta con lo que está logrando su marido en el país.

Daniela Christiansson se mostró emocionada
El gesto de Daniela no terminó allí. En sus historias, replicó un posteo anterior del delantero, que compartió una tierna foto de Daniela sentada en un sofá blanco, abrazando y besando a su hija Elle, quien le devuelve el gesto con una sonrisa. “Falta poco para estar todos juntos”, escribió el participante de MasterChef Celebrity en la publicación y la respuesta de Christiansson fue en la misma línea, reposteó la foto y le sumó emojis con los ojos llorosos.

La noche del martes, Maxi habló de sus planes a futuro y fue Ángel de Brito el encargado de preguntarle sobre los pasos que se vienen en las próximas semanas. El periodista, con gesto de picardía, rompió el hielo: “Un año raro el tuyo”. La respuesta, serena, no tardó: “Sí, distinto. Raro no, pero sí distinto”, admitió el exfutbolista, al dejar caer la definición como quien se quita un peso de encima.

Luego de varias horas, Daniela
En cuestión de segundos, la charla giró hacia el nuevo mundo de Maxi en el reality culinario: “Haciendo tele. Me llevo muy bien con todo el grupo, la gente que está detrás de escena. Lo disfruto”, aseguró. No hubo titubeos; hay autenticidad en ese tono. Y entonces, la pregunta inevitable: ¿Se ve Maxi López en otro rol dentro de los medios? De Brito fue directo: “¿Te ves conduciendo un programa, haciendo un streaming?” La mirada del exdelantero chispeó por un segundo, la mueca cómplice de quien sabe abrir puertas: “Ojo, ¿eh? Puedo”.

¿Y si el futuro profesional de López estuviera, de pronto, delante de una cámara, pero con el micrófono del conductor? “Yo te veo en un streaming”, insistió Ángel, al abrir el juego. Maxi, divertido, recogió el guante con una salida ingeniosa: “Si vos me das la verde, yo...”, entre risas y gestos que dejaron claro que ese paso, aunque no inmediato, no está descartado.

Maxi López habló de su futuro en los medios (Video: LAM-América TV)

Pero hay compromisos. MasterChef Celebrity y ese contrato invisible con la audiencia. De Brito, insistente, buscó sacar algo más: “Te vas y te reemplaza Yanina (Latorre). ¿Volvés?”. Maxi fue categórico: “Me voy, tengo que ir a Suiza, pero vuelvo. Sí, vuelvo”. No deja lugar a dudas. Telefe mantiene una de sus figuras, y el carisma de López sigue siendo moneda de cambio en la pantalla chica argentina.

Mientras tanto, desde el streaming de La Posta Espectáculo, Naiara Vecchio aportó datos frescos sobre el posible futuro laboral del exfutbolista: Maxi López desembarcaría en Mar del Plata en enero y de esa forma marcaría su presencia estival en el canal de streaming Olga, una movida que muchos esperaban y que confirma la venia que le dio el público en este tiempo mediático en el país.

Temas Relacionados

Daniela ChristianssonMaxi López

