Cuáles fueron las tendencias de YouTube en 2025: cumbia, Cazzu, creadores locales y una sorpresa bajo el mar

Entre sorpresas y ratificaciones, YouTube presentó los rankings con los videos musicales y los creadores más vistos del país durante el 2025. Con Cazzu como estandarte y figuras propias y ajenas, la cumbia protagonizó su regreso con gloria y junto con el reggaetón y el RKT dominaron la escena musical de la plataforma. En tanto, con nombres como Amilcar Aballay, Alejo Igoa y Fede Vigevani, América Latina arrasó en el top diez de creadores de contenido, en un año en el que redefinieron su modo de acercarse a su audiencia, transparentando su comunicación y coronándose como profesionales de la industria.

Karla Agis, líder de cultura y tendencias para YouTube en Canadá y Latinoamérica, habló con Teleshow para aportar su mirada de analista y desentrañar estos números sobre lo que se produce y consume en la plataforma. Con la experiencia de casi siete años en la compañía, aborda los movimientos claves tanto en la música como en la creación de contenido, el cruce con la televisión tradicional y la irrupción de fenómenos inesperados como el streaming científico y otros más previsibles como el auge del fútbol y sus protagonistas. El intercambio permite entender el peso de los artistas locales, la influencia de la Generación Z, la profesionalización del sector y el protagonismo cultural que adquiere Argentina en el ecosistema digital.

En el caso de la cumbia, puede advertirse como una nueva generación de artistas plantan una modernización del género al fusionarla con ritmos urbanos como el trap y el reggaeton. Bandas como Ke Personajes (+2.7 millones de suscriptores) y La T y La M (+1.03 millones de suscriptores) generan mayor tracción a través de presentaciones íntimas grabadas en calles locales. Incluso artistas pop y urbanos mainstream como María Becerra (+6.02 millones de suscriptores), Luck Ra (+2.08 millones de suscriptores) o la propia Cazzu que encabeza el listado lanzan temas de cumbia que mantienen una identidad de barrio convirtiéndose en un fenómeno cultural definitorio para la juventud argentina.

La especialista profundiza, además, en los cambios estructurales que atraviesan los medios, la posición de los creadores frente a innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial, y los desafíos que surgen ante eventos de escala global, como el próximo Mundial de Fútbol. Y anuncia el lanzamiento de YouTube Recap, que explora en detalle los principales géneros, podcasts y más información del contenido escuchado por cada usuario en la aplicación.

—En el ranking musical argentino, ocho de los diez videos más vistos son de artistas locales. ¿Esto responde a una tendencia de años anteriores o es algo particular de este año?

—Es un fenómeno que se fue gestando, aunque este año la cumbia arrasó por completo. Antes observábamos el auge del turreo y la consolidación del trap argentino con figuras como Duki o María Becerra. Ahora, las colaboraciones entre artistas, tanto del propio género como de afuera, son una estrategia para alinearse con la tendencia dominante en Argentina. Artistas como Cazzu, incluso cuando se alejan del género, incorporan elementos de cumbia. Se trata de un revival muy ligado a la Generación Z, que consume la cumbia de manera visual, con una estética urbana cruzada con el reggaetón. En general, en Latinoamérica los géneros se mezclan cada vez más gracias a las generaciones jóvenes.

—En la era de las colaboraciones, Cazzu se convirtió en la artista más vista con una canción muy personal, casi de cantautora como es “Con otra”. ¿Cómo se explica eso?

—El contexto tuvo mucho peso. Durante el último año y medio, la historia personal de Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar fue muy comentada en los medios y redes. Hubo momentos clave, como su entrevista en Luzu TV, que anticiparon su nuevo álbum y videos. Si bien ella no lo manifestó así, “Con otra” es leída como una referencia a su experiencia personal, y los fans adoptaron ese relato. El fandom juega un papel central: comentan, interpretan, generan comunidad alrededor de la artista, y eso eleva la visibilidad del video. Ese fenómeno, en el que los fans determinan lo popular, es clave para entender cómo se llega al primer puesto.

—¿Te sorprendió como analista el regreso de la cumbia a los primeros puestos?

—Sí, me sorprendió. Esperaba que la cumbia fuera tendencia pero no que predominara tanto. Me llamó la atención, además, la presencia de Un Poco de Ruido en los rankings, que tiene relación directa con lo musical y la cumbia. Esto muestra el compromiso argentino en apoyar un género y a sus artistas, algo que recuerdo del inicio del trap argentino con Bizarrap. Los argentinos eligieron la cumbia como bandera y buscan que sus artistas trasciendan internacionalmente. La pregunta ahora es si la cumbia tendrá desarrollo regional, como ocurrió con el trap, y esto abra lugar a las colaboraciones con músicos de otros países.

—Usando el caso de Un Poco de Ruido como puente, ¿qué análisis hacen desde YouTube sobre el público argentino y los creadores de contenido?

—Vemos que se consolida la figura del creador de alta producción, centrado en retos virales y con una gran energía. Este modelo, que cruza fronteras gracias al humor latino, tiene como máximo exponente a Alejo Igoa, presente en los rankings de México, Colombia y Chile. Es el creador en español de mayor crecimiento el último año. Se inspira en creadores globales, como MrBeast, pero adapta el contenido a la audiencia latina. Otro caso es Fede Vigevani, que llegó a más de 70 millones de seguidores desarrollando conceptos propios, como el terror, algo inédito a nivel mundial para un creador hispano. Esto ubica a Latinoamérica a la vanguardia de la industria y este año quedó claro que el creador latino es una fuerza internacional.

—¿Hay una identidad argentina en la forma de crear contenido?

—Sí, totalmente. El humor y la autorreferencialidad son muy propios. También la facilidad para moverse entre géneros, como muestran Angie Velasco o Natu Uboldi. Conectan a sus audiencias desde una autenticidad muy particular de la Generación Z, no tienen problemas en mostrar su vida personal. En otros países suelen concentrarse en un solo género; en Argentina, la apertura les permitió conquistar espacios disputados como el fútbol. Canales como Davo Xeneize o La Cobra se volvieron lugares de referencia para los deportistas como espacios elegidos para hablar sin filtros. Esto reemplaza el papel tradicional de los medios a la hora de entrevistar a celebridades y atletas. Es un fenómeno argentino y de reinvención constante.

—Cómo repercute en una plataforma como YouTube las métricas de un contenido tan inesperado e imprevisible como fue la transmisión de la expedición submarina del CONICET?

—Me acuerdo perfectamente de cuando vimos las primeras transmisiones, platicábamos con el equipo de lo específico de que la transmisión de una investigación científica llegara a esos números de espectadores simultáneos. Nos llamó mucho la atención, y cuando vimos que superaba los noventa mil, supimos que era un fenómeno único. Hubo otros grandes hitos científicos en YouTube que han sido globales, como el salto de Felix Baumgartner desde la estratósfera. Pero lo del CONICET fue un hito local: la expedición científica se convirtió en tendencia nacional, con memes, covers y toda una participación cultural inesperada. Permitió que la investigación científica se mostrara en tiempo real y la audiencia se sintiera parte, no solo espectadora. El canal de Ocean Smith superó los dieciocho millones de vistas en un mes y abrió puertas a nuevas formas de divulgar ciencia y abre un nuevo panorama a la comunidad.

—En Argentina crece la interacción entre medios tradicionales y canales de stream, desde programas televisivos a los que se reacciona en YouTube a figuras que pasan de un universo a otro, solo por citar unos casos. ¿Cómo ven desde YouTube esta relación entre las diferentes maneras de comunicar?

—Siempre se pensó en términos de colaboración. Los medios tradicionales utilizan YouTube para amplificar su alcance y experimentar con nuevos formatos. La llegada de propuestas como Luzu TV y Olga produjo un cambio en la industria: crearon parrillas de transmisión en vivo similares a la TV abierta, pero con sensibilidad digital. Esto resulta un cambio estructural para los medios. Ahora, los canales de YouTube se pueden concebir como espacios propios y nuevos, no solo como adaptación de la TV. La relevancia de YouTube crece especialmente entre los jóvenes, que consumen noticias y entretenimiento primordialmente digital. Es un fenómeno reestructura el rol de los medios en la era digital.

—A medida que crecen los creadores de contenido y se ve como una fórmula posible y aparentemente sencilla de tener éxito, también se multiplican las imitaciones y el afán por replicar fórmulas exitosas. ¿YouTube regula o interviene sobre estas dinámicas?

—Mantenemos una comunicación constante con los creadores y compañías de medios. El programa de socios permite acompañarlos en su estrategia de negocio e innovación. La colaboración entre creadores, el feature que permite a cinco creadores diferentes compartir un solo video, fue una respuesta a estos pedidos. Además, las herramientas de inteligencia artificial ayudan a conocer mejor a la audiencia y permiten traducción simultánea, potenciando la llegada global de creadores argentinos. Nuestro desafío es acompañar el crecimiento del contenido latinoamericano y observar cómo se globaliza, como sucedió este año con Alejo Igoa.

—Ya que lo mencionás, la irrupción de la inteligencia artificial a todos nos sacudió en nuestros ámbitos laborales, algo sumamente interesante con los riesgos o temores de lo novedoso. ¿Cómo la asimilaron en YouTube?

K.A.: Ante todo, con responsabilidad. Nuestro compromiso es que los creadores sean los primeros propietarios de su imagen y contenido. La inteligencia artificial trae nuevas reglas creativas y representa una gran oportunidad, especialmente en la IA generativa. Vimos el auge de la animación independiente y creemos que estas herramientas ayudarán a nuevos creadores a materializar sus ideas, compitiendo profesionalmente. En ese sentido, creo que estas herramientas de inteligencia artificial van a seguir empoderando esa creatividad y posicionando el talento humano, eh, a nuevos niveles.

—Se habla mucho de la “era del déficit de atención”, donde predomina el contenido corto, y lo vemos en el auge de formatos breves en YouTube, Instagram o TikTok. Pero en simultáneo hay un resurgir de la entrevista o de los programas de panel, formatos que ya eran viejos en los 90. ¿Cómo lo interpretas?

K.A.: Todo es cíclico en el consumo cultural. Los formatos de entrevistas y talk shows, que fueron centrales para los boomers y luego quedaron relegados, hoy se reinventan para millennials y la Generación Z. Los creadores jóvenes aportan un lenguaje y una perspectiva adaptada a las nuevas audiencias, con ejemplos como Grego Rosselló o Club 113. Estos espacios ahora democratizan el conocimiento interno y visibilizan temas antes reservados a medios o periodistas. Los creadores actuales generan comunidad, comparten experiencias y dan herramientas a la próxima generación para entender la industria desde adentro.

—En mayo YouTube cumplió 20 años y parece ser la plataforma que mejor se fue adaptando y surfeando un escenario de permanentes cambios como es el de la tecnología y las plataformas.

—Sí, y no habría sido posible sin los creadores, porque lo más importante es escuchar las necesidades del sector y responder rápido. YouTube es una plataforma multiformato y abierta a todas las voces, donde cualquiera puede encontrar una comunidad. La clave fue anteponer siempre a los creadores y empoderar a las audiencias para participar activamente. El formato de video corto, con los shorts, impulsó aún más este fenómeno, permitiendo que nuevas generaciones se expresen y encuentren referentes. El objetivo es continuar apoyando esa diversidad durante los próximos años.

—¿Qué tipo de comportamiento anticipás en la plataforma para el 2026?

—El Mundial de Fútbol será central para la región. Uno de los grandes desafíos es entender cómo YouTube sigue presente en los grandes eventos culturales globales y apoyar a los creadores en su evolución hacia verdaderas compañías mediáticas. El camino es posicionar a YouTube como un nuevo Hollywood, y trabajar en cómo pasamos de que solo sea una economía de creadores de contenido independiente a verdaderas compañías de medios hechas por los mismos creadores de contenido. Creo que son los retos que se vienen, y son muy emocionantes.

