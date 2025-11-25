Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña enamoraron con su escena a solas en la piscina en su viaje a las Cataratas

En medio de su escapada a las Cataratas de Iguazú, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato disfrutaron del tiempo al aire libre (Instagram) Sección: Teleshow – Argentina

El último fin de semana largo de noviembre fue testigo de una escapada repleta de romance y complicidad para Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. La pareja eligió las Cataratas del Iguazú como escenario para alejarse de la rutina y conectar aun más como pareja. Sin guardarse nada para sí, ambos decidieron compartir con sus seguidores cada momento vivido, mostrando postales y videos que resumieron los mejores instantes del viaje y dejando a la vista el costado más auténtico, relajado y enamorado de su relación.

Fue Flor la encargada de publicar el clip que acaparó todas las miradas, bajo el título “¡Qué increíble mi país! (y mi hombre)”. El video mostró la faceta más natural de la pareja en un entorno paradisíaco. Esta vez, el escenario no fue un mirador turístico ni una pasarela, sino una piscina de aguas climatizadas, rodeada por el verde vibrante y la bruma característica del paisaje selvático misionero. Allí, primero la bailarina aprovechó para mostrar su bikini celeste frente la cámara y, acto seguido, se dio un chapuzón que quedó registrado en la secuencia.

Luego de nadar hacia su pareja, Flor y Nico se mostraron abrazados, relajados y completamente entregados a la intimidad de ese instante a solas. La escena era digna de una película romántica: la calma del agua, en una piscina con borde infinito, el resplandor de la vegetación y ellos en su propio mundo, lejos de distracciones y miradas curiosas.

La dupla se tomó un descanso para disfrutar a pleno de su amor

Lo que realmente impactó del video fue la autenticidad de la pareja. No hubo filtros ni poses exasperadas, sino gestos reales y cotidianos: caricias, risas bajitas, miradas que se cruzan, el tipo de lenguaje corporal que solo comparten aquellos que están profundamente enamorados. Flor apoyó la cabeza en el pecho de Nico y él la rodeó con el brazo, mientras el agua se movía en cámara lenta alrededor de ambos. La contraposición entre el remanso de la piscina y la fuerza hipnótica de Iguazú como fondo convirtió el momento en una postal imposible de olvidar.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Los comentarios inundaron la publicación y no faltaron halagos: “Qué hermosos son”, “La pareja más linda del streaming, son tal para cual”, “Me encanta cómo se divierten estos dos”, “Ellos me hacen creer en el amor” y “Son mis padres” fueron algunos de los mensajes que resonaron en X y en Instagram. Fans y usuarios anónimos coincidieron en que la frescura y la complicidad que transmiten Nico y Flor tiene un magnetismo especial y envidiable.

En medio de su fin de semana juntos, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato mostraron sus pasos de baile al ritmo de “La isla bonita” de Madonna (Instagram)

Pero entre tanto romanticismo y descanso, no faltó el costado divertido y viral que caracteriza la relación. Durante la escapada a Iguazú, ambos protagonizaron uno de esos “pases de baile” que tan bien dominan frente a la cámara. En la escena, registrada en el espejo de la habitación, Flor comenzó bailando al ritmo de “La isla bonita” de Madonna, mientras grababa el momento con su celular. Apenas los movimientos tomaron impulso, Nico se sumó y, a pesar de hacer gala de una coordinación dudosa, supo sumar la cuota de humor que los define como pareja y como equipo laboral. Entre carcajadas, miradas cómplices y mucha espontaneidad, el baile improvisado terminó de conquistar a quienes los siguen a diario.

El video ganó repercusión en X y no tardó en viralizarse. Los comentarios de los usuarios oscilaron entre bromas cariñosas y reflexiones auténticas sobre el vínculo que generan: “Son dos papás de country que lograron deshacerse de las bendiciones un sábado a la noche”, “Nico está re duro al intentar bailar”, “Son pura alegría y amor”, “Ellos me hacen creer en las parejas reales”. Muchos aplaudieron que, lejos de editar la escena o mostrar solo su mejor perfil, Flor y Nico prefieren compartir también sus momentos torpes, sus bailes desprolijos y sus carcajadas genuinas.