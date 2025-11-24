Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren dónde llegué”

Marcelo Polino recibió un homenaje especial en el Martín Fierro Latino 2025 por su trayectoria en radio y televisión (Video: América)

La noche del Martín Fierro Latino 2025, celebrada en el JW Marriott de Brickell en Miami, estuvo marcada por emoción, ovaciones y momentos que quedaron grabados entre las figuras más destacadas de la televisión hispanohablante. Entre ellos, uno de los instantes más esperados llegó cuando Marcelo Polino, una de las voces más icónicas del espectáculo argentino, recibió un homenaje especial por su extensa trayectoria en radio y televisión. La encargada de entregarle el reconocimiento fue nada menos que su amiga Fátima Flórez, quien subió al escenario envuelta en aplausos y con la sonrisa de quien iba a protagonizar un momento central de la gala.

“Por esta labor inmensa que hacen año tras año… el aplauso para APTRA, por supuesto”, comenzó la imitadora, antes de dirigir unas palabras especiales a Luis Ventura, presidente de APTRA, celebrando que los Martín Fierro “ya son una marca registrada en el mundo”. Pero rápidamente marcó un giro emocional cuando anticipó que ese no sería un segmento más de la ceremonia: “Este es un momento especial, porque me toca a mí —y seguramente no es casualidad— honrar y homenajear a un artista, a una figura, a una estrella muy querida en nuestro bendito país. Él tiene años de trayectoria en la radio, en televisión, ha ganado muchos Martín Fierro y se ha ganado, por sobre todas las cosas, el cariño y el respeto del público”.

Fátima Flórez le entregó el premio a Marcelo Polino y resaltó su amistad y trabajo conjunto en el espectáculo

La presentación ya adelantaba el clima: cálido, íntimo y cargado de reconocimiento. Fátima, visiblemente emocionada, también destacó el vínculo personal que la une a Polino. “Tengo la bendición de que seamos amigos, muy buenos amigos, y además estamos trabajando mucho juntos. Es un placer darle este Martín Fierro”, afirmó, antes de dar paso al video homenaje.

En las pantallas del salón comenzó a reproducirse una pieza audiovisual con imágenes históricas del periodista, acompañadas por una narración emotiva y música épica. Entre esos fragmentos, sobresalió una reflexión que él mismo había dado en conversación con Infobae, recordando cómo nació su vocación: “Yo quería ser famoso. Cuando vivís en un pueblo, veía todo el día televisión… veía que la gente estaba bien vestida, que ganaba plata, que se reía, que comía. Digo: ‘la felicidad está en la televisión’”. Ese fragmento, que sintetiza el espíritu de superación con el que construyó su carrera, provocó aplausos espontáneos en el salón.

Polino agradeció a APTRA y a sus compañeros, destacando el valor del reconocimiento en su carrera profesional

Cuando Fátima pronunció finalmente: “Por su carisma y por su trayectoria… el Martín Fierro Latino 2025 es para el señor Marcelo Polino”, la multitud estalló. El conductor, crítico de espectáculos y jurado histórico de los formatos más vistos en la última década subió al escenario con una mezcla de emoción y humildad. Tomó el micrófono y, fiel a su estilo, comenzó con un agradecimiento breve pero contundente. “Buenas noches. Muchas gracias. Seré breve”, dijo, aunque la carga emotiva de sus palabras dejaría huella en la ceremonia. “Quiero agradecer sobre todo a mis compañeros de APTRA, que son casi mi familia. Estoy muy honrado por este premio. Lo llevo en el corazón”, expresó, conmovido.

La audiencia escuchó en silencio cuando Polino decidió abrir una ventana muy personal de su historia de vida: “Empecé muy de abajo, de dormir en las plazas. Miren dónde llegué: llegué a Miami a recibir este premio”. Luego agradeció a quienes marcaron su camino en los medios: “Gracias a la gente que me dio oportunidades: la gente de Canal Trece, Marcelo Tinelli —a quien le mando un fuerte abrazo— y también a Guido, que este año me dio la posibilidad de hacer Los 8 Escalones con Pampita y todo el equipo del canal”, concluyó su discurso, llevándose la ovación de los presentes en el recinto.