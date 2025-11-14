Teleshow

La aclaración de Cris Morena sobre el homenaje en Camino a casa: “Se grabó antes de la partida de mi nieta, Mila”

En el debut del nuevo programa de Cristina Pérez, la productora envió un mensaje en off en el inicio sobre el contenido de la emisión, previo a la tragedia familiar por la muerte de la niña de 7 años. El recuerdo de Romina Yan

Cris Morena dedicó un emotivo mensaje a su nieta Mila Yankelevich en el estreno de Camino a casa por Telefe (Video: Camino a casa, Telefe)

El debut de Camino a casa, el nuevo programa de Cristina Pérez en Telefe, tuvo un inicio profundamente emotivo. La protagonista del primer envío fue Cris Morena, quien pidió que el episodio comenzara con un mensaje especial grabado en off para aclarar el contexto en el que se filmó la entrevista: antes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich, de 7 años, ocurrida el 28 de julio de 2025 en un trágico accidente náutico en Miami.

Con la voz serena pero cargada de emoción, la productora abrió el programa con una frase que estremeció al público: “Este camino de vuelta a casa se grabó antes de la partida de mi nieta, Mila. Volver a casa es volver a mi alma, que hoy está habitada en amor por Ro y por Mila, para siempre”. La creadora de Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta y otros éxitos televisivos hizo referencia también a su hija, Romina Yan, fallecida el 28 de septiembre de 2010. Ambas —su hija y su nieta— se convirtieron en el corazón del mensaje que eligió compartir en un día tan significativo como el estreno del ciclo.

Cris Morena junto a la pequeña Mila

La tragedia que golpeó a la familia Yankelevich ocurrió el 28 de julio, cuando Mila participaba de un campamento de vela infantil organizado por el Miami Youth Sailing Foundation. El velero en el que navegaba junto a otras cuatro niñas y una instructora de 19 años fue embestido por una barcaza remolcada por un bote, lo que provocó el hundimiento inmediato de la embarcación. La autopsia oficial determinó que Mila murió por ahogamiento accidental. El caso aún está bajo investigación judicial en Estados Unidos, donde se evalúa la responsabilidad penal del capitán de la barcaza, de la empresa operadora y del propio campamento por presuntas fallas de seguridad.

A lo largo del estreno, Cris Morena recorrió junto a Cristina Pérez distintos espacios importantes en su vida como la Plaza República de Chile, un lugar que marcó su infancia y adolescencia. Allí, frente al Monumento a Bernardo O’Higgins, recordó otro momento clave de su vida: el duelo por la muerte de Romina Yan.

Cris Morena en Camino a casa, el nuevo programa de Cristina Pérez, realizó un recorrido por los lugares fundamentales de su infancia

En una reflexión íntima, contó cómo una lectura sobre las águilas la ayudó a sobrellevar el dolor más grande: “Una vez leí una historia de cómo las águilas hacen para sobrevivir: llegan a un momento en el que necesitan pasar por el sufrimiento más grande al arrancarse todas las plumas, también se sacan las garras de los pies. Quedan desprotegidas hasta que les crece todo de nuevo para poder volar. Yo hice eso. Me arranqué todo, me solté y me fui a la mier… pero a un lugar lindo. Por eso digo que me salvaron la vida”.

La emisión, pensada como un “bio-reality” donde los invitados revisitan espacios de su infancia o adolescencia, tiene un fuerte impacto. La delicadeza con la que el ciclo abordó los recuerdos de Cris Morena se potenció por el contexto reciente de su familia. Cristina Pérez, en una entrevista con Teleshow en la que palpitó el debut, había adelantado que Camino a casa apela al corazón de cada invitado: “Lo que pasa en el programa es todo verdadero. En medio del recorrido ocurre una evocación emocional muy fuerte, que es imposible no reaccionar”, había señalado.

La historia de superación de Cris Morena tras la pérdida de Romina Yan inspiró a la audiencia en el primer episodio del programa (Video: Camino a casa, Telefe)

Aunque el capítulo se filmó antes de la muerte de Mila, el mensaje inicial de Cris Morena funcionó como puente entre dos tiempos: el de la grabación —marcado por la nostalgia y el recuerdo de Romina Yan— y el de la emisión —atravesado por la pérdida reciente de su nieta—. El debut de Camino a casa fue, entonces, no solo el regreso de Cristina Pérez a Telefe, sino también un espacio donde Cris Morena pudo transformar el dolor en memoria y compartir con el público un mensaje tan íntimo como necesario.

