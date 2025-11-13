Teleshow

Thiago Medina y Daniela Celis recordaron quién tomó la decisión de separarse: ¿reconciliación en puerta?

La pareja se animó a un mano a mano con Moria Casán y habló de su relación actual, después del grave accidente que tuvo el exparticipante de Gran Hermano

Thiago Medina y Daniela Celis recordaron como fue la decisión de separarse (Video: El Trece-La mañana con Moria)

La vida de Thiago Medina dio un cambio trascendental luego del accidente que casi le cuesta la vida y que hizo que estuviera en coma por más de veinte días. En ese duro momento, Daniela Celis, la madre de sus dos hijas, fue un sostén constante a su lado, a pesar de estar separados y haberse enterado en vivo de la infidelidad de Medina.

La pareja estuvo invitada a La mañana con Moria (El Trece) y recordó cómo fue tomar la decisión de separarse luego de años juntos e hijas en común. “Yo decidí que nos separemos. La senté a ella en el sillón y nos pusimos a hablar”, contó Thiago mientras Moria, fiel a su estilo, quiso saber todos los detalles de la conversación que tuvieron meses atrás.

“Le dije ‘Bueno, Dani, quiero hablar con vos porque sabés que no estamos bien con la relación, que estamos fallando y faltando el respeto, estamos hablándonos mal, dijimos que no iba a pasar esto por las nenas. Quiero que nos demos un tiempo para ver qué queremos hacer porque no estamos bien’”, relató el joven participante de Gran Hermano. Si bien en ese momento él se fue del hogar que compartían todos los días visitaba a la casa de Daniela para ver a sus hijas: “Yo te doy tu espacio, yo quiero mi espacio, pero a las bebés las voy a venir a ver todos los días”.

Thiago contó que él fue el que tomó la decisión de terminar la relación

Del otro lado del sillón, Daniela contó que pensaba mil cosas a la vez: “Acá me metió los cuernos. Sabía lo que me iba a decir porque realmente no la estábamos pasando bien, creo que la rutina fue algo que destruyó la pareja, laburaba mucho yo, él tenía un montón de oportunidades con el tema de la música. No podíamos priorizarnos ni a las nenas tampoco, era todo un desastre en casa”.

Y siguió: “Siento que ninguno de los dos lo estaba diciendo y él tuvo las agallas de sentarse y decir ‘hasta acá’. Nos vino bien a los dos esos cinco meses separados”. Con la lengua filosa que caracteriza a la conductora quiso saber si durante ese tiempo que estuvieron separados llegaron a confundirse y tener intimidad: “¿Cuándo ibas a la casa de ella le hacías la cama o se la deshacías?“.

Con la incomodidad a flor de piel, Medina aseguró que no. Fue Celis la que salió a salvar a su ex, cambiando de tema de manera sutil. “Es cierto que con el accidente aprendimos a llevarnos de otra manera, respetarnos de otra manera, con el cariño mutuo. Siento que ya no es el cariño de antes, vas a ser mi familia para toda la vida, para siempre”, aseguró la panelista de Patria y Familia (Luzu TV).

Thiago Medina y Daniela Celis contaron que no estan juntos tras el accidente

A pesar de todo lo que vivieron este último tiempo, Daniela y Thiago se mantienen firmes en la postura de estar separados, aunque actualmente la familia vive junta tras el alta médica del joven. Ante esto, Casán decidió intervenir y le pidió a la influencer una declaración de amor para su ex.

“Siempre se lo digo, para mí sos un gran hombre, tenés una vida que admiro, luchaste desde chiquito y seguís luchándola, se me pone la pie de gallina cada vez que lo pienso. Estoy orgullosa y feliz de que seas el padre de mis hijas, te volvería a elegir como papá. Sos increíble, me sorprendés siempre y estoy muy orgullosa de vos. Gracias por no abandonarnos ni dejarnos solas ni a mí ni a las dos nenas”, fueron las palabras de Pestañela.

Esto tan solo hizo que la actriz de Cuestión de género tuviera más preguntas y fuera directo al grano: “¿Estás enamorada?“. ”En este momento estamos priorizando la salud de él, que esté bien. Venimos de cinco meses separados y la verdad que no nos sentamos a charlar de lo que va a pasar entre nosotros o no, siento que nos tenemos que volver a reencontrar“.

Luego del accidente, a pesar de que haya habido una propuesta de matrimonio, la pareja decidió priorizar la salud y confirmaron que no están juntos (Instagram)

Moria fue al hueso y preguntó sobre el episodio que generó dolor en la pareja: la infidelidad del joven con Katia la Tana. Daniela confesó: “No puedo perdonar. Me duele”. Remarcó que la herida persiste aun cuando ambos estaban separados y que el aprendizaje es poder mantener un buen vínculo como padres, aunque las situaciones del pasado continúen afectando.

La charla giró luego hacia una reflexión sobre el futuro y los límites: Moria preguntó cómo se sentiría Thiago si Daniela tuviera una relación estando separados. Él admitió que le molestaría, aunque aclaró: “Si tengo que perdonarla, la perdono. No le estaría recordando todos los días”.

Finalmente, Moria intentó incentivar una aproximación física en el estudio televisivo, pero ambos establecieron un límite claro, priorizando la claridad del vínculo y evitando cualquier gesto que pudiera confundir o complicar la dinámica que han logrado construir. “No queremos confundir, y nos conocemos nosotros con la piel como somos”, cerró Daniela.

