La palabra de Mariela Sánchez tras su separación de Cristian Castro: “Él tomó una decisión”

La palabra de Mariela Sánchez tras su separación de Cristian Castro

A tan solo semanas de anunciar su boda, y vivir románticos momentos, la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez llegó a su fin. La ruptura fue confirmada por la propia cordobesa, quien intentó quitarle dramatismo a la situación, pero no pudo evitar mostrar su tristeza por la decisión que tomó el cantante.

Vamos a meternos en una tristísima ruptura sentimental. Es una parejita que fue y vino veinte veces. Estamos hablando de Cristian Castro y por el otro de la señorita, Mariela Sánchez. Estuvieron juntos, luego se separaron, se dijeron muchas cosas, se escucharon un montón de otras. La cuestión es que volvieron y estaban de lo mejor, pero parece ser que cortaron la relación", comenzó diciendo Karina Mazzocco al aire de A la tarde (América) para introducir el tema.

Cristian Castro y Mariela Sánchez se separaron poco después de anunciar su compromiso

Luego, del otro lado del teléfono, Sánchez confirmó la situación y expresó: “Es simplemente el final de una relación. Estuve mirando todo. Yo llegué hace muy poquito al país. Vinimos desde Miami, pero bueno, tuvimos un largo recorrido. Estuvimos por varios países. Terminamos ahora en Córdoba. Cristian tomó una decisión cuando llegamos a Córdoba. Se levantó un día y me dijo que se quería ir de la casa y se terminó. Es simplemente una ruptura. No hay nada malo para decir. Pasamos por muchas cosas. Estoy viendo en todos los programas que vuelven a pasar el tema de los audios míos. Quiero que sepan que ahora tengo experiencia, pero anteriormente había pasado una situación muy parecida y por eso era la reacción de mis audios. Lo respeto muchísimo a Cristian, él tiene todo su derecho cuando termina una relación de no estar solo. Esa reacción mía anterior de los audios fue porque se vivió algo similar y realmente yo estaba con mucha bronca de ver distintas mujeres”.

Acto seguido, la joven destacó la necesidad que sentía por ponerle punto final a la relación: “Ya hay varios errores. Tenemos dos mundos distintos. Yo lo estuve acompañando. Él también estuvo bien conmigo y ya hay que darle un corte final, porque estoy explotada, tengo que trabajar, no estuve un año en mi casa”. Fue entonces cuando la conductora la interrumpió para aclarar: “Vos dejaste toda tu vida, tu hijo, tus empresas, todo por acompañar a Cristian”. Del otro lado, la cordobesa confirmó: “Sí, pero es una decisión propia. Cristian, no me puso tampoco un revólver para que lo acompañara, todo está bien. Sí duelen algunas cosas”.

En ese momento, una de las panelistas destacó el hecho de que recientemente habían anunciado su compromiso. Sin embargo, Sánchez le quitó importancia a la situación: “Ustedes saben que Cristian bromea bastante. No había nada decidido. Yo creo que los dos nos queremos mucho”. Luego, uno de los periodistas le consultó por el vínculo con la mamá del cantante: “Mariela, ¿es cierto que Verónica resistió hasta último momento tratando de salvar la relación de ustedes?”. Lejos de dar lugar a esta versión, la joven indicó: “No, Verónica estuvo muy presente en todo momento de la relación, pero no salvando nada. Verónica es muy buena persona conmigo, yo la quiero un montón. Nunca hubo nada, porque a veces dice que es todo un drama como típico una novela mexicana de que Verónica, que el hijo, acá no hay nada malo. Cristian es un artista, ustedes saben. Las mujeres pueden aparecer fácilmente, a lo mejor los artistas no pueden estar solos”.

Por último, Mariela volvió a referirse a la situación que atravesó luego de su primera separación de Castro: “Yo me peleé con él otra vez y él rápidamente tuvo una persona al lado. Entonces, a mí me mandaba las fotos y yo me descargaba hablando con una persona. Esta persona me grabó esos audios porque me mandaba mucha información de cómo se movía él y lo que hacía él. En esta ocasión, como hubo un corte y aprendí de la situación anterior, no va a pasar lo mismo. Acá hay un final definitivo. La pasamos espectacular. Estuvimos mucho tiempo juntos, pero ya no se puede seguir adelante con nada. Esa es mi palabra”.

Días atrás, la confirmación de la boda entre Cristian Castro y Mariela Sánchez había generado gran expectativa en el mundo del espectáculo latinoamericano. El cantante mexicano había anunciado oficialmente que el enlace se celebraría el 2 de febrero de 2026 en Villa Carlos Paz, la ciudad natal de la empresaria argentina. La noticia había despertado una ola de expectativas tanto entre los seguidores de la pareja como en la comunidad local, que anticipaban un gran evento.

El anuncio se realizó durante el festival Creepy Halloween en Córdoba, donde Castro detalló que, tras considerar inicialmente el 3 de diciembre como posible fecha, él y Sánchez decidieron finalmente casarse en febrero. “Ya fijamos la fecha, será el 2 de febrero en Villa Carlos Paz”, afirmó el artista en declaraciones a Carlos Paz Vivo. La elección del lugar responde a que Villa Carlos Paz, además de ser el hogar de Sánchez, es un destino turístico de referencia en la provincia, lo que añade un atractivo especial al acontecimiento.

La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez comenzó en diciembre de 2023 y ha estado marcada por episodios de rupturas y reconciliaciones. La pareja atravesó dos separaciones, una en febrero y otra en mayo de 2024, pero decidió retomar el vínculo y actualmente se encuentra unida, con planes concretos de matrimonio. Estos vaivenes han alimentado el interés mediático y han convertido cada paso de la pareja en motivo de especulación y seguimiento, según relató Carlos Paz Vivo.