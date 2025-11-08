Teleshow

Marcela Tinayre habló sobre los rumores de distanciamiento con Juana Viale: “¿Sabés a cuántos cumpleaños no han venido mis hijos?”

La conductora fue tajante a la hora de referirse a la relación que tiene con la actriz y dejó en claro que no hay ningún problema entre ellas

Marcela Tinayre habló a fondo de la supuesta pelea con Juana Viale (Video: América TV-LAM)

Marcela Tinayre salió al cruce de los rumores sobre un supuesto conflicto y distanciamiento con su hija Juana Viale, eligiendo el programa LAM (América TV) para dar su versión y aclarar cómo es la verdadera dinámica familiar. Frente a las reiteradas especulaciones mediáticas sobre internas, peleas y agendas cruzadas, la conductora se mostró decidida a exponer su mirada, subrayando los matices que pueden surgir en cualquier vínculo, sin esquivar la influencia de la exposición pública sobre la interpretación de sus gestos y decisiones cotidianas.

Consultada por el cronista, respondió: “¿Era cierto? ¿Vos decís que era cierto?”. Ante la repregunta, mantuvo el tono: “¿Me hacés la pregunta o vos aseverás que es cierto?”. Cuando le señalaron que la versión surgía de lo que se decía en los medios, replicó: “¿Lo que se dice, lo dije yo?”. El cronista reconoció que no. Frente a la insistencia, Tinayre propuso: “Preguntámelo de otra manera, mi vida”.

Cuando le confirmaron que según lo dicho por ella y por Juana no había pasado nada, agregó contexto: “¿Sabés a cuántos cumpleaños no han venido mis hijos? Ustedes saben, no sé por qué están tan inquietos por este. Juana llegó a laburar. Después alguien dijo, mmm… No sé de qué programa de ustedes”.

El cronista mencionó que Lussich y Pallares contaron que Tinayre y Juana estaban distanciadas. Ella aclaró: “Pero yo lo hablé con Pallares”. Cuando le pidieron contar qué había pasado, describió el origen de los rumores: “No, no, lo hablé en una fiesta, que estas huevadas diciendo. Y después alguien dijo que escuché que Juana que yo le había hecho un reproche de...”.

Marcela desterró los rumores de mala relación con su hija Juana: "Sabes a cuantos cumpleaños que no han venido mis hijos" (Instagram)

Más tarde, el cronista precisó el tema de la “maternidad de Juana”. Tinayre fue enfática: “Ustedes saben lo que es Juana como mamá, es mejor que cualquier mamá que labura, que tiene tres trabajos, que va, viene. Juana estuvo viajando. Yo la reemplazo cuando se va de viaje, porque estoy con mis nietos, todo. Termino agotada, chicos. Nada me perturba más que estar alejada o peleada con un hijo en la vida”.

El cronista mencionó la versión acerca de un distanciamiento de dos meses. Tinayre lo negó rotundamente: “Jamás dos meses, jamás dos meses. Si me han visto, la semana pasada estaba con todos mis nietos llevándoselos a Juana”. Y añadió una perspectiva sobre la repetición de rumores familiares en otras figuras: “¿Viste que hubo como una moda? Susana se peleó con la nieta, Marcela con Juana, eh, Tinelli, fuera de los temas económicos, es un padrazo, debe estar pasándola como la mona. Por eso, hubo como una moda de familiares conocidos peleados con los hijos”.

Cuando le preguntaron si esta información era malintencionada, respondió: “¿Malintencionada? ¿Cuál era la intención?”. El cronista supuso que tal vez algunos buscaban que los medios hablaran de eso. Tinayre lo descartó: “No, no somos ese estilo nosotros”. El periodista insistió entonces si hubo algún hecho concreto: “O sea, no pasó nada entre ustedes para que esto quede claro, entonces”. Tinayre fue categórica: “No hubo ningún tipo de discusión ni de pelea”.

Los rumores de tensión entre madre e hija comenzaron a causa del cumpleaños de Marcela

El cronista consultó si los colegas, como Rodrigo Lussich, habían manejado información incorrecta. Tinayre sostuvo: “Yo creo que sí, que tuvieron una información o tuvieron una información de alguna discusión recontra vieja, pero nadie se separó dos meses”. Luego, negó categóricamente la versión de que Mirtha Legrand dejaría la televisión el año próximo: “Mentira, mentira. También se lo dije a Pallares, que también lo dijo. Digo: ‘¿De dónde sacaste eso? No te llamaron’. No estás chequeando la información. No, no, alguien lo está chequeando. Hay muchos profesionales que me llaman y me consultan. A mí no me llamó absolutamente nadie, punto uno”.

De este modo, Marcela Tinayre desmintió versiones de pelea y dejó en claro, a través de sus propias palabras y sin alterar la secuencia de los textuales, que su presente y el de Juana Viale están atravesados por la cotidianeidad madre e hija, los afectos intactos y ningún conflicto.

