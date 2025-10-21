Teleshow

La romántica ceremonia de Paz Cornú en República Dominicana para renovar votos con Diego Orden: “Fue un día mágico”

La diseñadora y el modelo sorprendieron a sus seguidores con una emotiva celebración frente al mar Caribe, donde la familia y el amor fueron los grandes protagonistas

Paz Cornú y Diego Orden, unidos por el amor y la familia, en su ceremonia de renovación de votos (Video: Instagram)

En un entorno paradisíaco frente al mar Caribe, la diseñadora Paz Cornú protagonizó una ceremonia íntima y luminosa junto a su marido, el modelo y contador Diego Orden, y sus hijos. La ocasión fue doblemente especial: además de renovar sus votos, coincidió con el Día de la Madre, lo que le dio al encuentro un tono profundamente emotivo y familiar.

Bajo una estructura decorada con flores blancas y telas vaporosas, Paz y Diego se juraron amor una vez más en una ceremonia al aire libre en República Dominicana. Los mellizos India y Román, nacidos en 2021, y los hijos mayores de la diseñadora participaron activamente del momento: algunos lanzaron pétalos al aire, otros rieron mientras los padres sellaban su beso, y las imágenes de la jornada reflejaron una felicidad genuina. Las postales del evento recorrieron las redes sociales y despertaron ternura entre quienes siguen de cerca a la pareja.

Paz Cornú y Diego Orden, en el momento exacto de la renovación de votos frente al mar Caribe
Entre risas y miradas cómplices, Paz Cornú y Diego Orden sellaron una nueva promesa
Después de la ceremonia, la familia disfrutó de una tarde descalza en la arena, entre risas y abrazos

Con un vestido de tul con transparencias sutiles y bordados a mano, Paz lució radiante y fiel a su estilo. Llevó una corona de flores naturales y un ramo sencillo, en sintonía con el entorno tropical y la impronta descontracturada del evento. Diego, por su parte, vistió camisa blanca de lino, pantalones claros y se mostró tan relajado como emocionado durante el intercambio de anillos. La escena combinó romanticismo, familia y naturaleza en partes iguales.

Después de la ceremonia, la familia se trasladó a la playa para realizar una sesión de fotos más relajada. Allí se los vio corriendo descalzos por la arena, entre risas y abrazos, en una secuencia que podría resumirse como una postal de amor y complicidad. “Fue un día mágico. Renovar votos con mi marido, celebrar el Día de la Madre y hacerlo junto a mis hijos fue mi manera de volver a elegir el amor y agradecer por todo lo vivido”, expresó Paz al finalizar el evento.

Paz Cornú, sonriente, junto a sus hijos en la playa de Punta Cana
La diseñadora combinó romanticismo y naturalidad en una celebración íntima y luminosa
La diseñadora celebró el Día de la Madre rodeada de sus hijos y del amor de su vida

La diseñadora, que desde hace años combina su faceta creativa con la maternidad, destacó la emoción de compartir un momento tan importante con sus hijos. En las imágenes se la ve abrazándolos, jugando y disfrutando del mar Caribe con naturalidad. Lejos de la solemnidad de una boda tradicional, el encuentro tuvo un espíritu cercano y familiar, en el que los niños fueron protagonistas tanto como los adultos.

El escenario elegido fue un complejo rodeado de vegetación tropical y aguas turquesas, ubicado en Punta Cana. Allí se montó una ambientación delicada con flores blancas y verdes, una estructura de madera y caminos de pétalos. Todo fue pensado con sobriedad para dejar el protagonismo a la historia de la pareja, que se casó originalmente en abril de 2019 y hoy reafirma su unión tras más de una década juntos.

El atardecer dominicano enmarcó el cierre perfecto para una jornada de amor y gratitud
La pareja eligió un entorno natural y descontracturado para celebrar su historia de amor

Tras los votos, Paz posó frente al mar con un segundo look: un traje de baño negro con aberturas, flores en el cabello y lentes de sol. En esa serie de fotos se la ve relajada, sonriente y plena, disfrutando de un momento de conexión personal. La secuencia captura una dualidad que la representa: la diseñadora consagrada, pero también la mujer que encuentra equilibrio en lo cotidiano, entre la familia y su pasión por el diseño.

Las fotos finales, tomadas al atardecer, condensan el espíritu de la jornada: los niños jugando en la arena, la pareja abrazada bajo el cielo cambiante y una sonrisa compartida que parece decirlo todo. No hubo ostentación ni artificio: solo la felicidad simple de una familia unida y el deseo de seguir eligiéndose, ahora con una nueva historia por delante.

Paz Cornú posó con un segundo look frente al mar, reflejando su costado más relajado y personal
La diseñadora se animó a posar sobre la orilla, reflejando libertad y frescura
Cornú cerró la jornada con una sesión frente al mar, donde belleza y naturalidad se mezclaron en equilibrio

Con esta renovación de votos, Paz Cornú mostró su costado más íntimo y real. Lejos de los flashes del mundo de la moda, eligió el mar, la arena y los afectos para celebrar lo que hoy define su vida: el amor, la familia y la plenitud de un nuevo comienzo.

