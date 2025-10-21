La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”

Fede Vigevani le tiene miedo al compromiso (Video: Ferné con Grego/ Telefe Streams)

El regreso del youtuber Fede Vigevani a Argentina tras una gira internacional no solo marcó un reencuentro con su entorno y nuevos proyectos profesionales, sino que también puso en primer plano su postura sobre la vida sentimental.

En una entrevista exclusiva para Fernet con Grego, el ciclo de streaming de Telefe, el creador de contenido uruguayo de 31 años abordó sin rodeos el motivo por el que prefiere mantenerse soltero, una decisión que ha despertado la curiosidad de sus seguidores y del público en general.

“Le tengo miedo al compromiso”, confesó Vigevani durante la conversación, dejando en claro que su elección responde a una convicción personal más que a experiencias negativas.

El creador de contenido uruguayo revela que su miedo al compromiso y su intensa agenda laboral influyen en su vida sentimental

El fenómeno de Fede Vigevani en internet ha trascendido fronteras, posicionándolo como uno de los influencers más destacados a nivel mundial. Su reciente paso por Argentina incluyó la grabación de un videoclip en Luján, la producción de contenido para redes sociales y el cumplimiento de compromisos laborales, actividades que, según explicó, ocupan la mayor parte de su tiempo y energía.

Esta intensa agenda profesional fue uno de los argumentos que expuso para justificar su soltería, señalando que la dedicación a su trabajo le impide involucrarse en relaciones sentimentales formales.

Fede Vigevani le tiene miedo al compromiso

Durante la entrevista, Grego le planteó de manera directa si su reticencia a las relaciones de pareja se debía al temor a ser herido emocionalmente. La respuesta de Vigevani fue tajante: “No. Simplemente no me gusta que me rompan los huevos. Yo odio escribir por WhatsApp o preguntar cómo estás. No me gusta”, declaró el youtuber, dejando en evidencia su rechazo a las rutinas y demandas comunicacionales que suelen acompañar a los vínculos amorosos.

“Simplemente no me gusta que me rompan los huevos", afirmó el youtuber (Instagram)

El propio Vigevani profundizó en su preferencia por la independencia, al afirmar: “Estoy todo el día haciendo cosas y no me gusta que me interrumpan. Por eso yo no tengo novia y nadie puede recriminarme nada. Salgo los fines de semana, conozco capaz a una pero tranqui”, según relató en la misma entrevista.

Esta postura ha persistido a pesar de las bromas de su amigo Ian Lucas, quien ha intentado, sin éxito, presentarle posibles parejas. La exigencia de su carrera como generador de contenido también ha influido en otras decisiones profesionales.

Vigevani reveló que rechazó la invitación a participar en Masterchef Celebrity, un programa en el que sí está su colega argentino, con quien recientemente grabó un nuevo tema musical. La prioridad que otorga a su trabajo y la necesidad de mantener una rutina flexible parecen ser, según sus propias palabras, los factores determinantes detrás de su soltería.

La fuerte historia de vida de Ian Lucas: “Mi mamá decía que no tenía hambre para que comiéramos nosotros”

Ian Lucas se consolida como uno de los creadores de contenido más influyentes de la comunidad hispanohablante, con millones de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok

El argentino Ian Lucas se consolidó como uno de los creadores de contenido más influyentes de la comunidad hispanohablante, con más de 32 millones de suscriptores en YouTube, más de 4 millones de seguidores en Instagram y 13 millones en TikTok. Su alcance global lo posiciona entre los canales más seguidos del mundo, según sus propias estimaciones. El youtuber y músico inició su carrera en redes sociales a los 13 años, cuando utilizó la plataforma Ask como vía de escape tras el divorcio de sus padres. Desde entonces, su contenido de entretenimiento, vlogs y desafíos lo llevó a trabajar en Italia, vivir en España y participar en series de Disney como Soy Luna y O11CE. Además, sus canciones No voy a llorar por ti y Casi algo superaron los 80 millones de visualizaciones en plataformas digitales y suenan en boliches de Buenos Aires.

El reconocimiento en la calle, especialmente entre niños y adolescentes, se transformó en una constante para Ian Lucas, quien destacó: “Nenes de 6 a 13 años, el 90% me conoce por YouTube”. El vínculo con figuras públicas también creció, como relató al mencionar que Ángel Di María y sus hijas replicaron uno de sus trends musicales, y que mantiene amistad con celebridades como China Suárez y Zaira Nara.

Ian Lucas hoy es uno de los participantes Masterchef Celebrity 2025

Originario de Banfield, en la zona sur del conurbano bonaerense, el creador asumió desde joven un rol de sostén familiar tras la separación de sus padres. “Desde que tenía 12 años veía a mi mamá decir que no tenía hambre para que comiéramos nosotros”, recordó. Con sus primeros ingresos por modelaje y redes sociales, priorizó ayudar económicamente a su madre, hermano y abuelos. El impacto de la viralidad y la responsabilidad ante su audiencia adolescente marcan su presente. “Siento una responsabilidad fuerte. Me sigue un público adolescente que está creciendo y desde mi experiencia de vida me gusta aconsejarlos”, afirmó. Su principal objetivo es lograr estabilidad económica para él y su entorno: “No le va a faltar nunca más nada a nadie. Ese es mi logro más grande, yo siempre digo que es mi motor”. Entre sus sueños personales, Ian Lucas aspira a protagonizar una película de amor junto a Margot Robbie, y celebra haber cumplido otros anhelos, como grabar un videoclip con Zaira Nara.