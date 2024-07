Ian Lucas: “Empecé en las redes sociales como un medio de escape al divorcio de mi papás y me viralicé”

Ian Lucas es un creador de contenido argentino conocido por su canal de YouTube. Inició desde muy pequeño en las redes sociales y ganó popularidad por sus videos de entretenimiento, vlogs, desafíos y contenido variado. Actualmente, tiene una comunidad de casi 33 millones de usuarios en YouTube, más de 4 millones de seguidores en Instagram y 13 millones en TikTok, que lo convirtió en una figura reconocida entre los jóvenes en la comunidad hispanohablante.

Estudió actuación y trabajó en series de Disney como Soy Luna y en la serie juvenil O11CE. Además de ser actor, también es músico. Sus temas No voy a llorar por ti y Casi algo acumulan cada vez más reproducciones en las principales plataformas, generan tendencias en las redes sociales y suenan en los boliches de Buenos Aires.

Oriundo de Banfield, zona sur del conurbano bonaerense, su talento trascendió las fronteras de Argentina. Trabajó en Italia, vivió en España y actualmente está radicado en México, donde avanza su carrera musical sin dejar de lado su presencia en YouTube. “Al principio era muy tímido, me costaba a hablar pero empecé a tener una conexión con la gente que me seguía, respondían bien y ese fue el primer paso de toda esta locura”, confesó Ian.

Ian: “En YouTube encontré un espacio donde podía ser yo mismo. Maximiliano Luna

Rulo: — ¿Cómo arranca tu carrera? ¿Cuál fue el puntapié inicial?

Ian: — Yo hacía videos divirtiéndome con contenido propio, la gente lo empezó a consumir, le empezó a gustar y a partir de ahí nunca frené. Paralelamente, siempre me gustó mucho cantar y actuar. A los 13 empecé en una red social que se llamaba Ask, que te hacían preguntas. Justo mis papás se habían divorciado y para mí era como un medio de escape. Me empecé a viralizar con las video respuestas que hacía y aproveché para publicitar mi Facebook, que recién arrancaba. Subía fotos y me ofrecieron hacer modelaje a los 14 años. Con eso gané mis primeros pesos. Yo soy de Banfield, de un barrio de zona sur, gracias a Dios nunca me faltó nada, pero tampoco nos sobraba. Un día me llegó un casting de Telefé. Era para un programa que cantaban padres e hijos.

Rulo: — Tu viejo fue o es el cantante de Tulipanes, ¿no?

Ian: — Sí, mi papá un personaje mal. Un genio mi viejo. Pero lo más loco es que este casting llega por mí. Ahí no sabían quién era mi papá, ni nada. Les gustó mi perfil en Facebook. Fuimos a la prueba y quedamos. Nos fue increíble. Llegué a semifinal y ahí se abrieron las puertas del mundo de YouTube, ya hace como 8 años. Cuando terminé esa participación en televisión la verdad es que me encantaba, pero es un ambiente muy difícil. A veces cuesta trabajar o encontrar un espacio y ahí con YouTube encontré un escape de poder ser yo mismo. Después hice Disney, tuve un proyecto en Italia, un protagónico y me fui a vivir un tiempo solo a Barcelona. Siempre con la actuación, pero nunca dejando de lado YouTube, aunque ya hace como unos 3 o 4 años que estoy de lleno con YouTube.

Rulo: — ¿Cómo son tus números hoy en día?

Ian: — De habla hispana no sé si soy el quinto o cuarto más seguido y de todo el mundo estamos como en el top 30 de los más seguidos de todos los canales de todo el mundo.

Rulo: — ¿Cuántos suscriptores tenés hoy en YouTube?

Ian: — Ahora 32.7 millones.

Rulo: — Una locura.

Ian: — Lo que tiene de bueno YouTube es que llegás a países que ni sabés. Yo es hasta el día de hoy que no caigo. Todos los días agradezco. Soy muy agradecido con la gente y aunque esté teniendo un mal día, que últimamente estoy medio bajón de ánimo, siempre que salgo a la calle y me cruzo con alguien es como que me levanta un montón la verdad. Digo: “Estamos haciendo las cosas bien”.

“Con los videos llegué a países en los que no sabía que me conocían”, contó el youtuber. Crédito: Maximiliano Luna

Viral

Volverse viral en las redes sociales es un fenómeno que puede cambiar la vida de una persona de manera sorprendente y rápida. Este reconocimiento, especialmente entre los jóvenes, puede llegar a influir en diversas generaciones y contextos, pero también puede abrir puertas nunca jamás pensadas.

Rulo: — ¿Cómo te llevás con el reconocimiento en la calle? ¿Qué cosas te sorprenden?

Ian: — Yo me doy cuenta que nenes de 6 a 13 años el 90 por ciento me conoce por YouTube. Pero la gente grande me conoce siempre relacionado por los chicos, un hermano más grande, una madre o un padre. Me llevo muy bien con la China Suárez, con Zaira Nara y todos me conocen por los hijos. Siento que también entrar por los hijos tiene un cariño especial.

Rulo: — ¿Cuál fue el famoso que más te sorprendió que te escriba por Instagram que sus hijos querían conocerte?

Ian: — Y yo creo que la China porque yo al veía desde chico en series como Casi Ángeles…

Rulo: — Y ahora estás dudado en encarartela…

Ian: — No, es mi amiga. Está todo bien (risas).

Rulo: — Pero también te debe pasar con jugadores de la Selección, ¿no?

Ian: — Sí, hace poco saqué una canción e hizo el trend Di María con las hijas. Ver al Fideo bailando fue un flash (risas). Las hijas de Paredes, de Otamendi también me escriben.

Rulo: — Es que además de youtuber sos cantante. Sacaste temas que están sonando en los boliches y cada vez más…

Ian: — Sí, me gusta mucho que cuando hago música suene en el boliche. Pasó con las últimas dos canciones que hicimos con mi mejor amigo, con Federico Vigevani. Una tiene 80 millones de visualizaciones en 5 meses y se llama No voy a llorar por ti. cosa que hacemos la tomamos muy en serio y siempre hice las dos cosas en paralelo.

Ian Lucas tiene una comunidad de casi 33 millones de usuarios en YouTube. Crédito: Maximiliano Luna

Ser sostén

Rulo: — ¿Cuándo fue la primera vez que empezaste a ganar dinero por lo que hacías?

Ian: — A mí siempre me gustó, ya sea con mucho o poco, ayudar en casa. Yo tengo algo ahí con mi mamá, que es el amor de mi vida, y yo me daba cuenta de ciertos detalles a veces. Ella me decía que no tenía hambre o cosas así para dejarnos comida a mí o a mi hermano ya desde que yo era chico.

Rulo: — La pasaron feo.

Ian: — Cuando mis papás se separan yo asumo un rol en casa como de papá de mi hermanito, por así decirlo. De mi hermano, que es el otro amor de mi vida. Asumí un rol desde muy chico que me hizo madurar. Desde que tenía 12 años que yo venía esas cosas de mi mamá que decía que no tenía hambre, de que comamos nosotros, o de mi hermano, que nunca me sentí como un hermano sino como un padre.

Rulo: — Y cuándo empezaste a ganar dinero, ¿te dedicaste a ahorrar y a ayudar a tu familia?

Ian: — Sí, siempre lo hice para ayudar a mi familia. Me empecé a concentrar en mí y en mi imagen hace poco. Yo de chico, como no tenía plata para comprarme, me conseguía la ropa que necesitaba. Siempre intentaba conseguir canje. Les decía a las marcas: “Voy a salir en tal programa de televisión”. Más que nada para enfocarme en poder dejar plata en casa.

Rulo: — ¿Hoy sos el sostén de tu mamá y tu hermano?

Ian: — Sí, gracias a Dios sí. Ya hace varios años. De mis abuelos, también.

Rulo: — Es muy grande lo que te pasó y lo que te está pasando, ¿cómo te imaginas el futuro cercano? ¿Te queda algún sueño por cumplir?

Ian: — No sé si es mi sueño, pero mi objetivo es estar estable económicamente y que la gente que me rodee también. No hablo de mi familia nada más, sino de mi mejor amigo de acá de Argentina que esté bien, de la gente que me rodea y decir: “No le va a faltar nunca más nada” porque lo firmo que no le va a faltar nada más a nadie. Ese es mi logro más grande, yo siempre digo que es mi motor. Eso a mí ya me hace feliz.

Rulo: — ¿Y un sueño para vos?

Ian: — Un sueño personal es grabar un protagónico en una película de amor. Es un objetivo personal mío.

Rulo: — ¿Y con quién te gustaría?

Ian: — Margot Robbie.

Rulo: — ¡Ah! tranquilo (risas).

Ian: — Bueno, me preguntaste un sueño (risas). Es mi amor platónico. Divina. Bueno, yo hace unos años había dicho que mi amor platónico era Zaira Nara y hace poco grabé un videoclip con ella por un tema que hice con Axel y ella fue la protagonista del video conmigo y dije: “Wow”.

Rulo: — ¿Encaraste un poquito ahí?

Ian: — No, no. Ella está en pareja.

Rulo: — Pero si se pelea, le tiras con una bazuca…

Ian: — Y bueno (risas). No, no. Me vas a hacer ponerme rojo.

“Mi objetivo es estar estable económicamente y que a mi gente no le falte nada", explicó Ian. Crédito: Maximiliano Luna

Por si o por no

Rulo invitó a Ian a contestar el cuestionario levantando los carteles de Sí o No, según corresponda. ¿Qué dijo?

Rulo: — Por si por no. Dejar de ser famoso, pero salvarte económicamente.

Ian: — No. No es famoso la palabra en realidad. Es tal vez dejar de tener esa opinión pública, que yo siento que cuando doy una opinión mía ahora, desde una experiencia personal para poder ayudar o decir algo, tiene impacto en la gente sobre todo en el público más chico. Por eso, siento una responsabilidad fuerte. A mí me sigue un público adolescente que está creciendo y desde mi experiencia de vida me gusta aconsejarlos y es bastante gente la que me sigue así que está bueno tener una imagen así. Obviamente, que me siga yendo bien también porque tengo que vivir (risas). Pero eso de ser millonario, no.

Rulo: — No dejarías todo por dinero, te gusta lo hacés.

Ian: — Sí, me gusta lo que hago y tener la fuerza esa para poder aconsejar a alguien. Es una responsabilidad, pero siento que lo hago bastante bien.