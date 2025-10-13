Teleshow

Oky Appo y la ex GH Gabriela Gianatassio confirmaron su separación tras la polémica por comentarios gordofóbicos del streamer

Después de semanas de rumores y un escándalo viral, la pareja decidió ponerle fin a su relación, compartiendo sus versiones en transmisiones separadas y dejando a sus seguidores con muchas preguntas sobre su futuro

Sol de María

Por Sol de María

El comentario de Oky en vivo desató una ola de críticas y puso en el centro el debate sobre violencia en redes (Video: TikTok)

La relación entre Oky Appo y la exparticipante de Gran Hermano Gabriela Gianatassio llegó a su fin. Ambos confirmaron la separación en transmisiones distintas, luego de semanas de especulaciones y una fuerte polémica que los tuvo en el centro de las redes. La noticia llega después de que el streamer tucumano fuera criticado por decirle a su entonces novia —en pleno vivo— que debía “bajar diez kilos”, comentario que derivó en repudio generalizado y una ola de debates sobre gordofobia y violencia simbólica.

Durante una transmisión reciente, Oky se refirió por primera vez al final de la relación y trató de bajarle el tono al conflicto. “Está todo bien con la Gaby, solo que... no quiero hacer públicas cosas privadas”, dijo visiblemente incómodo. El streamer, que ya había sido cuestionado por su comportamiento con exparejas como Sasha Ferro y Tuli Acosta, aclaró que “no pasó nada malo”, aunque admitió estar “un poco triste por la situación”. “Siempre las mejores cosas las echo a perder, pero bueno...”, reconoció con resignación. Aun así, intentó sostener que no hubo una ruptura definitiva: “No cortamos... bueno, en verdad sí. Raro, raro”, confesó entre dudas.

La ruptura se produce luego de un comentario de Oky sobre el cuerpo de Gabriela que generó repudio

Por su parte, Gabriela Gianatassio dio su versión en un stream aparte y dejó claro que la decisión fue suya. “Me hizo muy bien al corazón, fue muy bueno para mí, pero empezaron a pasar cosas que no me estaban gustando”, explicó. La ex Gran Hermano sostuvo que decidió terminar el vínculo porque “no se sentía bien” y agregó una frase que pareció marcar distancia definitiva: “Yo no soy una ‘migajera’. Mientras me hacía bien, estaba con él. Cuando dejó de hacerme bien, terminé. Así de sencillo”. La modelo brasileña también contó que atraviesa un momento de renovación personal y profesional: “Siento que estoy volviendo a brillar. Me voy de viaje a Europa, voy a pasar mi cumpleaños en París y estudiar inglés. Estoy muy contenta”.

La pareja había comenzado su relación a comienzos de 2025, pocos meses después de que Oky saliera de una internación por problemas de salud mental y adicciones. Su acercamiento sorprendió a muchos, sobre todo porque Gabriela fue advertida por amigos y excompañeros de reality sobre el pasado conflictivo del streamer. La relación rápidamente se hizo pública a través de transmisiones conjuntas, pero también se volvió escenario de reclamos, celos y discusiones frente a los seguidores.

Oky Appo y Gabriela Gianatassio
Oky Appo y Gabriela Gianatassio confirmaron su separación tras semanas de polémica en redes sociales

Todo comenzó durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, donde Oky y Gabriela compartían habitualmente charlas y momentos de su relación. En medio de una conversación distendida, el streamer miró a cámara y le dijo a su novia: “Diez kilitos menos”. El comentario, que parecía una broma, generó incomodidad inmediata. Gabriela reaccionó con firmeza: “Vos no me podés decir cómo tiene que estar mi cuerpo, me querés anoréxica”. Lejos de frenar ahí, Oky intentó justificar su frase con una “apuesta”: “Yo bajo diez kilos, si vos bajás diez kilos”. Ella rechazó la propuesta: “Yo no quiero bajar diez kilos”. Entonces él insistió: “Bueno, cinco kilos cada uno”. Sorprendida, la modelo brasileña aceptó con un tono incómodo: “Cinco sí, pero diez es mucho”. Y Oky volvió a subir la apuesta: “Ocho”. A lo que ella, visiblemente molesta, sentenció: “No, ocho es mucho”.

Pese a la polémica, él intentó justificar sus dichos días después: “¿Cómo voy a ser gordofóbico? A mí me gustan las gordas. Está sacado de contexto. Con Gabi habíamos prometido ir al gimnasio y comer bien. Yo estoy cumpliendo y ella también”, dijo intentando justificar su frase. Sin embargo, el intento de aclaración no logró revertir la repercusión negativa y la mayoría de los seguidores lo acusó de minimizar un tema sensible y de exponer nuevamente a su pareja en un espacio donde las bromas suelen volverse virales.

