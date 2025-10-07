Marley habló de la polémica por el Martín Fierro de oro a Santiago del Moro: “Su emoción fue rara”

Marley habló de la polémica por el Martín Fierro a Susana Giménez y el oro a Santiago del Moro (Video: Puro show/ Eltrece)

Sospechas sobre la integridad de la selección de ganadores y la falta de sorpresa genuina fueron los principales ejes que destacó Marley en sus declaraciones más recientes tras la última edición de los Premios Martín Fierro 2025. El conductor, ausente en la ceremonia celebrada en el Hotel Hilton, abordó tanto la polémica generada por la victoria de Susana Giménez y el enojo de Vero Lozano. También tuvo punzantes expresiones sobre el galardón de oro que se llevó Santiago del Moro.

Al referirse al argumento de la conductora de Cortá por Lozano (Telefe)-quien había cuestionado la elección de Susana Giménez como galardonada por haber tenido una temporada de tres meses al aire-, el animador marcó su posición: “Estoy de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo con Vero. Estoy de acuerdo con que hay mucha cosa rara en el Martín Fierro, hay cosas que no tienen lógica”, señaló en la entrevista con Puro Show (El Trece).

Susana Giménez y su premios Martín Fierro que trajo polémica con Vero Lozano (Adrián Escandar)

Distanciándose del motivo de enojo de Verónica, el conductor de Por el mundo (Telefe) puso el foco en la lógica detrás de entregar premios repetidos: “Vero la requiere a Susana y Susana también tiene buena onda con ella. Yo las requiero a las dos. Duró tres meses el programa de Susana, como en el resto del mundo. Acá lo que se está hablando es que gane el premio la misma persona. ¿Y Messi con el Balón de Oro qué? Había que decirle ‘no se lo damos más a Messi porque ya ganó el año pasado’. Es ridículo decir que no gane una persona porque ya ganó el año pasado porque sino es una repartija de premios”, cuestionó, defendiendo el reconocimiento a la diva.

No obstante, el conductor remarcó sus dudas en torno a la selección de los premiados en las elecciones de Aptra: “Hay muchas sospechas con los ganadores que con el dedo dicen: ‘este, este y este’. Yo sospecho algunos rubros que son así, entonces si realmente es así, que alguien pida una auditoría y veremos. En algún momento se tiene que aclarar”, expresó, dejando abierta la posibilidad de que la organización de los premios atraviese una revisión transparente.

“La emoción de él fue rara", apuntó Marley sobre el oro a Santiago del Moro en el Martín Fierro 2025 (Gustavo Gavotti)

Sobre la gala y la secuencia en la que Santiago del Moro resultó ganador del Martín Fierro de Oro, Marley ironizó la falta de espontaneidad: “La emoción de él fue rara porque vio el sobre, se quedó así... Si yo abro el sobre y dice ‘Marley’ me emociono en el momento que lo veo. Cómo voy a estar 15 segundos haciendo la pausa y después cuando lo digo me emociono”, lanzó en tono crítico durante la entrevista. Además, apuntó al carácter previsible de los ganadores: “Todo el mundo sabe todo eso. Eso es lo que tiene que cambiar, no puede ser que todos sepan todos los ganadores y que tengas que actuar la sorpresa”.

El formato y las condiciones del evento, según Marley, requieren de una revisión integral: “Algo hay que reveer ahí y que realmente la sorpresa sea sorpresa y hasta el que conduce se sorprenda cuando abra el sobre y no tenga que actuarla”, lanzó el animador, quien reiteró su indiferencia respecto a volver a conducir la ceremonia. “Lo hice ocho veces, me da lo mismo. Si me toca de vuelta lo haré, sino no me cambia. La verdad la pasé mejor en Japón que sentado ahí”, aseveró el animador quien por esos días estaba grabando su programa en el país asiático.

En noviembre del año pasado, Marley se refirió a las versiones de mala relación con el conductor de Gran Hermano. En una nota con LAM (América) recordó una situación cuando él fue a ¿Quién quiere ser millonario?, el programa que conducía Del Moro en Telefe: “Él es bastante particular. Yo fui a su programa, se fue y no saludó“.