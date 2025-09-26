Teleshow

El Polaco habló del alcoholismo de su padre: “Hay una parte de mi infancia que me la sacaron”

El cantante relató cómo la adicción de su papá y un entorno familiar adverso lo obligaron a asumir responsabilidades adultas desde niño, afectando sus relaciones y su visión sobre el amor

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
El Polaco relató el abandono y la falta de infancia que marcó su vida desde niño (Video: Con todo Respeto, El Nueve)

“No, no tuve infancia. Hay una parte de mi vida que me la sacaron y bueno, es triste, pero es lo que me tocó”. El Polaco contó en Con todo respeto (El Nueve) el vacío que marcó sus primeros años. El cantante relató que debió dejar atrás la niñez antes de tiempo, siendo obligado a enfrentar situaciones que ningún niño debería atravesar. La raíz de este crecimiento forzado, según sus propias palabras, se encuentra en el alcoholismo de su padre y en un entorno familiar plagado de dificultades.

El Polaco describió una infancia en la que las experiencias propias de esa etapa resultaron ajenas. “Me la banqué igual”, afirmó, aunque reconoce que la carga fue pesada, especialmente por ser el hijo mayor. Desde muy pequeño, asumió responsabilidades que excedían su edad. Recuerda que, con apenas ocho o nueve años, ya sufría gastritis debido al estrés que le provocaba ver a su padre beber.

“Yo veía lo que el chabón escabiaba y ya me agarraba algo. Era un trauma que tenía yo de chico”, confesó. Las mañanas en su casa comenzaban temprano, con su padre levantándose a las 4:30 para tomar ginebra, mientras él y sus hermanos se preparaban para ir al colegio en medio de un ambiente lleno de tensión y tristeza. “Nosotros teníamos que ir al colegio con ese dolor de huevos, ese bajón”, recordó en diálogo con Andrea Rincón, Paula Zuccherino y Gloria Luna.

El cantante atribuyó su madurez
El cantante atribuyó su madurez forzada al alcoholismo de su padre y a un entorno familiar difícil

La vida familiar giraba en torno a la adicción del padre. El Polaco relató que nunca compartió una cerveza con él y que, en cambio, debió buscarlo en bares y en la villa durante la noche, cuando él se encontraba en estado crítico. “Tuve que vivir un montón de cosas que para un chico de ocho años, nueve años... no lo vivió nadie”, aseguró. A pesar de todo, sostuvo que hizo lo posible por ser un buen hijo: “Creo que hice lo que pude también con mi papá. No me hago la cabeza de cómo me porté con él. Traté de darle lo mejor como hijo”.

Las secuelas de esa infancia truncada se reflejan en la vida adulta de El Polaco, especialmente en sus relaciones afectivas. Durante su participación en el programa, reconoció que le resulta difícil enamorarse y que, aunque tuvo varias parejas y es padre, no está seguro de haber experimentado el amor pleno.

No sé si me enamoré alguna vez en mi vida, así, de verdad, no. Es algo que no lo pude entender, o sea, con todo respeto a la mamá de mis hijas, que fueron mis tres amores, no es que lo digo tipo: ‘Uy, mirá que pillo que soy’”, explicó. El propio cantante vinculó esta dificultad con la falta de un refugio emocional en su infancia. “Siempre que me pongo de novio, en pareja, soy papá de vuelta. Es como que yo quiero tener una familia, la familia que nunca pude tener”, reflexionó.

El Polaco asumió responsabilidades de
El Polaco asumió responsabilidades de adulto desde los ocho años y sufrió estrés infantil

Un episodio decisivo en su adolescencia fue la internación en el centro cristiano Reto a la vida a los 14 años. Allí convivió durante cinco meses con personas que enfrentaban diversas problemáticas, desde adicciones hasta enfermedades como el VIH. El Polaco recordó ese período como un punto de inflexión: “Aprendí la vida ahí. Fue un cachetazo, ahí empecé...”. Durante su estadía, trabajaba y realizaba tareas como recuperar verduras en el mercado central, experiencias que, según él, le enseñaron a enfrentar la realidad y a forjar su carácter.

La historia del cantante reveló cómo la adversidad y la ausencia de una infancia plena pueden dejar huellas profundas, pero también cómo, en medio de la dificultad, surgen aprendizajes que marcan el rumbo de una vida. La superación personal y la búsqueda de una familia propia se convirtieron en los motores fundamentales para transformar su historia.

Temas Relacionados

El Polaco

Últimas Noticias

Maxi López conoció a Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, y contó el gesto que tuvo con sus hijos

El exfutbolista, luego de realizar las fotos promocionales de MasterChef Celebrity, habló del encuentro que tuvo con la flamante pareja de su exesposa

Maxi López conoció a Martín

La Joaqui sorprendió al revelar su postre favorito antes de su debut en Masterchef: “Soy cero cipaya”

Previo a su debut en el programa culinario, la cantante contó cuál sería su mejor preparación y cómo defendería su presentación

La Joaqui sorprendió al revelar

Valentina Cervantes mostró cómo se prepara para MasterChef Celebrity junto a su abuela: “La veo muy bien”

La influencer compartió un video practicando recetas en familia antes de su debut en el reality culinario, reflejando complicidad y aprendizaje con su ser querido mientras anticipa su participación en el programa

Valentina Cervantes mostró cómo se

Dolores Fonzi ganó con Belén en el Festival de Biarritz y pidió justicia por el triple femicidio de Florencia Varela

El filme se llevó el premio del público en Francia, luego de ser seleccionado para representar a la Argentina en el Oscar y el Goya. El mensaje del equipo

Dolores Fonzi ganó con Belén

Sabrina Rojas dejó un enigmático mensaje sobre Marcelo Tinelli: “Y un día, comí el alfajor”

La actriz compartió un video del segmento del alfajor junto al conductor, generando especulaciones luego de la reciente separación del presentador

Sabrina Rojas dejó un enigmático
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un alumno de primaria atacó

Un alumno de primaria atacó con un tenedor a un compañero en una escuela de Río Negro

Acusaron al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque de haber recibido dádivas de un financista al que benefició con resoluciones

Sorpresa en un campo de Chaco por un objeto metálico que cayó del cielo: investigan su origen

Llega la ciclogénesis y hay alerta por tormentas en 11 provincias: para cuándo se esperan las lluvias en el AMBA

Identificaron a la quinta víctima en el caso del presunto asesino serial de Jujuy

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos sancionó a una

Estados Unidos sancionó a una red de abastecimiento de armamento norcoreano al Ejército de Birmania

Imágenes satelitales revelaron una presunta prueba secreta de misiles en Irán

Un informe internacional denunció torturas y ejecuciones de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa

Dinamarca investiga la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

ONGs opositoras acusaron al régimen iraní de dejar morir a una presa política al negarle atención médica

TELESHOW
Maxi López conoció a Martín

Maxi López conoció a Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, y contó el gesto que tuvo con sus hijos

La Joaqui sorprendió al revelar su postre favorito antes de su debut en Masterchef: “Soy cero cipaya”

Valentina Cervantes mostró cómo se prepara para MasterChef Celebrity junto a su abuela: “La veo muy bien”

Dolores Fonzi ganó con Belén en el Festival de Biarritz y pidió justicia por el triple femicidio de Florencia Varela

Sabrina Rojas dejó un enigmático mensaje sobre Marcelo Tinelli: “Y un día, comí el alfajor”