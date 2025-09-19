Los Pericos adelantan la primavera con un concierto íntimo en el Sheraton Pilar: “Será un show hitero”

Los Pericos repasarán sus grandes éxitos ante 400 personas en una velada exclusiva

Entre sesiones de estudio, lanzamientos y colaboraciones, Los Pericos celebran más de 39 años de trayectoria. En ese marco, ya consolidados como una de las bandas más legendarias del reggae latino, el grupo ultima detalles para el estreno de su nuevo álbum, mientras se prepara para una noche única y especial en un recinto fuera de lo usual: el hotel Sheraton Pilar. La jornada forma parte de una serie de veladas cena show en el glamoroso alojamiento.

Ante un público reducido de 400 personas, el show de este sábado 20 de septiembre destacará por un ambiente de intimidad y cercanía entre los músicos quienes asistan. Esta propuesta, la cual se desarrollará el Salón Los Girasoles, busca alejarse de las grandes puestas en escena para privilegiar la experiencia directa, donde cada espectador tiene la oportunidad de disfrutar de la interpretación musical en un contexto privado.

Willie Valentinis, guitarrista de Los Pericos, anticipa detalles del evento en diálogo con Teleshow

La performance de Los Pericos promete un repaso por sus grandes éxitos y el característico sonido reggae que los identifica. El grupo cuenta con una historia de 39 años en la música, durante los cuales realizaron 3200 presentaciones en vivo en extensas giras que incluyeron países de Latinoamérica, Estados Unidos, España, Rusia y otros destinos internacionales.

El eje de estas veladas es, por tanto, crear momentos memorables en los que el público se sienta parte de algo reservado y especial. La organización destaca la intención de diseñar cada aspecto del evento en función de este objetivo, desde la disposición de la sala hasta el diseño de los servicios complementarios para que la percepción de cercanía y distinción esté presente en todo momento.

En ese sentido, quienes participan pueden acceder a una gastronomía de alto nivel, diseñada especialmente para la ocasión. El menú de cuatro pasos se acompaña de una cuidadosa selección de vinos y bebidas, extendiendo la experiencia culinaria a lo largo de la noche.

El nuevo álbum de Los Pericos se encuentra en preparación mientras continúan sus colaboraciones y giras

Tras la actuación de Los Pericos, la ambientación musical continuará hasta las 3 de la madrugada con la participación de DJ Amarante, quien se encargará de poner ritmo al cierre del evento. Así las cosas, mientras definen los preparativos para el show y los detalles del set list, Willie Valentinis, guitarrista de la banda, dialogó con Teleshow sobre esta noche especial.

— ¿Cómo describirían el show de esta velada? ¿Cómo será el set list?

— Será un show especial, con un set list distinto al que venimos presentando en el Teatro Gran Rex y en la gira por México y Costa Rica. En esta ocasión preparamos un show más “hitero”, pensada para que el público disfrute y cante cada tema. Vamos a recorrer toda nuestra trayectoria, desde las canciones de nuestro primer disco hasta adelantar alguno de Inmortal, el nuevo álbum que muy pronto verá la luz.

— ¿Formaron parte de la organización del evento o aportaron su sello a la velada con algún detalle elegido?

— Nuestro show ya tiene una estructura muy sólida, que venimos presentando en diferentes escenarios de Latinoamérica. Sin embargo, siempre lo adaptamos para que cada noche tenga algo único. En esta velada especial lo ajustamos para que encaje perfectamente con el espíritu del evento y para que el público viva una experiencia distinta, pensada exclusivamente para este encuentro.

El Salón Los Girasoles será el escenario de una noche única para los fans de Los Pericos

— Con este show le van a dar la bienvenida a la primera, ¿qué recuerdos tienen de esta época del año?

— Es la época del año que más nos gusta y usualmente donde más shows hay. La gente empieza a estar de otro ánimo, sale, toma algo, a ver shows. Nosotros, te diría que tocamos casi todos los 20 o 21 de septiembre. Sin dudas es una fecha especial.

— ¿Qué recuerdos tienen en el Sheraton o en algún otro hotel? Alguna anécdota que nos puedan contar?

— En particular pase mi noche de bodas en el Sheraton Pilar así que guardo hermosos recuerdos del hotel y en lo profesional hemos tocado ahí en varios eventos privados a lo largo de los años así que conocemos muy bien el lugar y la excelente atención que tienen por los detalles. Los hoteles son nuestro segundo hogar y te diría que pasamos entre trabajo y vacaciones, como mínimo, un cuarto del año durmiendo en hoteles.

La organización busca crear un ambiente de cercanía y distinción en cada detalle del show

— ¿Cómo es su dinámica cuando están de gira y se quedan en hoteles?

— Usualmente tenemos siempre el mismo rooming list, y algunos comparten habitación y otros van a singles. Por lo general salimos a recorrer las ciudades y si el hotel tiene buenas instalaciones las aprovechamos, como por ejemplo disfrutar de la pileta, ir al gimnasio o comer en un buen restaurant.

El evento de Los Pericos ofrecerá una experiencia gastronómica de alto nivel y música hasta la madrugada

— ¿Qué es lo que más extrañan de su hogar cuando están lejos de casa?

— Sin dudas, lo que más se extraña es la familia y esas pequeñas rutinas que solo tenés en tu casa o en tu ciudad: tu cama, tus espacios, tus costumbres. Aunque, debo decir, una de las mejores camas en las que dormí fue justamente en el Sheraton de Ciudad de México, frente al Ángel. Así que a veces pasa que terminás descansando incluso mejor que en tu propia casa.

— ¿Qué nos pueden adelantar de su nuevo disco?

— El nuevo disco va a contar con 10 canciones de las cuales ya adelantamos 2. “Inmortal”, que tiene como invitado a Sabino, un artista Mexicano muy conocido, y “Soledad”. Además, en vivo a veces tocamos “Amor Bonsái”, este tema tendrá como invitados a “El plan de la mariposa”, que le están agregando su magia a la canción. A fines de octubre ya estará todo el disco en la calle para escuchar en todas las plataformas. El sábado en el show en Sheraton Pilar seguramente sonara algo de lo nuevo en vivo.