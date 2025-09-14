Lizy Tagliani celebró su cumpleaños en La Peña de Morfi: la insólita llegada y un festejo lleno de recuerdos

El mediodía de este domingo el estudio de La Peña de Morfi (Telefe) vibró distinto. Lizy Tagliani, entre risas y lágrimas, celebró su cumpleaños número 55 rodeada de colegas, amigos y el fervor del público en vivo. La conductora, reconocida por su energía y carisma, decidió compartir este día tan especial con su equipo y con la audiencia que la acompaña todos los fines de semana. El festejo, organizado en secreto por la producción, fue un verdadero homenaje a su historia, sus afectos y los recuerdos que marcan parte de su trayectoria.
La llegada de Lizy al estudio fue tan genuina y divertida como todo lo que la caracteriza: descendió de un colectivo de la línea 39, acompañada por miembros del público, parte del staff y globos multicolores que inundaron de alegría la escena. Con humor y esa frescura que la distingue, la conductora bromeó al respecto. “Vayan entrando, pasen, lloren un poco…”, y abrazó uno a uno a quienes bajaban del vehículo, incluso asignándoles nombres graciosos en el aire. El festejo se tornó aun más excéntrico y alegre con la aparición sorpresa de un personaje disfrazado de oso, que sumó juegos y abrazos en plena transmisión.
Una vez dentro del estudio, Diego Leuco la esperaba rodeado de serpentinas rosadas y naranjas, guirnaldas, cortinas brillosas y todo tipo de decoración festiva, preparado para recibir a la cumpleañera con todo el color y cariño de la casa. El ambiente se colmó de música, aplausos y alegría, pero el verdadero centro de todas las miradas fue la torta de cumpleaños que deslumbró no solo por sus tres pisos sino también por los detalles atesorados que la acompañaban: imágenes de momentos clave en la vida de Lizy y figuras representativas cuidadosamente seleccionadas para rendirle tributo.
Al recibir el abrazo de Leuco, la conductora no pudo evitar la emoción y la nostalgia al repasar cada detalle de la torta. Fue entonces cuando tomó una de las imágenes y compartió con todos una de esas historias que la definen. “¡Miren! Acá cuando empecé a ser Lizy. Me ponía tetitas de mijo y ahí comencé…”, contó entre carcajadas y gestos de complicidad con los suyos. Luego, repasó otros recuerdos esenciales: una foto de su casamiento con Sebastián Nebot y una postal de su primera vez como anfitriona en el ciclo que hoy conduce junto a su colega. Pero el instante más conmovedor surgió al encontrar la imagen que la transportó directo a la infancia. “Esto no puede ser más representativo: una foto con mi mamá y un boleto de colectivo. Marcó toda mi vida, yo lo tomaba siempre con mi mamá”, compartió, con la voz quebrada por la emoción.
Las lágrimas, los abrazos y la celebración se mezclaron cuando llegó el tiempo de soplar las velitas, entre bengalas chispeantes y la clásica canción de cumpleaños entonada por todos los presentes. Lizy, fiel a sus sentimientos, pidió tres deseos antes de apagar la llama y agradeció efusivamente el cariño recibido. El festejo fue mucho más que una fecha: fue la reivindicación de una vida atravesada por los cambios, la superación y el amor familiar.
Con la calidez que la caracteriza, Tagliani volvió sobre la imagen de su madre. “Es lindo cumplir, mirar por atrás, saber toda la historia que uno tiene y poder compartir”, reflexionó ante la cámara y frente a su torta de tres pisos, en la que cada detalle era una caricia a su propio recorrido. Entre bromas, confesiones y abrazos, la conductora dejó en claro que para ella la vida es una suma de historias y grandes agradecimientos.
El festejo, televisado y compartido con una audiencia fiel, dejó un mensaje claro: el amor y la memoria siempre se celebran mejor juntos. Y así, entre globos, serpentinas, fotos de viejos amores, boletos de colectivo y la risa a flor de piel, la presentadora celebró sus 55 años en el corazón de la pantalla, rodeada de los suyos y de los abrazos virtuales de un público que la acompañó, una vez más, en cada paso.