Lizy Tagliani celebró su cumpleaños en La Peña de Morfi: la insólita llegada y un festejo lleno de recuerdos

La conductora llegó al estudio de Telefe en un colectivo de la línea 39, fue recibida por compañeros y público y repasó los momentos más importantes de su vida con una torta llena de guiños a su historia

Martina Cortés

Martina Cortés

En medio de un nuevo ano de su vida, Lizy Tagliani fue agasajada por sus companeros del programa (La pena de Morfi – Telefe)

El mediodía de este domingo el estudio de La Peña de Morfi (Telefe) vibró distinto. Lizy Tagliani, entre risas y lágrimas, celebró su cumpleaños número 55 rodeada de colegas, amigos y el fervor del público en vivo. La conductora, reconocida por su energía y carisma, decidió compartir este día tan especial con su equipo y con la audiencia que la acompaña todos los fines de semana. El festejo, organizado en secreto por la producción, fue un verdadero homenaje a su historia, sus afectos y los recuerdos que marcan parte de su trayectoria.

La llegada de Lizy al estudio fue tan genuina y divertida como todo lo que la caracteriza: descendió de un colectivo de la línea 39, acompañada por miembros del público, parte del staff y globos multicolores que inundaron de alegría la escena. Con humor y esa frescura que la distingue, la conductora bromeó al respecto. “Vayan entrando, pasen, lloren un poco…”, y abrazó uno a uno a quienes bajaban del vehículo, incluso asignándoles nombres graciosos en el aire. El festejo se tornó aun más excéntrico y alegre con la aparición sorpresa de un personaje disfrazado de oso, que sumó juegos y abrazos en plena transmisión.

Una vez dentro del estudio, Diego Leuco la esperaba rodeado de serpentinas rosadas y naranjas, guirnaldas, cortinas brillosas y todo tipo de decoración festiva, preparado para recibir a la cumpleañera con todo el color y cariño de la casa. El ambiente se colmó de música, aplausos y alegría, pero el verdadero centro de todas las miradas fue la torta de cumpleaños que deslumbró no solo por sus tres pisos sino también por los detalles atesorados que la acompañaban: imágenes de momentos clave en la vida de Lizy y figuras representativas cuidadosamente seleccionadas para rendirle tributo.

El gran festejo que recibió
El gran festejo que recibió Lizy por el equipo del programa

Al recibir el abrazo de Leuco, la conductora no pudo evitar la emoción y la nostalgia al repasar cada detalle de la torta. Fue entonces cuando tomó una de las imágenes y compartió con todos una de esas historias que la definen. “¡Miren! Acá cuando empecé a ser Lizy. Me ponía tetitas de mijo y ahí comencé…”, contó entre carcajadas y gestos de complicidad con los suyos. Luego, repasó otros recuerdos esenciales: una foto de su casamiento con Sebastián Nebot y una postal de su primera vez como anfitriona en el ciclo que hoy conduce junto a su colega. Pero el instante más conmovedor surgió al encontrar la imagen que la transportó directo a la infancia. “Esto no puede ser más representativo: una foto con mi mamá y un boleto de colectivo. Marcó toda mi vida, yo lo tomaba siempre con mi mamá”, compartió, con la voz quebrada por la emoción.

Las lágrimas, los abrazos y la celebración se mezclaron cuando llegó el tiempo de soplar las velitas, entre bengalas chispeantes y la clásica canción de cumpleaños entonada por todos los presentes. Lizy, fiel a sus sentimientos, pidió tres deseos antes de apagar la llama y agradeció efusivamente el cariño recibido. El festejo fue mucho más que una fecha: fue la reivindicación de una vida atravesada por los cambios, la superación y el amor familiar.

La conductora se emocionó al
La conductora se emocionó al ver una imagen suya con su mamá (La peña de Morfi - Telefe)

Con la calidez que la caracteriza, Tagliani volvió sobre la imagen de su madre. “Es lindo cumplir, mirar por atrás, saber toda la historia que uno tiene y poder compartir”, reflexionó ante la cámara y frente a su torta de tres pisos, en la que cada detalle era una caricia a su propio recorrido. Entre bromas, confesiones y abrazos, la conductora dejó en claro que para ella la vida es una suma de historias y grandes agradecimientos.

El festejo, televisado y compartido con una audiencia fiel, dejó un mensaje claro: el amor y la memoria siempre se celebran mejor juntos. Y así, entre globos, serpentinas, fotos de viejos amores, boletos de colectivo y la risa a flor de piel, la presentadora celebró sus 55 años en el corazón de la pantalla, rodeada de los suyos y de los abrazos virtuales de un público que la acompañó, una vez más, en cada paso.

