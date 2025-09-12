Teleshow

Wanda Nara demandaría a L-Gante por dichos sexistas en su contra

La empresaria estaría analizando iniciar acciones legales contra el cantante de cumbia 420 por las declaraciones que dio en una entrevista

Lucía Consiglieri

Lucía Consiglieri

Wanda Nara demandaría a L-Gante (Video: América TV-DDM)

La relación de Wanda Nara y L-Gante parecía haber terminado de la mejor manera, cada uno siguió caminos separados luego de la separación, pero las cosas dieron un giro luego de una serie de entrevistas que dieron los dos. Todo comenzó con la participación de Wanda en Fernet con Grego (Telefe) donde contó que el cantante le propuso casarse y le siguió la confesión de Elián asegurando que la empresaria le habría ofrecido comprar una auto de lujo para casarse.

Al aire de DDM (América TV) Guido Záffora contó que a causa de estos dichos del cantante de cumbia 420, la conductora de Bake Off Famosos está analizando tomar acciones legales en contra de su exnovio. "Wanda Nara está pensando iniciarte acciones legales a Elián Valenzuela por las declaraciones sexistas que hizo“, comenzó diciendo el panelista en el programa de Mariana Fabbiani.

Esto no es todo, puesto que para llevar adelante esta acción tiene que cambiar de representante legal, puesto que ambos son representados por Nicolás Payarola, cosa que no podía ser en caso de una demanda cruzada entre ambos. “Ustedes dirán ‘Tienen el mismo abogado’ que es Nicolás Payarola. Cambia de abogado Wanda Nara y se mete un amigo nuestro. El domingo a la tarde se junta el crossover menos pensado: Wanda Nara y Alejandro Cipolla”, detalló Guido.

Wanda está analizando tomar acciones
Wanda está analizando tomar acciones legales contra su ex

Fuentes cercanas a la empresaria le confirmaron esta noticia a Teleshow, aseguraron que la reunión se llevara adelante de manera virtual, que la entrevista en general fue causante de malestar en la empresaria y que no es justo que se hagan comentarios de semejante envergadura en su contra. "Le cayeron muy mal las declaraciones. Wanda está enojada con las declaraciones porque dice que son todas mentiras, que la estaba usando, se están colgando de ella“, aseguró Záffora en el ciclo de América dando inicio a un debate en el piso.

El origen de este posible conflicto legal entre Nara y Valenzuela comenzó hace tan solo unos días. L-Gante expresó su malestar hacia la conductora de MasterChef Celebrity luego de que ella en su entrevista con Grego Rossello aseguró que él le había ofrecido casamiento.

“La verdad, yo logré llegar a tener una relación súper con ella. Se habló de hijos, de casamiento, de todo y aún así no lo podía creer”, aseguró el músico en una entrevista con Caras TV. “El casamiento lo pensamos, lo hablamos y me tiró un par detips. Es más, ella estuvo haciendo unas entrevistas estos días, tiró cosas, pero porque está en modo guerrillera conmigo. Viste que no nos hablamos hace un par de fechas y a ella le encanta tirar bombas que traccionen”, se despachó.“Me dijo, ‘nosotros somos una repareja para toda la gente que nos ve, que nos sigue y podemos ser más, si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro una Ferrari’“, aseveró.

El enojo de L-Gante con Wanda Nara: “Me ofreció una Ferrari para casarnos” (Video: América TV)

“¿A quién le llega una propuesta así? Me pongo a pensar que un loquito normal diría que sí de una, pero hay algo de mi personalidad y es que yo no me dejo llevar por lo que toca fácil”, se sinceró Elián Valenzuela, mientras aseguraba que estaba distanciado con la influencer y que creía que sus declaraciones eran parte del momento de frialdad en el que estaban.

“No me gustó que me quiera convencer de esa manera. Quizás si me decía, por todo lo que recorrimos y por todo el tiempo que llevamos y porque ya estoy totalmente convencido de que encajamos súper bien, sin Ferrari, sin nada, quizás hubiera pensado ir para adelante”, afirmó el intérprete de “Yo soy tu maestro” y “Llora como un arrepentido”.

“Hay algo que me molestó hasta el día de hoy y fue el hecho de que siempre lo veo como una molestia a la hora de respirar de su expareja. Hasta que en un momento dije ‘mejor ni me meto’, porque me estoy metiendo en un embole que me quita el enfoque de lo mío y yo todavía no soy tan millonario como ellos, para andar perdiendo el tiempo”, continuó.

