Juana Repetto contó sin filtros cómo lleva adelante su tercer embarazo: “Me siento horrible”

Juana Repetto contó cómo se siente en su tercer embarazo (Video: Instagram)

En plena mudanza, Juana Repetto contó que está esperando a su tercer hijo, fruto de un encuentro con Sebastián Graviotto. Desde que hizo pública la noticia de este momento que está atravesando, contó que, a diferencia de sus dos hijos anteriores, el proceso es más duro de lo pensado.

A través de sus redes sociales, la actriz abrió el juego a sus seguidoras, compartiendo tanto sus malestares como las dudas y desafíos que enfrenta en esta nueva experiencia de maternidad, marcada por el cansancio, el estrés y la exigencia cotidiana. Desde sus historias de Instagram, la actriz relató en primera persona: “Bueno, acá estoy. Chicas, no me pasó ni dando la teta esto a mí. ¡Cuánta sed! Estoy todo el tiempo muy sedienta. ¿Será el embarazo? ¿El nuevo nivel de agotamiento? ¿O qué?”.

Confesó vivir una rutina demandante y mencionó que, tras llevar a sus hijos al colegio, volvió a casa recién para grabar las historias y que, aun en ese breve trayecto, el cansancio persiste. “Yo me fui de mi casa a llevar a los chicos al colegio y volví recién cuando les hice las historias. Y en cuarenta minutos estaba en el colegio y vuelta”.

Abierta al diálogo, la actriz invitó a sus seguidoras a participar: “Bueno, ¿qué, qué quieren saber de mi embarazo? Hablá del bebé, contanos del bebé. ¿Qué quieren saber? Digan”. No dudó en reconocer que atraviesa un momento desafiante: “Me sentí para el orto, mal. Con ninguno de mis otros dos hijos me había sentido mal en los embarazos y este… que fue toda la mudanza, el caos de la mudanza, viviendo con gente acá adentro, todavía trabajando, todavía no terminé de ser desarmar cajas, agotamiento… Me sentí muy mal. ¿Qué quieren saber?”

En la imagen publicada, reiteró: “Primer embarazo que me siento HORRIBLE. Quizá el agotamiento de la mudanza, el estrés, el vivir en lo de mi vieja de paso o no sé qué. Pero me siento bastante mal. ¿Qué más?”, mostrando la apertura y honestidad con la que atraviesa este proceso y dando voz al lado menos idealizado de la maternidad, muchas veces ausente en el relato público.

Esta no es la primera vez que se abre acerca de este tema. Poco después de contarle a sus seguidores de feliz noticia, contó lo que estaba atravesando. Utilizando su cuenta de Instagram, la mediática compartió: “Hoy amanecí mejor, pero estuve muy mal. Me levanté con mucha congestión, tipo estornudo, gripe”. Este conjunto de síntomas la sorprendió tanto a nivel físico como emocional, marcando un contraste con la alegría reciente del anuncio.

Juana Repetto habló de su malestar durante su embarazo: "Estoy como deshecha" (Video: Instagram)

La actriz también especificó que desarrolló un cuadro febril leve. “Tuve febrícula, 37 y medio, pero que para mí es volar de fiebre porque yo quedo de cama mal. Mi temperatura normal es menos de 36 en general. Con 37 y medio yo estoy como deshecha”, relató, describiendo cómo estos síntomas, que podrían considerarse leves para la mayoría, resultaron bastantes intensos para su caso particular.

La noche anterior, experimentó un instante de sobresalto mientras dormía junto a sus hijos. “El domingo me desperté cerca de las tres de la madrugada toda chivada. Los nenes se quedaron en un lugar distinto de la cama, todos dormidos, y con la televisión prendida. Un desastre”, recordó.

En su reflexión sobre el motivo de estos malestares, reconoció el impacto que tuvieron los recientes cambios que viene experimentando: “Muchas cosas. Largué la noticia y se me bajó todo junto. El cuerpo me dijo que frene un toque”. Además, vinculó de manera explícita la mudanza a su salud: “El cuerpo me exigió frenar”, enfatizó Juana, sugiriendo que el conjunto de situaciones vividas desembocó en la reacción física que tuvo.