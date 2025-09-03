Teleshow

Juana Repetto contó sin filtros cómo lleva adelante su tercer embarazo: “Me siento horrible”

La influencer usó sus historias para mostrar cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Juana Repetto contó cómo se siente en su tercer embarazo (Video: Instagram)

En plena mudanza, Juana Repetto contó que está esperando a su tercer hijo, fruto de un encuentro con Sebastián Graviotto. Desde que hizo pública la noticia de este momento que está atravesando, contó que, a diferencia de sus dos hijos anteriores, el proceso es más duro de lo pensado.

A través de sus redes sociales, la actriz abrió el juego a sus seguidoras, compartiendo tanto sus malestares como las dudas y desafíos que enfrenta en esta nueva experiencia de maternidad, marcada por el cansancio, el estrés y la exigencia cotidiana. Desde sus historias de Instagram, la actriz relató en primera persona: “Bueno, acá estoy. Chicas, no me pasó ni dando la teta esto a mí. ¡Cuánta sed! Estoy todo el tiempo muy sedienta. ¿Será el embarazo? ¿El nuevo nivel de agotamiento? ¿O qué?”.

Confesó vivir una rutina demandante y mencionó que, tras llevar a sus hijos al colegio, volvió a casa recién para grabar las historias y que, aun en ese breve trayecto, el cansancio persiste. “Yo me fui de mi casa a llevar a los chicos al colegio y volví recién cuando les hice las historias. Y en cuarenta minutos estaba en el colegio y vuelta”.

Abierta al diálogo, la actriz invitó a sus seguidoras a participar: “Bueno, ¿qué, qué quieren saber de mi embarazo? Hablá del bebé, contanos del bebé. ¿Qué quieren saber? Digan”. No dudó en reconocer que atraviesa un momento desafiante: “Me sentí para el orto, mal. Con ninguno de mis otros dos hijos me había sentido mal en los embarazos y este… que fue toda la mudanza, el caos de la mudanza, viviendo con gente acá adentro, todavía trabajando, todavía no terminé de ser desarmar cajas, agotamiento… Me sentí muy mal. ¿Qué quieren saber?

En la imagen publicada, reiteró: “Primer embarazo que me siento HORRIBLE. Quizá el agotamiento de la mudanza, el estrés, el vivir en lo de mi vieja de paso o no sé qué. Pero me siento bastante mal. ¿Qué más?”, mostrando la apertura y honestidad con la que atraviesa este proceso y dando voz al lado menos idealizado de la maternidad, muchas veces ausente en el relato público.

Esta no es la primera vez que se abre acerca de este tema. Poco después de contarle a sus seguidores de feliz noticia, contó lo que estaba atravesando. Utilizando su cuenta de Instagram, la mediática compartió: “Hoy amanecí mejor, pero estuve muy mal. Me levanté con mucha congestión, tipo estornudo, gripe”. Este conjunto de síntomas la sorprendió tanto a nivel físico como emocional, marcando un contraste con la alegría reciente del anuncio.

Juana Repetto habló de su malestar durante su embarazo: "Estoy como deshecha" (Video: Instagram)

La actriz también especificó que desarrolló un cuadro febril leve. “Tuve febrícula, 37 y medio, pero que para mí es volar de fiebre porque yo quedo de cama mal. Mi temperatura normal es menos de 36 en general. Con 37 y medio yo estoy como deshecha”, relató, describiendo cómo estos síntomas, que podrían considerarse leves para la mayoría, resultaron bastantes intensos para su caso particular.

La noche anterior, experimentó un instante de sobresalto mientras dormía junto a sus hijos. “El domingo me desperté cerca de las tres de la madrugada toda chivada. Los nenes se quedaron en un lugar distinto de la cama, todos dormidos, y con la televisión prendida. Un desastre”, recordó.

En su reflexión sobre el motivo de estos malestares, reconoció el impacto que tuvieron los recientes cambios que viene experimentando: “Muchas cosas. Largué la noticia y se me bajó todo junto. El cuerpo me dijo que frene un toque”. Además, vinculó de manera explícita la mudanza a su salud: “El cuerpo me exigió frenar”, enfatizó Juana, sugiriendo que el conjunto de situaciones vividas desembocó en la reacción física que tuvo.

Temas Relacionados

Juan RepettoSebastián GraviottoReina ReechNicolás Repetto

Últimas Noticias

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Wanda Nara por la tenencia de sus hijas: “De 40 días, estuvo afuera 36″

El futbolista presentó una demanda judicial señalando que la madre de sus hijas estuvo fuera del país la mayor parte del tiempo reciente, cuestionando la falta de información sobre el cuidado y la comunicación con las menores

Mauro Icardi volvió a apuntar

Mirtha Legrand recordó a Antonio Gasalla a casi seis meses de su muerte con un emotivo video de La Abuela

La conductora homenajeó al capocómico en sus redes sociales, compartiendo una divertida escena juntos que emocionó a los seguidores y despertó nostalgia por uno de los grandes íconos del espectáculo argentino

Mirtha Legrand recordó a Antonio

Las increíbles imágenes de las vacaciones de Ángel de Brito en Europa: “Ahora, Londres”

El conductor mostró en Instagram los mejores momentos de sus vacaciones, desde paseos por la capital británica hasta paradas en España y visitas a musicales icónicos

Las increíbles imágenes de las

Fede Bal confirmó que está iniciando una relación con Evelyn Botto: “Tenemos que romper con la palabra novio”

El conductor le puso fin a las especulaciones que lo tuvieron como protagonista en los últimos días y confesó que mantiene un vínculo con la actriz

Fede Bal confirmó que está

El emotivo mensaje de Nico Vázquez a Lionel Messi por ir a ver Rocky: “Nos regaló una noche que jamás voy a olvidar”

El actor expresó su alegría tras la visita del futbolista a una función de la obra que interpreta en el teatro Lola Membrives

El emotivo mensaje de Nico
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es el nuevo centro

Cómo es el nuevo centro médico inaugurado en Pilar para abordar más de 40 especialidades

Asociaciones de abogados le reclamaron a Javier Milei el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales

Cuándo se conocerán los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

A seis meses del temporal en Bahía Blanca, comenzó la reconstrucción de los puentes destruidos por la inundación

Ricardo Lorenzetti: “La Argentina necesita un cambio profundo en sus instituciones”

INFOBAE AMÉRICA
Merz intenta evitar que la

Merz intenta evitar que la pelea por el presupuesto detone el Gobierno en Alemania

Macron anunció que Europa está dispuesta a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en caso de un acuerdo de paz

Protestas en Estambul: miles de personas se manifestaron contra la destitución de un referente de la oposición a Erdogan

Trump pidió a Hamas la liberación de todos los rehenes con vida para un alto el fuego en Gaza

Radiohead anuncia su regreso a los escenarios con una gira europea de 20 conciertos

TELESHOW
Mauro Icardi volvió a apuntar

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Wanda Nara por la tenencia de sus hijas: “De 40 días, estuvo afuera 36″

Mirtha Legrand recordó a Antonio Gasalla a casi seis meses de su muerte con un emotivo video de La Abuela

Las increíbles imágenes de las vacaciones de Ángel de Brito en Europa: “Ahora, Londres”

Fede Bal confirmó que está iniciando una relación con Evelyn Botto: “Tenemos que romper con la palabra novio”

El emotivo mensaje de Nico Vázquez a Lionel Messi por ir a ver Rocky: “Nos regaló una noche que jamás voy a olvidar”