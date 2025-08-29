El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”

(Captura de video)

Desde sus seres queridos hasta sus fans, este jueves, cientos de personas lloraron, una vez más, a Alejandra “Locomotora” Oliveras. En ese marco, a un mes de su muerte, su hijo Alejandro recordó a su madre con un emotivo posteo y le envió un mensaje donde dejó en claro que seguirá sus pasos y llevará adelante los valores que ella le transmitió.

“Hoy, ya hace un mes de tu partida, aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca, y a todos nos hacés falta”, comenzó diciendo el joven ante sus casi 20 mil seguidores. Musicalizando el momento con la canción “Those Eyes” de la banda New West, el hijo de la boxeadora mostró una foto en la que ambos lucen ropa deportiva, reflejo de su forma de vida. Así, Alejandro expresó su angustia por su pérdida y comunicó ante sus fans el cariño que le tenía: “Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto, y siempre va a ser así”.

El emotivo posteo del hijo de Alejandra Locomotora Oliveras a un mes de su muerte (Instagram)

A lo largo de su vida, y más aún después de su retiro del boxeo, Locomotora causó sensación por sus decisivas y fuertes arengas motivacionales, ya sean en el ámbito deportivo o escolar. Teniendo en cuenta ese aspecto, el joven se refirió a los valores que ella le transmitió y cómo los honrará el resto de su vida: “Voy a seguir sus pasos, el no darme por vencido, el vivir libre y limpio, compartir mi saber, ayudar al que lo necesite, cuidar el cuerpo, el alma y la familia, respetar la naturaleza, respetar el trabajo que es sagrado, es lo que ella hacía y lo que hacemos en esta familia, chiquita pero poderosa, te quiero mucho ma”.

En la siguiente story, Alejandro compartió un antiguo video de su mamá, en el cual ella exhibía sus cinturones y mostraba su entrenamiento. En aquel momento, septiembre de 2024, la deportista había celebrado el día del boxeador con ese clip, enviándoles fuerzas y ánimo a todas las personas que practicaran el deporte y hasta para aquellas que lucharan por algo en sus vidas. Para cerrar la dedicatoria, el joven mostró un video del entrenamiento que brindaba Locomotora Oliveras. En el mismo podía verse a algunos alumnos haciendo lagartijas mientras la deportista los arengaba y miraba a cámara. “Fuerte, apretá la panza, apretá el oje...”, se escuchaba decir a la campeona. Sensibilizado por este recuerdo, el hijo de Oliveras agregó: “Siempre en nuestros corazones, como te extrañamos. Tan ella”.

A casi un mes del fallecimiento de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras: “Hasta el último suspiro”

Otro de los seres queridos que se manifestó en este triste día fue el hermano de la deportista. Una historia de Instagram publicada por Jesús Oliveras recordó la figura de su Alejandra, y mantuvo vivo el recuerdo de una de las deportistas más emblemáticas del boxeo nacional. A través de sus redes sociales, el familiar de la excampeona compartió una foto de la atleta con el siguiente mensaje: “Es mejor ir por la vida con moretones de valentía que con lágrimas de cobardía”. El gesto se suma a los numerosos homenajes aparecidos desde el deceso de la boxeadora, ocurrido el 28 de julio tras dos semanas de internación por un ACV isquémico.

En conversación exclusiva con Teleshow, Jesús compartió unas palabras dirigidas a su hermana. En su testimonio expresó la profundidad del duelo y el orgullo por la trayectoria de su hermana: “Hermanita, Locomotora, campeona. Ya un mes de tu paso a la inmortalidad y esta gran pelea que tuviste por tu vida, que no fue perdida...”.

El psicólogo, que acompañó a la fisicoculturista en sus primeros pasos en el ring, enfatizó que la lucha de su hermana trascendió el desenlace, subrayando: “Porque pasaste la inmortalidad, porque quedaste en el corazón de todos los argentinos, quedaste en el corazón de tus fans, de la gente que motivaste. Dejaste en alto a la Argentina con tus seis títulos mundiales, con tu paso a la ficción”. Al recordar su legado, Jesús sostuvo: “Hiciste tanto, hermana, en tan poco tiempo. Te voy a extrañar toda la vida, hasta el último suspiro. Te amo, hermana... Te amo”.