Teleshow

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”

El joven expresó su dolor por la pérdida de su madre a través de un sensible mensaje. Además, contó cómo honrará sus valores y sus enseñanzas

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
(Captura de video)
(Captura de video)

Desde sus seres queridos hasta sus fans, este jueves, cientos de personas lloraron, una vez más, a Alejandra “Locomotora” Oliveras. En ese marco, a un mes de su muerte, su hijo Alejandro recordó a su madre con un emotivo posteo y le envió un mensaje donde dejó en claro que seguirá sus pasos y llevará adelante los valores que ella le transmitió.

Hoy, ya hace un mes de tu partida, aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca, y a todos nos hacés falta”, comenzó diciendo el joven ante sus casi 20 mil seguidores. Musicalizando el momento con la canción “Those Eyes” de la banda New West, el hijo de la boxeadora mostró una foto en la que ambos lucen ropa deportiva, reflejo de su forma de vida. Así, Alejandro expresó su angustia por su pérdida y comunicó ante sus fans el cariño que le tenía: “Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto, y siempre va a ser así”.

El emotivo posteo del hijo
El emotivo posteo del hijo de Alejandra Locomotora Oliveras a un mes de su muerte (Instagram)

A lo largo de su vida, y más aún después de su retiro del boxeo, Locomotora causó sensación por sus decisivas y fuertes arengas motivacionales, ya sean en el ámbito deportivo o escolar. Teniendo en cuenta ese aspecto, el joven se refirió a los valores que ella le transmitió y cómo los honrará el resto de su vida: “Voy a seguir sus pasos, el no darme por vencido, el vivir libre y limpio, compartir mi saber, ayudar al que lo necesite, cuidar el cuerpo, el alma y la familia, respetar la naturaleza, respetar el trabajo que es sagrado, es lo que ella hacía y lo que hacemos en esta familia, chiquita pero poderosa, te quiero mucho ma”.

En la siguiente story, Alejandro compartió un antiguo video de su mamá, en el cual ella exhibía sus cinturones y mostraba su entrenamiento. En aquel momento, septiembre de 2024, la deportista había celebrado el día del boxeador con ese clip, enviándoles fuerzas y ánimo a todas las personas que practicaran el deporte y hasta para aquellas que lucharan por algo en sus vidas. Para cerrar la dedicatoria, el joven mostró un video del entrenamiento que brindaba Locomotora Oliveras. En el mismo podía verse a algunos alumnos haciendo lagartijas mientras la deportista los arengaba y miraba a cámara. “Fuerte, apretá la panza, apretá el oje...”, se escuchaba decir a la campeona. Sensibilizado por este recuerdo, el hijo de Oliveras agregó: “Siempre en nuestros corazones, como te extrañamos. Tan ella”.

A casi un mes del
A casi un mes del fallecimiento de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras: “Hasta el último suspiro”

Otro de los seres queridos que se manifestó en este triste día fue el hermano de la deportista. Una historia de Instagram publicada por Jesús Oliveras recordó la figura de su Alejandra, y mantuvo vivo el recuerdo de una de las deportistas más emblemáticas del boxeo nacional. A través de sus redes sociales, el familiar de la excampeona compartió una foto de la atleta con el siguiente mensaje: “Es mejor ir por la vida con moretones de valentía que con lágrimas de cobardía”. El gesto se suma a los numerosos homenajes aparecidos desde el deceso de la boxeadora, ocurrido el 28 de julio tras dos semanas de internación por un ACV isquémico.

En conversación exclusiva con Teleshow, Jesús compartió unas palabras dirigidas a su hermana. En su testimonio expresó la profundidad del duelo y el orgullo por la trayectoria de su hermana: “Hermanita, Locomotora, campeona. Ya un mes de tu paso a la inmortalidad y esta gran pelea que tuviste por tu vida, que no fue perdida...”.

El psicólogo, que acompañó a la fisicoculturista en sus primeros pasos en el ring, enfatizó que la lucha de su hermana trascendió el desenlace, subrayando: “Porque pasaste la inmortalidad, porque quedaste en el corazón de todos los argentinos, quedaste en el corazón de tus fans, de la gente que motivaste. Dejaste en alto a la Argentina con tus seis títulos mundiales, con tu paso a la ficción”. Al recordar su legado, Jesús sostuvo: “Hiciste tanto, hermana, en tan poco tiempo. Te voy a extrañar toda la vida, hasta el último suspiro. Te amo, hermana... Te amo”.

Temas Relacionados

Locomotora OliverasAlejandra Oliveras

Últimas Noticias

La fuerte confesión de José María Muscari sobre los OVNIs: “Me dan miedo”

El director teatral sorprendió al público al confesar su fobia ante el fenómeno de naves extraterrestes durante una charla en Los 8 Escalones

La fuerte confesión de José

Rocío Pardo reveló quién diseñará su vestido de novia para el casamiento con Nicolás Cabré

La bailarina, directora y productora contó que hoy tuvo su primera prueba de vestuario para la boda que tendrá lugar en diciembre

Rocío Pardo reveló quién diseñará

La asquerosa bebida que probó Furia en su viaje por Vietnam: “Tuve que comer varias cosas”

La exparticipante de Gran Hermano, que formó parte del programa Por El Mundo, relató su experiencia en una cultura con llamativas costumbres

La asquerosa bebida que probó

La tajante respuesta de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, por las críticas que recibió al ser tildado de tóxico

El joven se refirió al hate que sufrió en redes sociales luego de confesar que junto a su pareja, Mateo Lofeudo, se tienen rastreados con una aplicación en el celular

La tajante respuesta de Juan

Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, detalló cómo descubrió una infidelidad del jugador: “Accedí a las cámaras”

La joven contó en televisión cómo vio que el delantero de la Selección Argentina mantenía un encuentro con otra mujer en su casa de Italia

Paloma Silberberg, la expareja de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luis Caputo mostró chats con

Luis Caputo mostró chats con Javier Milei: “Te quiero Toto, sos lo más de lo más”

Santiago Cúneo presentó su candidatura a diputado: “Vamos a recuperar la patria para el pueblo trabajador”

Vio acercarse a la Policía en Caballito y trató de escapar: tenía un posnet, tarjetas y documentos de otras personas

Secuestró, golpeó y quemó con ácido a su ex pareja en Rosario y ahora quedó preso

Cinco plantas de floración invernal que resisten el frío y dan color al jardín todo el año

INFOBAE AMÉRICA
Brasil evalúa aplicar la Ley

Brasil evalúa aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles de Estados Unidos

Estados Unidos aprobó la venta de más de 3.000 misiles a Ucrania por 825 millones de dólares

De la abundancia a la escasez: cómo los orangutanes ajustan su dieta para sobrevivir

Ante la amenaza rusa, Finlandia y Polonia consideran restaurar humedales: “La naturaleza es una aliada”

“No podemos ser ingenuos”: la advertencia del secretario general de la OTAN tras un nuevo ataque de Rusia contra Kiev

TELESHOW
La fuerte confesión de José

La fuerte confesión de José María Muscari sobre los OVNIs: “Me dan miedo”

Rocío Pardo reveló quién diseñará su vestido de novia para el casamiento con Nicolás Cabré

La asquerosa bebida que probó Furia en su viaje por Vietnam: “Tuve que comer varias cosas”

La tajante respuesta de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, por las críticas que recibió al ser tildado de tóxico

Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, detalló cómo descubrió una infidelidad del jugador: “Accedí a las cámaras”