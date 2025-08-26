Teleshow

El viaje soñado de Sofía Gonet por Egipto: recorrido por el desierto, el interior de las pirámides y camellos

La Reini partió al noreste de África luego de su reencuentro con Homero Pettinato y disfrutó de las construcciones milenarias en medio del calor del verano

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Sofía Gonet visitó el interior de una de las pirámides de Egipto (Video: Tik Tok)

Sofía Gonet, conocida como La Reini, se reencontró con Homero Pettinato a un mes de haber anunciado su separación y a los pocos días de este acercamiento la influencer abandonó el país y eligió un destino cargado de historia. Fiel a su estilo, mostró la exclusividad de la nueva aventura que está llevando adelante.

A poco de llegar a Egipto, Sofía recurrió a Instagram para iniciar el relato audiovisual de su experiencia en el desierto, mostrando camellos con las pirámides de fondo y frases breves que daban cuenta de su asombro. El registro gráfico y personal se intensificó al encarar el ingreso al interior de la Gran Pirámide. Fue en esa instancia donde el segmento audiovisual adquirió un tono más cercano y espontáneo, entre la admiración, el humor y la confesión. “Obvio que entramos a la pirámide, y dejando del lado la claustrofobia y el calor es de las experiencias más épicas que viví”, publicó en sus historias al documentar el recorrido por estrechos pasadizos.

Gonet expresó su entusiasmo y sorpresa con otra frase significativa al posar con la pirámide de fondo: "Hoy tocó venir a conocer, ni más ni menos, que las pirámides“. Ese gesto —la mano en señal de victoria, la sonrisa amplia— consolidó la dimensión personal y memorable de la experiencia. Lejos de encarnar un relato solemne, la influencer mostró lo monumental desde una óptica directa y humana.

La versión más descontracturada y coral de la visita emergió al trasladar la narración a TikTok. Sofía inició con su sello: “Hola, reinis. Hoy me van a acompañar a entrar a las pirámides. Yo soy virgen, nunca lo hice”. Ella no es la única que esta viviendo su primera vez ante el monumento, puesto que el grupo de mujeres con el que viajó, está en la misma situación y, algunas con más coraje que otras, se sumaron al reto: “Acá tenemos una que no se anima”, “Me va a dar un ataque de pánico y cag...”, “Tengo miedo, pero vamos igual”.

El relato no eludió los aspectos incómodos o cotidianos de la aventura. Desde el llamado “kit de supervivencia” con ventilador y peine, hasta los guiños cómicos sobre la ropa, con estética a más no poder, o la inconveniencia de ciertos planos en cámara, cada testimonio de la influencer dejó en claro que se trató de una gran experiencia en su vida. En el video, Sofía no pudo evitar preocuparse por los accesorios, como sus anteojos de sol. “Prefiero rallarlos antes que mi cabeza”, aseguró mientras ascendía por un estrecho túnel hacia la cima completamente agachada por la corta distancia entre el piso y el techo.

Sofía describi+o las dificultades físicas sin perder el humor: “El calor que hace acá, es el sauna. Miren lo que es esto. Tenés que ir así, agachada. O sea, si tenés claustrofobia, no te recomiendo esta actividad. Hace mucho calor. Es un sauna, así que asumo que debe ser bueno para la piel”. Así, la visita a una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo se convierte en una travesía colectiva poblada de anécdotas, imprevistos y mucha complicidad.

Sofía Gonet viajó a Egipto (Video: Instagram)

Todo el recorrido capturado y compartido, lejos de restar valor al aspecto histórico del lugar, resignificó la pirámide como espacio vivencial y escenario para el encuentro generacional mediante las redes. El cruce de emociones —entre el asombro, el agobio físico y la comicidad— generó una crónica viral y participativa, en la que cada uno de sus seguidores encontró una parte de la experiencia. Gonet convirtió su aventura en Egipto en un testimonio interactivo y genuino, donde cada cita textual ayudó a reforzar la autenticidad y cercanía que la caracterizan como creadora de contenido y voz de una nueva manera de viajar, compartir y resignificar lo extraordinario.

