Una actriz de “En el barro” se defendió de las acusaciones tras un like contra la China Suárez: “Fue una buena compañera”

Erika De Sautu Riestra negó haber dado like a un comentario contra la China Suárez y defendió la convivencia en el set de 'En el barro' (Video: Instagram)

La serie En el barro quedó en el centro de una polémica cuando se viralizó el comentario de una usuaria que cuestionaba la participación de la China Suárez en la nueva temporada. El mensaje, que decía “Qué lástima que en la segunda temporada aparece ‘la Tati’, cagaron la serie con ella”, estaba acompañado de una marca que sugería que Erika De Sautu Riestra, actriz de la serie, le habría dado “me gusta”.

La situación escaló en las horas posteriores a la viralización del posteo, lo que motivó la intervención pública de De Sautu Riestra para explicar su versión de los hechos. La actriz publicó un reel donde negó rotundamente haber dado “like” a comentarios negativos y apuntó contra la generación de rumores: “Qué manera de inventar pelotu... Cuando vi esto fui a mi posteo y el comentario no está”, sostuvo la intérprete, agregando que llegó a revisar varias veces la publicación para asegurarse. “No sé si inventaron ese posteo y nunca existió o lo pusieron para armar quilombo”, expresó en su descargo.

La actriz de 'En el barro' desmintió rumores de conflicto y destacó la buena relación entre las compañeras del elenco

En su declaración, destacó la convivencia positiva durante la grabación de la serie y afirmó que no existieron disputas, ni competencias entre compañeras. “La China es lo más, fue una buena compañera, una mina divertida, copada. Es más, todas fuimos hermosas compañeras, éramos casi noventa y pico de mujeres donde nunca hubo un quilombo, nunca hubo una pelea, una incompetencia, individualismo”, describió la actriz. Con esta aclaración, buscó desmontar versiones que señalaban una interna en la producción de En el barro y remarcó que la experiencia grupal fue de las mejores de su carrera profesional.

El descargo sumó un dato clave cuando la propia China Suárez reaccionó al video de su compañera dándole “like” a la aclaración, gesto interpretado como un apoyo explícito​ y público. Erika había escrito en la descripción del video de Instagram: “@sangrejaponesa, ya arrancaron con las pelotu... En el barro te amamos”, acompañado de emojis de corazones.

En el universo de En el barro, la Doctora Giuliani, interpretada por De Sautu Riestra, se presenta como un personaje de gran notoriedad visual: lleva cabello rubio y ostenta un estilo que remite a las vedettes de los años 90. En la trama, enfrenta serias acusaciones de mala praxis por tratamientos estéticos, de las que se derivan complicaciones significativas para varios de sus pacientes.

El personaje de la Doctora Giuliani, interpretado por De Sautu Riestra, generó comparaciones con figuras mediáticas como Giselle Rímolo y Aníbal Lotocki

En redes sociales esta caracterización no tardó en dar lugar a comparaciones públicas con la figura de Giselle Rímolo, reconocida por haber ejercido la medicina sin título habilitante y luego condenada a nueve años de prisión, y también con Aníbal Lotocki, preso por razones similares.

En el encierro, la doctora termina reclutada por La Zurda para ofrecer retoques estéticos y masajes, organizando un sistema clandestino dentro del penal similar a un spa. Este escenario introduce un equilibrio entre tensión dramática y dosis de humor oscuro.

La actriz destacó en el abordaje de un personaje que combina elementos grotescos con una psicología particular, trabajando los elementos escénicos y visuales como recursos esenciales para la construcción de Giuliani. El resultado fue una actuación distinguida por la crítica y valorada especialmente por la audiencia, demostrando la vigencia de su oficio y la capacidad para imprimir matices complejos, incluso en papeles que no son centrales en el argumento.

A sus 58 años, Erika de Sautu Riestra es ejemplo de permanencia y solidez en la industria cultural argentina.“Con los años, me gané un espacio respetado y la posibilidad de elegir proyectos que aportan desafíos”, supo declarar la actriz. Su recorrido demuestra que el trabajo constante y la formación integral siguen siendo piedras angulares para sostener una carrera extensa y reconocida en el mundo audiovisual.