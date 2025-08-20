Teleshow

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La Chiqui y su nieta serán las anfitrionas de dos mesazas en las que debatirán temas de coyuntura junto a artistas y otras personalidades destacadas

Mirtha Legrand y Juana Viale
Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para llevar adelante sus mesazas este fin de semana

Como cada semana, Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para llevar adelante sus respectivas mesazas. Con una gran diversidad de invitados, la Chiqui y su nieta recibirán a diversas personalidades y profesionales con los que debatirán los temas más llamativos y atrapantes de la coyuntura actual.

La participación de figuras reconocidas es uno de los sellos distintivos de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana (eltrece). Los programas presentan un espacio que estimula tanto el análisis como el entretenimiento, propiciando el intercambio entre representantes de distintos sectores públicos.

Es sábado, además de abordar los aspectos más interesantes de su vida y su familia, Alberto Cormillot hablará sobre uno de los temas más debatidos en el área de salud: el fentanilo. Hasta el momento, un lote contaminado con dos bacterias causó 96 muertes en Argentina y el laboratorio que lo distribuyó fue clausurado por la ANMAT. En esa misma línea, quien aportará su mirada crítica será Camila Dolabjian. La periodista y abogada investiga el caso.

Por tora parte, Marixa Balli llevará color y alegría a la mesa. Luego de renunciar a su rol como panelista en LAM, la exvedette abordará los detalles de sus nuevos proyectos en Telefe, entre ellos, su participación en Por El Mundo junto a Marley. Mientras tanto, otro artista que se sumará a la mesa será Nazareno Casero. El hijo de Alfredo protagonizó Nieve Roja, una nueva serie de Flow. El thriller psicológico narra cómo un grupo de siete empleados participa en un misterioso programa en una base en la Antártida.

Por último, en la mesa de la Chiqui también estará Karina Iavícoli. La periodista fue galardonada en los Martín Fierro de la Radio en la terna de espectáculos. En ese marco, la comunicadora abordará las últimas novedades como, por ejemplo, los conflictos entre Wanda Nara y Mauro Icardi o las contundentes declaraciones de Gimena Accardi al confesar que le fue infiel a Nicolás Vázquez.

Luego, el domingo 24, Juana Viale recibirá en su mesa al Negro Álvarez. A sus 79 años, el actor y humorista revivirá los momentos más destacados de su carrera y opinará del espectáculo actual. Junto a él también dirá presente Ginette Reynal. En 2024, la empresaria y exvedette llevó adelante una dura batalla contra las adicciones y la depresión. En ese marco hablará de la gran contención que tuvo por parte de sus seres queridos.

La cuota de humor del domingo estará a cargo de La Barby, Leonardo Javier Veterale es actor y desde 1995 hace un personaje, una performance: “la Barby”. Desde hace años se luce en el programa de radio de Elizabeth Vernaci, La Negra Pop y ahora también todos los días en la tele, en LAM, con Ángel de Brito.

Otro de los artistas que formará parte de la mesaza será Gastón Cocchiarale. El actor, que eligen desde Guillermo Francella a Bizarrap, también integra el elenco de la serie Nieve roja. Además, el joven opinará sobre la actualidad de la ficción argentina. Por último, el programa de Viale contará con la participación de Benjamín Alfonso, actor y modelo. El joven regresó hace poco a Argentina tras su aventura en España. Además, viene de vivir una experiencia transformadora al dar clases de teatro a un grupo de reclusos en el penal número 15 de Batán.

La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana mantienen una estructura reconocida dentro de la televisión argentina, basada en mesas redondas que reúnen a figuras destacadas para dialogar en profundidad. Ambos espacios se presentan como escenarios exclusivos para facilitar el análisis de actualidad, la reflexión y el entretenimiento, combinando información con una atmósfera distendida.

