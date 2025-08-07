Las emotivas palabras de Nico Vázquez para su papá y sus compañeros de Rocky: “La familia que uno elige”

En los camarines del teatro Lola Membrives, el actor mostró un carrete de fotos únicas del backstage de la obra. “Con la sorpresa de la visita de mi viejo”, contó

Nico Vázquez compartió en su cuenta de Instagram un posteo cargado de emociones y significado personal. El actor eligió plasmar un instante íntimo de su vida actual a través de un carrete de fotos que lo muestran junto a las personas más cercanas y fundamentales para él después de sus recientes cambios personales. La primera imagen lo retrata junto a su papá, quien, según sus propias palabras, lo sostiene y acompaña en todos los escenarios, incluidos los momentos difíciles. “Entre camarines, con la sorpresa de la visita de mi viejo y disfrutando de la familia, la que me tocó y la que uno elige. El cuadro abrazándome con Santi a nuestro lado, es todo”, escribió Vázquez.

En su publicación, Nico Vázquez destacó la compañía de sus compañeros de elenco, entre ellas Dai Fernández (Instagram)

A continuación, la publicación se expande hacia el universo teatral, mostrando imágenes del backstage de la obra Rocky, donde se ve al actor acompañado por su elenco y también por Mercedes Oviedo y Dai Fernández, colegas con quienes se lo ha vinculado desde su separación de Gimena Accardi. El carrete refleja no solo la vida profesional de Vázquez, sino también la importancia de los vínculos formados dentro y fuera del escenario. “No tengo dudas de que el mayor éxito se logra armando grandes grupos y equipos donde, antes que grandes profesionales, haya buenas personas. Gracias a cada uno por el amor que me dan. Agradezco a la vida poder vivirlo así. Esto también es #Rocky”, expresó el actor al pie de las instantáneas elegidas para retratar este momento. El mensaje, cargado de gratitud y reconocimiento hacia quienes lo rodean, pone en primer plano la red de afectos que sostiene a Vázquez en una etapa marcada por grandes transformaciones personales y profesionales.

Nico Vázquez con su compañera de Rocky, Mercedes Oviedo (Instagram)

Nico Vázquez atraviesa un momento complejo, marcado por la reciente separación de Gimena Accardi. El actor se enfrenta a una crisis personal en un contexto en el que su trabajo sigue en pleno auge, pero su vida emocional busca nuevos equilibrios. Hace unas semanas, Vázquez y Accardi hicieron pública la decisión de poner fin a una relación de 18 años. Este anuncio coincidió con el éxito de la obra Rocky, espectáculo que agota localidades cada noche y que representa un pilar profesional para él en medio del torbellino personal.

Nico Vázquez agradeció la presencia de sus compañeros de la obra Rocky, con quienes afronta la tristeza por su separación de Gimena Accardi (Instagram)

La separación, lejos de limitarse a lo mediático, impactó de lleno en la vida cotidiana y en el ánimo del actor. El propio Vázquez reconoció el peso emocional de este proceso, aunque eligió seguir adelante enfocado en su trabajo y familia. Entre funciones, terapia y el apoyo de amigos y allegados, el actor busca sobrellevar el duelo mientras permanece bajo el ojo público. Esta crisis personal se suma a una lesión física reciente, lo que agrava el escenario de cambios y desafíos al que se enfrenta en la actualidad.

El papá de Nico Vázquez es una compañía incondicional en su vida (Instagram)

La relación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi atravesó casi dos décadas de historia compartida, con una construcción en común sostenida por el amor y el respeto. Vázquez la definió con admiración: “Me siento parte de una pareja que fue exitosa. En el amor, estar 18 años es muchísimo. Es un montón de tiempo amándose, respetándose... y después la vida te va llevando por otros caminos. Uno va creciendo, se encuentra o no se encuentra, y hay que saber aceptar y soltar”. Aunque la ruptura se encuentra todavía fresca, el vínculo no se ha cortado del todo. El propio Vázquez admitió: “Hablamos todo el tiempo. Estamos conectados todo el tiempo, obviamente, pero ya no nos frecuentamos como antes”.

Consultado acerca de una posible reconciliación, el actor respondió con cautela, evitando definir a futuro: “Eso solamente lo sabe Dios. No sé, no puedo decir yo”. El apego y reconocimiento hacia la historia construida con Accardi prevalecen, aún cuando ambos comenzaron a reorganizar sus rutinas y a transitar nuevas etapas a nivel personal.

El teatro y el círculo íntimo de Vázquez se transformaron en trincheras de contención frente a la pérdida y las nuevas búsquedas personales. En diálogo con LAM, el actor reveló que amplió la frecuencia de sus sesiones con su psicólogo: “Estoy haciendo más terapia que antes. Siempre fui de hablar mucho, pero ahora aprendí a ser más observador. El psicoanálisis no es algo que me guste solamente: uno lo necesita. Te ayuda a resolver un montón de cosas”. Además de la ayuda profesional, resalta el apoyo de amigos y familiares: “Mis amigos, mi familia, los de siempre. Uno se apoya ahí”.