Wanda Nara no volvería a Telefe hasta el 2026 por la postergación de MasterChef

Telefe posterga MasterChef y deja a Wanda Nara fuera de la pantalla hasta 2026 (Video: Instagram)

La decisión de Telefe de postergar la nueva edición de MasterChef provocó un cambio en la programación de la televisión argentina, dejando a Wanda Nara fuera de la pantalla al menos hasta 2026. El canal, líder del prime time nacional, optó por priorizar la adaptación local de La Voz Senior, un formato musical internacional dirigido a adultos mayores, que nunca antes se realizó en el país y que busca renovar la oferta de entretenimiento para el próximo año.

La postergación de MasterChef, que tenía a Wanda como conductora confirmada y a los jurados Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular listos para regresar, responde a una estrategia de programación basada en el éxito de La Voz Argentina. Según la información difundida por el periodista Ángel de Brito, el canal evalúa que “La Voz es lo más visto del día desde que debutó, le saca diez puntos al programa de Mario Pergolini, es un éxito total y en el canal dicen: ¿para qué tocar un formato que funciona si en diciembre ya viene Gran Hermano?”. De Brito también remarcó que la fecha de inicio de MasterChef permanece sin confirmación y que “algunos dicen que queda para el año que viene”.

La incertidumbre laboral de Wanda Nara crece tras la reestructuración de la programación de Telefe

La Voz Senior, el formato elegido para ocupar el espacio que dejará vacante el certamen culinario, está orientado a participantes de entre 60 y 80 años que, por diversas razones, no pudieron desarrollar una carrera profesional en la música. El ciclo, que ya se probó con éxito en otros países, se centra en historias de vida y sueños postergados, y se encuentra en una etapa avanzada de análisis dentro del canal. Entre las propuestas que circulan, se menciona a Nico Occhiato como posible conductor, lo que implicaría un recambio respecto de Marley, histórico presentador de La Voz en sus versiones anteriores. Además, se prevé la incorporación de un jurado completamente renovado para esta edición.

La apuesta por La Voz Senior busca capitalizar la infraestructura y el equipo técnico ya disponibles, además de mantener la continuidad con el público antes de dar paso al regreso de Gran Hermano, previsto como el cierre fuerte de la programación anual. Así, la grilla de Telefe para los últimos meses de 2025 quedaría conformada por la continuidad de La Voz Argentina, el lanzamiento de La Voz Senior y, finalmente, el esperado retorno del reality de convivencia.

La decisión de Telefe busca evitar exponer a figuras envueltas en conflictos mediáticos como Wanda Nara

En este contexto, la situación laboral de la empresaria adquiere un matiz de incertidumbre. Aunque la conductora sostiene que mantiene un contrato vigente con Telefe desde hace tres años, la postergación de MasterChef la deja sin pantalla confirmada hasta, al menos, 2026. La expectativa generada en torno a su regreso como figura central del certamen culinario se ve ahora desplazada por la nueva estrategia del canal, que prioriza formatos de alta audiencia y evita exponer a figuras envueltas en conflictos mediáticos y judiciales, como los que Wanda enfrenta actualmente con su expareja Mauro Icardi.

Las reacciones ante este cambio no se hicieron esperar. De Brito, al detallar la información en su programa, subrayó el carácter aún no definitivo de la decisión: “Esto se está analizando, no es que ya está confirmado”. El periodista también explicó que la elección de La Voz Senior responde a la intención de Telefe de no alterar un formato que lidera el rating y de aprovechar la oportunidad de innovar con una propuesta inédita en el país. “Es gente que en general no pudo ser cantante, y cuenta su historia de vida mientras participa del certamen”, describió sobre el perfil de los futuros participantes.

Por ahora, el futuro inmediato de MasterChef y la presencia de Wanda Nara en la pantalla de Telefe permanecen en suspenso. El canal no emitió una confirmación oficial, y la posibilidad de que el reality culinario retome su producción y se emita este año, se postergue para 2026 o incluso no llegue a concretarse, sigue abierta.