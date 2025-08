Flor Jazmín Peña se sumará a Marley en Por el Mundo rumbo a la India: “Me re va el destino”

Flor Jazmín Peña se sumará a Marley en 'Por el Mundo' para viajar a la India (Video: Luzu TV)

La confirmación de que Flor Jazmín Peña será la próxima invitada de Marley en el popular programa de viajes Por el Mundo (Telefe) generó gran expectativa entre los seguidores del ciclo y la audiencia de Luzu TV. La bailarina, reconocida por su carisma, se sumará a la travesía internacional rumbo a la India, un destino que, según sus propias palabras, le resulta especialmente atractivo.

El anuncio se realizó el pasado lunes por la mañana durante la transmisión en vivo de “Nadie Dice Nada”, el programa del que Flor es parte dentro de la plataforma de streaming, donde la noticia fue recibida con entusiasmo tanto por el equipo como por los espectadores.

Flor Jazmín expresó su alegría y sorpresa ante la oportunidad de viajar junto al conductor, destacando la relevancia que representa este nuevo desafío. “Estoy re contenta y me re va el destino”, afirmó la artista, que también compartió que el viaje está previsto para septiembre, aunque la fecha exacta aún no se definió.

La bailarina, que actualmente protagoniza la obra teatral “La llamada” junto a Leticia Siciliani, aclaró que todavía no coordinó detalles con la producción de la obra debido a la falta de confirmación del cronograma. “Todavía no están las fechas estipuladas, así que no hablé con los encargados de la obra”, explicó durante la emisión.

La bailarina confirmó su participación en el programa durante una transmisión en vivo

La emoción de la influencer se hizo evidente a lo largo del anuncio, donde manifestó su entusiasmo por conocer la India y por hacerlo junto a un equipo experimentado. “Estoy súper contenta, es increíble y no lo puedo creer. Es un destino que quería conocer, pero también es a través de ellos donde conoces lugares que no vas a conocer solo”, comentó, subrayando el valor de la experiencia compartida en el formato del programa. Durante la transmisión, Ángela Torres sumó su perspectiva sobre la aventura: “Es perfecto irte con alguien que sabe y que te va a llevar a los lugares correctos”, resaltando la confianza que genera viajar con Marley y su equipo.

La confirmación de la participación de Flor se produjo en un contexto de complicidad y humor, con la intervención de Marley y Momi Giardina a través de una videollamada. La interacción entre los tres dejó en claro la buena sintonía que existe entre los protagonistas, anticipando una dinámica entretenida para la audiencia.

Momi, quien actualmente se encuentra en China grabando un episodio del programa, también participó en la conversación, aportando su humor y relatando anécdotas de su experiencia en el país asiático.

La nueva temporada de 'Por el Mundo' incluirá destinos como China, India y Tailandia

La nueva edición de “Por el Mundo” se presenta con una lista de invitados que incluye a reconocidas figuras del espectáculo argentino. Además de Flor Jazmín Peña, Marley adelantó que Charlotte Caniggia y Alex Caniggia recorrerán distintas ciudades de China, aunque lo harán por separado antes de reunirse en el programa. Furia, exparticipante de Gran Hermano, también formará parte de la temporada, aunque el destino de su viaje aún no se reveló.

Flor de la V y Vero Lozano acompañarán al conductor en Tailandia, mientras que Damián Betular y Georgina Barbarossa compartirán la experiencia en la India junto a Flor. Entre los nombres mencionados, se encuentra también Wanda Nara, cuya participación todavía no fue confirmada oficialmente, aunque figura en la lista de invitados desde el inicio de la temporada. En la primera entrega de la nueva temporada, Susana Giménez fue la protagonista, recorriendo las calles de Estambul y aportando su habitual carisma al ciclo.

Al compartir la noticia y anticipar su próxima aventura, Flor Jazmín Peña transmitió su entusiasmo por lo que está por venir, dejando entrever que la experiencia será inolvidable tanto para ella como para los seguidores de Por el Mundo.