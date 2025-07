La Joaqui celebró el cumpleaños de su hija y recordó momentos importantes de su vida: “Soy mamá de una increíble personita”

La Joaqui celebró el cumpleaños de su hija Shaina con un emotivo mensaje en redes sociales (Instagram)

Entre shows, grabaciones y ahora su participación en La Voz Argentina (Telefe), La Joaqui vive uno de los mejores momentos de su vida. En ese sentido, la cantante comparte todo con sus hijas, quienes estuvieron a su lado en las buenas y en las malas. Así las cosas, este jueves, la cantante celebró el cumpleaños de una de sus pequeñas y expresó todo su cariño con un sentido mensaje.

La hija de La Joaqui posó igual que su madre en una pequeña moto (Instagram)

Shaina, la hija de La Joaqui, mostró su amor por las aves y la pintura en las imágenes publicadas

“Hoy, hace nueve años, soy mamá de una increíble personita”, comenzó diciendo la intérprete de “Butakera” junto a un carrete de fotos en su cuenta de Instagram. En la primera imagen, la pequeña Shaina emulaba una famosa foto de su madre. Sentada sobre una pequeña motocicleta, la niña copiaba la pose de su madre en Barbi Copiloto, uno de sus más destacados discos. En la siguiente foto de la publicación, La Joaqui mostró la merienda que organizó para su hija. Sobre un mantel rojo y blanco a cuadros podían verse bombones, macarrones, tortas y muffins de colores rosa, rojo y fucsia.

La merienda que preparó La Joaqui para su hija en su día especial (Instagram)

La artista recibió miles de mensajes de cariño de sus fans y saludos de figuras como Julieta Poggio

Luego, en continuación con su dedicatoria, La Joaqui escribió: “Amarte fue sin duda la octava maravilla del universo, el amor sos vos”. Inmediatamente, la publicación se llenó de miles de ‘me gusta’ y comentarios de cariño de todos sus fans. En esa línea, una de las famosas que saludó a la pequeña fue Julieta Poggio: “Feliz cumple Shai hermosa”.

Desde su amor por sus mascotas, a su talento en la pintura, la cantante mostró las distintas facetas de su pequeña. Así también dejó en evidencia el cariño y fascinación de su hija por las aves. En una de las fotos podía verse a la menor sosteniendo a un pequeño pichón negro con ambas manos. Como si fuera poco, también compartió una foto de Shaina, en medio de un paisaje veraniego, sosteniendo dos pequeños pájaros, uno amarillo y otro blanco y otra imagen de su hija en una granja con una gallina en sus manos.

La Joaqui destacó la importancia de proteger a sus hijas de las carencias que vivió en su infancia (Instagram)

La celebración incluyó una merienda especial con dulces y decoración temática para Shaina (Instagram)

Pero más allá de los divertidos momentos, la artista también dio lugar a las situaciones de tristeza, por esa razón compartió un profundo abrazo que Shaina le daba cuando ambas estaban sentados en un banco de madera en medio de un campo. A lo largo de su carrera, en diferentes oportunidades, La Joaqui manifestó su preocupación porque las pequeñas no sufran ninguna de las carencias que ella atravesó durante su infancia.

Un mes atrás, La Joaqui compartió una importante reflexión sobre la maternidad. Todo comenzó cuando un compañero de Rumis, programa de streaming, destacó: “Se dice mucho que cuando empezás a tener hijos vos dejás de ser la prioridad”. En esa línea, reafirmando ese concepto, la cantante dijo: “No se dice, es lo que sucede. Lo que naturalmente debería suceder. En ciertos casos no pasa. Nadie pide venir al mundo, o sea, estás trayendo a alguien al mundo, al menos hacé que su estadía por acá sea algo valioso, que se sienta bien".

Las fotos reflejaron tanto momentos felices como instantes de apoyo emocional entre madre e hija (Instagram)

La publicación de La Joaqui en Instagram se volvió viral y generó gran repercusión entre sus seguidores (Instagram)

Luego, la intérprete de “Muñecas” se refirió a la paternidad no deseada: “Está bien no querer ser papá, está mal ser papá no queriendo serlo. Eso sí está muy mal. Siento que uno nunca se recupera de algo así. De sentir que no entendés por qué una persona no te elige, no te quiere. O sea, condiciona todos tus vínculos a futuro, aunque aprendas a lidiar con eso. Entonces es muy importante elegir ser papá“.

La Joaqui, cuyo nombre real es Joaquinha Lerena, tiene una historia personal atravesada por circunstancias complejas desde su nacimiento. Hija de padres muy jóvenes, la artista reconoce que su madre tuvo un rol casi de hermana mayor debido a la poca diferencia de edad y la manera en la que se criaron juntas. Esta cercanía generacional marcó la dinámica familiar y sus primeras experiencias durante la infancia.