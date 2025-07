La nueva faceta del Turco Naim, del humor a su debut como piloto de rally: “Arranca esta nueva aventura”

El Turco Naim debuta como piloto de rally: “Arranca esta nueva aventura” (Captura de TV)

A ocho meses de anunciar su separación de Emilia Attias, el Turco Naim dio un vuelco en su vida y luego de una trayectoria frente a las cámaras de televisión probará suerte en el mundo del automovilismo. El actor hará su debut en una de las competencias automovilísticas más relevantes de Catamarca y afrontará el desafío de ser copiloto en el próximo Rally de Recreo.

El humorista será parte de la tercera fecha del Campeonato Catamarqueño 2025 que se celebrará entre el 11 y el 13 de julio. El ex Videomatch y Showmatch sumará así una arista inesperada a su vida profesional y ejercerá el rol de navegante junto al experimentado piloto cordobés Ignacio Fotheringam, quien competirá al mando de un Volkswagen Gol Trend Maxi Rally, vehículo destacado por su desempeño dentro de la divisional.

“Por arrancar esta aventura. Gracias, Ignacio Fotheringham por sumarme a esta locura”, aseguró el humorista desde Instagram junto a una selfie desde el auto en el que competirá. Su pasión por el automovilismo influyó en su decisión de aceptar este reto. Su labor será dominar la exigente labor de lectura de la hoja de ruta y asistir al piloto durante los tramos más complejos de la carrera, tanto en los recorridos serranos como en los sectores urbanos previstos para la edición 2025 del rally. Esta circunstancia, señalan los organizadores, plantea un elemento añadido de dificultad para un debutante en la función y contribuye a generar expectativa entre los seguidores del campeonato.

“Por arrancar esta aventura", escribió el Turco Naim sobre su debut en el Rally de Catamarca (Instagram)

El Turco divide su tiempo entre Argentina y Ecuador, país en el que se instaló luego de su mediática separación de la actriz, con quien estaba en pareja desde hacía 20 años y fruto de ese amor nació Gina, su hija de 8 años. “La desincronización es el problema de la pareja”, aseguró el actor sobre su ruptura con la ex Casi Ángeles en Almorzando con Juana (El Trece).

“Esto es como el mar, cuando está todo bien va. Y de golpe empezás a perder el timing y te desespera. Te quedás sin proyecto de vida en algún momento, inclusive. Porque tu proyecto está asociado a la otra persona. Eso es loquísimo”, señaló el actor, que vive en el pueblo de Montañita donde tiene varios proyectos gastronómicos y que conoció en los años noventa cuando buscaba un lugar para surfear.

“Fueron 19 años. Fue un numerazo de tiempo, hermoso, tremendo y a la vez me parece muy loco porque nos llevamos mucho mejor ahora que antes”, aseveró. “Cuando me separé, hablábamos y le dije ‘mirá, me quiero acomodar un poco, me voy un tiempo allá. Vos fijate, yo necesito bajar un poco a tierra’. Porque venía por el pasto y volví a la ruta”, se sinceró.

La promoción del Rally de Recreo con el debut del Turco Naim

“Hice un bar ahí y ya está funcionando. Es increíble, está sobre el mar, 40 metros... Hacemos muchos pescados. Si bien es un bar grill, tengo también parrilla vegana”, detalló. “Había muchas ballenas. Fue un poema, pero estaba muy solo igual porque realmente estuve en la baja... temporada y anímica. Tuve que bancármela”, aseguró, sobre su nueva vida.

“Estoy solo, pero bien, con muchos amigos... Estoy feliz con eso. Hay veces que necesitás distancia. La vida dirá, qué sé yo, el viento. No sé. Pero bueno, ahora, en esta etapa”, afirmó, sobre su vida sentimental. Mientras que Emilia Attias en diciembre del año pasado, un mes después de que se oficialice su ruptura, presentó al empresario Guillermo Freire como su nueva pareja.

“Nos estamos conociendo. Estamos tranquilos”, aseguró la también modelo, entrevistada por Nuevas tardes con Denise (TV Pública) al ser consultada sobre las versiones de romance. Un mes después sus fotos disfrutando de las playas de Punta del Este mostraron a la pareja enamorada y feliz.