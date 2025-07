La adivinanza de Rocío Marengo en redes sociales para que sus seguidores descubran el sexo de su bebé

Rocío Marengo ya conoce el sexo de su bebé, pero lo mantiene en secreto para sus seguidores

Rocío Marengo atraviesa uno de los momentos más esperados de su vida. Luego de años de tratamientos médicos y de una lucha personal atravesada por incertidumbres, la actriz confirmó que está esperando su primer hijo, fruto de su relación de más de una década con Eduardo Fort. Aunque ya conoce el sexo del bebé, la modelo decidió mantener el misterio y sumar a sus seguidores de redes sociales a este momento especial, proponiéndoles una adivinanza en clave de humor y cercanía.

En una serie de publicaciones recientes en Instagram, la mediática compartió imágenes de un encuentro íntimo con amigos cercanos. Entre ellos se encontraban Mica Viciconte, Belu Lucius y Nico Peralta, quienes la acompañaron en un día de campo donde disfrutaron de charlas, risas y un gran asado. La postal más comentada fue aquella donde aparece abrazada por sus amigas, con la leyenda: “Nosotros aún no lo sabemos”, en referencia al sexo del bebé, acompañada de una encuesta dirigida a sus seguidores: “Según la cara de Marengo, ¿es un nene o una nena?”.

La actriz compartió un encuentro íntimo con amigos y propuso una adivinanza sobre el sexo del bebé

Aunque el gesto parecía ingenuo, Rocío confirmó en diálogo con Ángel de Brito durante su paso por el programa LAM (América TV) que ya tiene la respuesta, pero que eligió mantener el dato en reserva hasta un evento que se celebrará en septiembre. De hecho, en otra de las historias compartidas por su entorno, Julieta Puente escribió con humor: “Dos cafecitos más y Marengo revela el sexo del bebé”, a lo que la propia actriz contestó: “Todos a la fiesta de septiembre para saberlo”. Así, la modelo confirmó que planea una celebración especial, posiblemente un baby shower, donde hará pública la noticia.

Durante la entrevista con De Brito, Marengo dio detalles sobre el complejo camino que recorrió hasta lograr el embarazo. Fueron cinco años de tratamiento, comenzando con métodos de baja complejidad y luego avanzando hacia técnicas más complejas. La actriz relató que se sometió a extracción de óvulos de manera mensual, además de recibir medicación y someterse a numerosos controles médicos. En sus palabras: “El tratamiento es ir a mil ecografías, la medicación. La contención fue muy importante”.

Marengo planea revelar el sexo de su hijo en una celebración especial en septiembre

En su testimonio, Marengo explicó que el proceso incluyó consultas en clínicas especializadas de Miami, Chile y Argentina, siempre en búsqueda del mejor tratamiento. “Me aferré a la fe. Yo me ponía las inyecciones sola. Queríamos lo mejor, no nos importaba nada y queríamos nuestro bebé”, señaló, destacando el apoyo que recibió de su entorno y el rol clave que tuvo su pareja, Eduardo Fort. El empresario, conocido por ser parte del clan Fort y hermano de Ricardo, también atravesó intervenciones médicas para acompañarla en el proceso.

La actriz describió cómo transitó momentos difíciles, donde el miedo a fracasar y el desgaste físico y emocional estuvieron presentes. “Ya estábamos para probar otros caminos”, contó, aunque aclaró que no llegó a contemplar la adopción porque aún le quedaban opciones médicas por intentar. Con sinceridad, reveló: “Había congelado todo mi laburo. Ahora quiero estar todo el día con mi bebé. Volví a vivir, les juro”.

La actriz relató su complejo camino de cinco años de tratamientos médicos para lograr el embarazo

Uno de los momentos más emotivos de su relato fue cuando recordó el gesto de su madre al recibir la noticia. Según relató, estaba en un bar cuando decidió llamarla por teléfono: “Mi mamá me muestra que tenía las velitas prendidas y se largó a llorar. Le dije: ‘Mami, estoy embarazada’, y ella lloraba”. La emoción también alcanzó a los sobrinos de Eduardo Fort, Felipe y Marta, quienes desde el inicio acompañaron a Rocío durante el tratamiento. La actriz resaltó el rol de Martita, con quien construyó una relación cercana y de apoyo mutuo: “Ella me bancó mucho, somos muy compañeras”.

En cuanto a los nombres, Marengo explicó que aún no llegaron a una decisión definitiva. Busca algo “cortito y original”, aunque hasta ahora no logró consenso con su familia. Contó que propuso el nombre Homero, pero fue descartado por sus sobrinos, quienes no estuvieron de acuerdo. Incluso, mencionó con humor que en redes sociales le sugirieron llamarlo Ricardo, en homenaje a su cuñado fallecido, aunque no confirmó si tomará esa opción.

El emotivo posteo de Rocío Marengo y Eduardo Fort al confirmar su embarazo (Instagram)

Durante la charla en televisión, Marengo también reveló la fecha probable de nacimiento: el bebé llegaría entre el 13 y el 15 de enero, completando así un proceso que comenzó muchos años atrás y que significó para ella un profundo aprendizaje personal. Entre bromas, relató que su primer antojo fue una cartera Chanel, una confesión que dejó en evidencia su habitual sinceridad y sentido del humor.

La posibilidad de sumar a Felipe Fort como padrino del bebé también fue parte de la conversación. Según relató, el joven sobrino de Eduardo “estaba anotado primero”, mostrando su entusiasmo por acompañar a la familia en esta nueva etapa.