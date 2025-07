Alex Caniggia habló del mal momento que atravesó separado de Melody Luz: “Entré en depresión y bajé 12 kilos”

Alex Caniggia y Melody Luz hablaron de su reconciliación: "Va a ser la mujer de mi vida"

Un mes y medio después de anunciar su separación, Alex Caniggia y Melody Luz se están dando una nueva oportunidad como pareja. Luego de que el viernes la bailarina dio pistas sobre su acercamiento con el padre de su hija Venezia, después de romper con Santiago del Azar, la pareja dio un móvil con LAM contando la novedad.

Allí el hijo de Mariana Nannis realizó un mea culpa sobre sus infidelidades y ella destacó las intenciones de él de cambiar por su hija. Su acercamiento se dio en el mismo día de la pelea que ella tuvo con el chef. “Ese día me sentí muy desilusionada, descolocada y con miedo. La situación no estuvo buena. Y Alex me dijo ‘te venís conmigo, no quiero que te quedes sola’. Y bueno, yo caí. Caí en sus manos. En sus garras”, comentó, con humor.

“Me bancó. Me hizo un tecito. Esa noche me sentí contenida y yo veo cambios en él. Es lo que puedo ver”, afirmó Melody, mientras él hacía la forma de un corazón con las manos. “Yo te amo”, le dijo. Fue en ese momento en el que Ángel de Brito le pidió al mediático que salga de su personaje y hable a corazón abierto.

Alex Caniggia se sinceró sobre el difícil momento que transitó después de su separación de Melody Luz (LAM, América)

“Sin Melody estuve remal. Entré en depresión. Bajé 12 kilos. Yo no paré nunca de luchar por ella. Aunque ella estaba con otra persona, yo sentía que ella es mi mujer y para mí siempre va a ser mi mujer para toda la vida. Y bueno, yo siento que ese día se tenía que dar tal cual lo que pasó”, se sinceró. “Siento que soy su salvador”, remató, risueño.

“No sé si la gente cree en los milagros, pero fue como que se tenía que dar”, explicó él. “Claramente esa noche yo estaba mal, y cuando yo estoy mal, lo único que necesito es un abrazo de mi hija o verla a ella. Esa noche le tocaba estar con él”, aseguró. “Con ella jugamos a la cocinita esto que lo otro y la vi contenta. Creo que no hay nada más lindo que ver un hijo feliz”, manifestó la exintegrante de El Hotel de los Famosos.

“Sé que empezó terapia y en sus ojos veo que está arrepentido de las cosas que hizo. Igual yo siempre remarqué que es buena persona", expresó Melody Luz sobre Alex Caniggia después de su reconciliación

“Sé que empezó terapia y en sus ojos veo que está arrepentido de las cosas que hizo. Igual yo siempre remarqué que es buena persona, que nunca ejerció ningún tipo de violencia. Me hiciste enojar y cuando yo me enojo, empiezo a hablar”, continuó.

El influencer reconoció que luego de su ruptura no había podido tener una charla con la madre de su hija porque se sentía devastado. “Yo no quería juntarme a hablar porque si la veía, me hacía mierda porque yo la seguía amando. Me hacía tan mal que no la podía ver. Yo la miraba a ella entregándome a Venezia y tenía ganas de estar con ella, de abrazarla. Me partía el corazón”, admitió.

En ese momento, el periodista mencionó un hecho significativo para los hermanos Caniggia. “Me imagino que te pesaba, como a cualquiera, la historia familiar. Ustedes sufrieron el divorcio de sus padres, tan complicado, y me imagino que no querías repetir todo esto”, indagó.

Melody Luz y Alex Caniggia en el primer cumpleaños de Venezia, su hija

“Yo no quería la familia separada y no quería repetir patrones. Aunque mis viejos se separaron de grandes, yo lo sufro, obviamente. No quiero que mi hija, Venezia, que es chiquitita y va a cumplir 2 años pase lo mismo. No quiero estar separado de la mujer de mi vida y que mi hija tenga a sus papás separados”, se sinceró Alex.

“Ojalá la mamu me saque de capilla y me dé una segunda oportunidad”, enfatizó. “No la voy a hacer sufrir más”, resaltó Alex, mientras Yanina Latorre lo apuró. “¿Te creo? Te mandaste muchas cagadas, lindo”, se despachó, en alusión a las infidelidades que tuvo, incluso cuando ella estaba embarazada. “Creeme. Ya está. Me mandé algunas, pero ya no está más el Alex de antes”, concluyó.