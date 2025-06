Benjamín Vicuña sorprendió al asistir al cumpleaños de su suegra: la llamativa imagen

Benjamín Vicuña asistió al cumpleaños de la madre de Anita Espasandín, reforzando su vínculo con la familia de su pareja

Benjamín Vicuña publicó una historia en su cuenta de Instagram que dejó entrever el vínculo estrecho que mantiene con la familia de su novia, la arquitecta Anita Espasandín. En la imagen, se lo ve abrazando cálidamente a Cristina David, madre de su pareja, y le escribió una dedicatoria: “Feliz cumpleaños a la más canchera!”. La foto muestra un espacio decorado con flores y platos de postre en una mesa de celebración.

La publicación confirma que el actor ya forma parte de la vida familiar de su pareja. La postal, tomada en un restaurante o salón con ambientación elegante, revela también la actitud cercana de Benjamín hacia su entorno más íntimo, a diferencia de los tiempos donde prefería el hermetismo ante la exposición pública.

El gesto no pasó inadvertido entre los seguidores del chileno, que interpretaron la postal como una señal clara del fortalecimiento del noviazgo, que ya lleva más de un año. Desde su confirmación en septiembre del año pasado, la relación avanzó a paso firme y sin altibajos notorios.

El restaurante decorado con flores y platos de postre fue el escenario de la celebración que unió a Benjamín Vicuña con la familia de Anita Espasandín

El romance entre ambos comenzó a gestarse en febrero de 2024, durante un viaje laboral en París. “La conocía de antes, pero ahí la pude conocer un poco más”, declaró el actor a Socios del Espectáculo (Eltrece) en uno de los escasos momentos en que abordó el tema públicamente. Desde entonces, el vínculo se afianzó de manera sostenida, con apariciones dosificadas en eventos sociales y algunas publicaciones puntuales en redes sociales.

En una entrevista con Puro Show (Eltrece), Vicuña habló de su relación con Espasandín: “Es una mujer increíble, que tengo la suerte de poder acompañar, de aprender de ella todos los días. Es una excelente mamá, una gran mujer, buena hija, buena hermana, buena pareja”, enumeró. El actor, que compartió relaciones mediáticas con Carolina “Pampita” Ardohain, Eugenia “la China” Suárez y Eli Sulichin, adoptó un perfil menos ruidoso, con una vida sentimental más ligada a los afectos cotidianos y a la familia.

En este año de relación, Anita conoció a los hijos del actor y compartieron juntos fechas importantes, como el Año Nuevo, celebrado durante un viaje al Japón, uno de los destinos que eligieron para escaparse del foco mediático. También estuvieron juntos en Punta del Este, Chile y recientemente en una extensa travesía por Europa, con paso incluido por el Festival de Cine de Cannes y una estadía posterior en Roma, donde vivieron una suerte de luna de miel cultural y gastronómica.

La discreción marca la relación de Vicuña y Espasandín, pero momentos íntimos como este festejo salen ocasionalmente a la luz

Durante esa travesía, Espasandín publicó una imagen en la que ambos aparecen recostados sobre un sillón, cubiertos por una manta de la exclusiva marca Hermès. El detalle no pasó desapercibido: es el mismo modelo que había aparecido antes en fotos tomadas en los hogares de Wanda Nara y la China Suárez, exparejas de Vicuña. La coincidencia fue leída por los usuarios en redes como una curiosa conexión entre el presente y el pasado del actor.

En el plano público, el actor definió a Anita como “la mujer de hoy, de mi presente, de mi futuro”. Si bien evitó expresiones que impliquen una declaración definitiva, el lenguaje afectivo que utiliza y las imágenes que comparte reflejan un momento personal estable y de plenitud. En palabras del propio Benjamín: “Estoy tranquilo, en paz y muy enamorado”.

En paralelo, Anita Espasandín, que mantiene sus redes sociales en modo privado, expresó en su momento que no se siente parte del mundo del espectáculo: “No tengo nada que ver, me siento hasta ridícula acá. No creo que interese mucho mi nota, pero estamos tratando de cuidar lo que tenemos”. Esto remarcó el carácter reservado del vínculo, en contraste con las parejas anteriores del actor.