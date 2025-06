Gabriela Toscano y Luis Machín hablan de “Relatividad”: el encuentro imaginario con Einstein y un secreto en juego

Gabriela Toscano y Luis Machín presentan la obra Relatividad

Y Albert Einstein llegó a las tablas porteñas...

De la mano de Luis Machín y Gabriela Toscano, Relatividad combina hechos reales y ficción al introducir un encuentro imaginario entre el científico y un personaje ficticio, interpretado por Toscano, promete ofrecer al público una experiencia emocionante e introspectiva. Un viaje a través de la línea imaginaria que separa la realidad de la ficción, haciendo uso de personajes históricos y situaciones inventadas. Completa el elenco la actriz Catherine Biquard, tiene la dirección general de Carlos Rivas y fue escrita por Mark St. Germain.

“El autor agarra el personaje de Albert Einstein... y ficciona un momento de su vida”, explica Toscano, subrayando la capacidad del teatro para explorar territorios no escritos en las biografías tradicionales.

—¿Me gustaría que me des una mirada sobre tu personaje, Margaret?

—El autor lo crea a partir de la vida de Albert Einstein. Esta mujer lo aborda en la calle y logra que vaya a su casa. Comienza a hacerle una entrevista, y de ahí surgen preguntas filosóficas y morales, con un secreto en juego.

—¿Y de qué trata ese secreto?

— Es un secreto que ella descubrió y que él guarda. A partir de esa entrevista, se desarrollan discusiones filosóficas sobre Dios, la ética y la moral, entre dos personajes con puntos de vista muy distintos. La obra es muy emocional y nos muestra a Einstein en su intimidad. Se abordan temas como la paternidad, los hijos y nietos, desde la perspectiva de un científico y de esta mujer que busca resolver un secreto.

Gabriela Toscano interpreta a una misteriosa dama en Relatividad

“Esta mujer es vulnerable, pero al mismo tiempo, posee una gran fortaleza. En la época en que transcurre la obra, 1949, es una mujer de armas tomar”, relata La actriz a Teleshow.

La colaboración es un factor clave en las producciones teatrales, y en Relatividad esto no es la excepción. Toscano reflexiona sobre cómo es trabajar con Carlos Rivas, el director y su pareja.

“Nos llevamos muy bien. Redescubrimos nuestra conexión mientras trabajábamos en Buenos chicos. Siempre hicimos cosas cortas, pero esta vez tuvimos más tiempo para conectar de verdad. Carlos tiene una manera muy interesante de dirigir. Somos exigentes, y este espectáculo exige que el espectador sienta algo, no es solo ir y ver una obra de teatro. Queremos que quienes asistan se lleven una experiencia realmente sensible.

Gabriela Toscano, Luis Machín, Catherine Biquard, con dirección general de Carlos Rivas y escrita por Mark St. Germain

—¿Y cómo es su relación profesional con Luis Machín?

—Nos llevamos fantástico. Somos muy exigentes con nuestro trabajo, tanto Luis como yo. Nos gusta que todo salga bien y que el espectáculo atraviese al espectador. Espero que esta sensibilidad se refleje en la obra.

—¿Cuáles son los desafíos que enfrentaste en esta obra?

—Siempre existe el nervio de las primeras funciones. Los ensayos son intensos, y el estreno significa comprobar cómo se recibe la obra con mucho público por primera vez.

—¿Y cómo lo manejaste?

—Es complicado. A veces, aunque te sepas la letra y la hayas ensayado muchas veces, por diferentes razones, podés olvidar una palabra. En esos momentos es vital respirar y relajarse.

—¿Esos miedos aparecen siempre?

—Sí, el miedo a olvidarse la letra es común, pero es parte del proceso. El ritual del teatro genera una energía única, un ida y vuelta con el público que es inigualable. El gran desafío es que la obra cause un efecto en el espectador. Quisiera que el público sienta que se lleva algo del espectáculo, que no es solo entretenimiento.

Gabriela Toscano y Luis Machín en Relatividad, Teatro El Picadero

Reflexiones sobre el Teatro y el Público

El teatro es una disciplina que va más allá de la simple presentación de una obra, es un acto lleno de rituales y conexiones profundas con el espectador. La actriz comparte sus pensamientos sobre la vitalidad del teatro en la experiencia humana actual.

—¿Qué opinás sobre la relación entre el teatro y el público?

—El teatro es un ritual vivo que se comparte con el público. Es muy distinto a lo que se puede experimentar con una película o una serie. Hay una energía única entre la platea y los actores. Es un regalo poder sentarse a ver un espectáculo y descubrir qué te pasa con él.

Gabriela Toscano y Luis Machín en la obra Relatividad

En la piel de Einstein

Por su parte, en su conversación con Teleshow, Luis Machín comparte su entusiasmo y la tranquilidad que le brinda el espacio del Teatro Picadero: “No es que nos encontramos con un espacio totalmente nuevo. Yo conozco muy bien”, afirma, evidenciando la importancia de la familiaridad en el proceso creativo.

Machín revela que la obra se sumerge en los aspectos menos conocidos de la vida personal de Albert Einstein, entrelazando la ciencia con una narrativa humanizada y emocional.

Según Machín, esta obra no solo capta el interés por su contenido histórico, sino también por la forma en que se expone la configuración familiar y emocional de uno de los genios más reconocidos del siglo XX.

— ¿La obra “Relatividad” está basada en una historia real o es ficción?

—Está tomado de un hecho real, de la posibilidad de que eso haya acontecido.

—¿Qué podés contarnos sobre la trama?

—No podemos decir qué es lo que acontece porque revelaría mucho el tema de la obra. Pero es un autor que utiliza entrevistas entre personalidades, como Freud, con un escritor de Oxford, algo que podría haber pasado.

Gabriela Toscano y Luis Machín, la obra se desarrolla en 1949 y muestra a Einstein en su intimidad, enfrentando dilemas familiares y filosóficos

—¿Cómo se entrelazan Freud y Einstein en esta narrativa?

—Ambos han sido personalidades que han traspasado su contemporaneidad y siguen vigentes hasta el día de hoy. Freud en lo que es la salud mental. Einstein en el valor que tienen y significan los descubrimientos científicos. La obra también pone en discusión aspectos humanos de personalidades con una mentalidad muy superior a la media.

—¿La obra explora aspectos vigentes del legado de Einstein?

—La obra va a poner en discusión aspectos humanos de personalidades con una mentalidad muy superior a la media.

—¿Cómo era la percepción pública de Einstein en su época?

—Einstein irrumpe de manera muy, muy disruptiva. Era como una especie de rockstar cuando él apareció. Era algo que no era para nada común para un científico tener ese nivel de aceptación a nivel mundial.

Relatividad, la obra que relata un encuentro con Albert Einstein

—¿De qué manera influía este aspecto en su vida personal?

—Él salía en las revistas más conocidas y se lo fotografiaba donde fuera. Su vida personal quedó muy tomada por lo que era en aquel momento algo muy mediático. Era un personaje muy mediático, con una mentalidad muy superior a la media.

—¿Considerás que esta atención mediática era beneficiosa para él?

—No es común que hoy un científico pueda tener la cantidad de seguidores que tendría Einstein hoy si tuviera Instagram.

—¿Cómo es la experiencia de trabajar nuevamente con Gabriela Toscano?

—Con Gaby nos conocemos hace muchos años, trabajamos en ficciones en la televisión. Nos conocemos desde el año 2003, cuando hicimos Son Amores. Después trabajamos juntos en varios proyectos, como Para vestir santos, Quiero vivir a tu lado y más recientemente en Buenos chicos.

Luis Machín aporta una visión humanizada de Einstein, mostrando su faceta mediática y su impacto en la cultura popular

—¿Cómo afecta esa historia compartida al desarrollo de proyectos actuales?

—Siempre estoy trabajando en televisión y me llegó de parte de ellos esta obra. Me resultó muy convocante y además está esta curiosidad de que coincide con que es el mismo autor de Freud, que hace tres años que la hago.

—¿Cómo elegís y asumís los roles que interpretas?

—Son personalidades que a mí me gusta abordarlas por la riqueza expresiva que tienen. Me documento de cosas, intento leer lo más que puedo, ver lo más que puedo porque me produce curiosidad.

Mientras continúa sumergiéndose en personajes complejos y desafiantes como los de “Relatividad”, Luis Machín no solo consolida su rol como actor, sino que celebra la oportunidad de llevar a las tablas historias que invitan a la reflexión. Machín sigue explorando las dualidades entre la humanidad de sus personajes y las realidades que describen: “Ojalá que la gente la acompañe así como la acompañamos nosotros en estos meses que la estuvimos ensayando” añade el actor a Teleshow.