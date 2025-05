Sabrina Rojas sorprendió al contar en qué gastó su primer sueldo: “¿Cómo una estupidez nos pone seguras?”

Sabrina Rojas reveló cuál fue el retoque estético que se hizo con su primer sueldo

Desde su trabajo en televisión a su carrera como modelo, Sabrina Rojas se consolidó a través de los años como una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo. Sin embargo, uno de sus primeros roles en la pantalla fue en una llamativa publicidad. Así las cosas, la conductora recordó cómo fue aquella grabación y sorprendió al contar en qué gastó su primer sueldo.

Todo sucedió cuando la conductora se encontraba al mando de su programa, Pasó en América (América), y habló de los inicios de su carrera. “Mi primer sueldo importante fue con una publicidad que hice para un desodorante, después tuve suelditos porque trabajé de vendedora, promotora, todo”, comenzó diciendo. Fue entonces cuando Rojas reveló en qué utilizó ese dinero: “Y con eso me hice las lolas, me alcanzaba justo”.

Entre el impacto provocado a sus compañeros, y algunas risas, Sabrina continuó: “Una vez que salí de ahí me fui a Avenida Cabildo a comprarme strapless, porque ya estaban sostenidas y me iba al boliche feliz. Me los quería cambiar toda la noche, la felicidad que tenía”.

Más allá de esto, la conductora reflexionó sobre la decisión que tomó en su juventud y criticó: “Qué estupidez, ¿cómo una boludez nos pone seguras? Para mí era un lujo porque yo pagaba el alquiler. Dije: “A ver, qué hago con esta plata””.

En una misma línea se pronunció Natalie Weber, quien compartió su experiencia personal al haberse hecho la misma cirugía que Rojas: “¿No te pasaba que cuando te operaste no querías usar corpiño para que se te noten los pezones? Como antes yo me ponía relleno, cuando me operé quería mostrar que eran de verdad”.

En ese mismo espacio, días atrás, la comunicadora mostró su furia ante la ola de rumores y noticias falsas que habían circulado sobre su vida personal. La conductora se mostró visiblemente molesta al inicio del programa, donde manifestó sin vueltas su cansancio por las reiteradas especulaciones. “Hoy me enojé, sí”, fue su primera afirmación en pantalla antes de explayarse sobre el tema, subrayando que el enojo había sido intenso y prolongado.

El día de furia de Sabrina Rojas

Rojas relató que la situación la desbordó al punto de recurrir nuevamente a sus redes sociales para desmentir informes que, desde su perspectiva, no tenían sostén. “La verdad me rompieron las pelotas. Ahora se me pasó un poco, pero estuve del orto un buen rato”, afirmó sin filtro ante la sorpresa de sus compañeros de programa, “por todas las pelotudeces que dicen”, continuó al dejar en claro su descontento con la situación que estaba transitando.

“Uno está acostumbrado que se hablen boludeces, de hecho uno también lo hace en su programa a veces le pifiamos, qué sé yo. Pero no mentimos. Tal vez nosotros lo que hacemos es interpretar noticias, pero no inventamos”, afirmó al subrayar la diferencia entre interpretar y crear información falsa.

La situación se originó después de que utilizara sus redes sociales para desmentir rumores sobre su vida amorosa. Sin embargo, la necesidad de aclarar su postura en televisión surgió al considerar que las redes no eran suficientes para detener las especulaciones. “Yo no suelo desmentir, pero hay un momento que te rompen las pelotas”, explicó, refiriéndose a la presión constante de los medios y la invasión a su privacidad.

Una de las aclaraciones principales tuvo como eje su relación con Luciano Castro, acerca de la cual se había especulado en medios de comunicación respecto a una supuesta tensión entre ambos. Rojas fue enfática al asegurar que no existen conflictos con Castro, remarcando que no hay motivos para hablar de disputas en la actualidad.

Otro de los rumores que abordó estuvo relacionado con el humorista Martín Bossi. Días atrás, los rumores indicaban que entre ambos podía haber surgido una relación romántica tras una visita de Rojas al teatro donde Bossi se presentaba. La conductora, con ironía, descartó toda especulación y dio por superada la cuestión con una frase contundente: “El día que le dé a Bossi, no se van a enterar, así de simple”, dejando fuera de discusión cualquier interpretación