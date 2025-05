Confesó al aire su doble vida amorosa y sorprendió a Darío Barassi: “No me gusta lo que estás haciendo”

Un participante de Ahora Caigo contó que estaba casado desde hace años y que su otra novia lo anotó al programa (Video: X)

En Ahora Caigo (El Trece), el humor de Darío Barassi es la estrella constante con su particular estilo de conducción. Pero a veces, los verdaderos protagonistas son los participantes, con historias que superan cualquier libreto. Esta semana, el conductor quedó totalmente descolocado cuando uno de ellos decidió usar el programa como escenario para confesar una doble vida sentimental: estaba casado y su amante fue quien lo inscribió en el certamen.

Todo empezó con el tono habitual del ciclo, entre pregunta y pregunta. El participante en cuestión, Lucho, se presentó dispuesto a darlo todo. Barassi, fiel a su estilo, aprovechó para conocerlo un poco más: “¿Estás en pareja o algo de eso?”, lanzó. Lucho respondió con naturalidad inquietante: “Sí, estoy de novio. Me anotó ella para venir acá”.

Todo parecía dentro de lo esperable, hasta que llegó el giro. Darío quiso saber si la novia estaba presente. La respuesta de Lucho desató el caos: “No, no vino mi novia. Se está enterando mi señora ahora, pero bueno, ¡un beso a Marta le mando!”. La risa del estudio se mezcló con una incomodidad palpable. El conductor, desconcertado, preguntó: “¡Me perdí! ¿De qué se está enterando?”.

Y entonces llegó el baldazo: “De que tengo novia y que estoy casado”, respondió Lucho, sin filtro. Barassi, ya entre incómodo y divertido, repreguntó: “¿Estás casado, Lucho?”. “Sí, con Marta. Le mando un beso. Pero bueno, se acaba de enterar de que tengo novia y que me anotó ella”, insistió el participante. “¡¿Por qué elegiste mi programa para mandarte semejante cag…?!”, gritó Darío, incrédulo. “No me quedó otra. Lo tenía que confesar”, admitió Lucho, sin inmutarse.

Lucho sorprendió al conductor a la hora de contar su doble vida sentimental (Captura Ahora Caigo - El Trece)

El conductor no se contuvo: “Si esto es verdad, te quiero cag… a piñas. No me gusta lo que estás haciendo, pero lo voy a tomar como que es mentira”, lanzó con el gesto torcido y su habitual tono de humor ácido. Según contó el participante, lleva 15 años casado con Marta y 5 de relación con Daniela, su actual novia.

No es la primera vez que el animador queda expuesto a confesiones o respuestas que lo descolocan, pero esta lo superó. Aun así, siguió con el programa. Aunque, por dentro, como dijo al aire, “no sabía si creerle o no”. Meses atrás, en otra emisión del programa, Barassi vivió un momento completamente distinto, pero igual de inolvidable. Fue durante la participación de Natalia, una mujer que trabaja como conductora de transporte por aplicación. Todo se desarrollaba con normalidad hasta que cometió un furcio tan inesperado como divertido.

La concursante fue elegida por otra participante, Desirée, como su rival en el juego. Al iluminarse su lugar en el estudio, Darío la saludó con su clásico entusiasmo: “Hola Nati, ¿qué hacés, genia? Sos deportista, ¿no? Te ves muy atlética...”. Natalia no dudó en contestar: “No, cero. No hago nada, ni siquiera dieta. Lo odio, te juro”.

Una competidora se equivocó al decir su edad y el conductor lanzó un sinfín de carcajadas (Video: Ahora Caigo - El Trece)

Barassi, con tono pícaro, retrucó: “No te aplaudo para que no me digan que hago apología a eso”. La respuesta ya generaba risas en el estudio, pero el momento épico llegó enseguida. Natalia se presentó: “Mi nombre es Natalia, tengo 32 hijos…”. El rostro de Darío se congeló. Una mezcla de sorpresa, desconcierto y carcajada estalló en segundos.

“¡¿Treinta y dos hijos?!”, exclamó, mientras el estudio se venía abajo. Natalia corrigió enseguida entre risas: “No, no…”, y confirmó lo que Barassi ya intuía: había querido decir 32 años. La situación se volvió aún más desopilante cuando desde la producción sonó una icónica frase de Los Simpson, y las carcajadas del conductor se volvieron imparables.

Cuando logró recuperar el aire, Darío preguntó con ternura: “Me imagino que son 32 años, ¿y cuántos hijos tenés, amor?”. Avergonzada y divertida, ella confesó: “Tengo cuatro hijos. Acá vinieron dos de ellos y mi ahijada”. Las cámaras enfocaron a los tres, ubicados en la tribuna, y Barassi no perdió la oportunidad: “Hola, hijo, ¿qué se siente tener 30 hermanos? Es difícil, supongo”. Uno de los nenes respondió con picardía: “Ni te cuento…”.