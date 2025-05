Un influencer aseguró que Alex Caniggia le exigió una cifra en dólares por una entrevista: “Es eso o nada”

Matias Bottero cuenta el dinero que le habría pedido Alex Caniggia por una entrevista

El creador de contenido, Matías Bottero reveló recientemente un episodio que involucró al mediático Alex Caniggia, quien le habría exigido una suma de 5.000 dólares para participar en su programa de entrevistas.

Según explicó Bottero en una conversación con el también youtuber Martín Cirio, por este motivo, la interacción con Caniggia resultó ser una experiencia humillante para él y dio a conocer los detalles de la negociación trunca.

Alex Caniggia cobraría por una entrevista 5000 dólares

Según el relato de Bottero, el contacto con Caniggia comenzó cuando le propuso participar en su programa Entre dos suculentas. Inicialmente, el youtuber le explicó que no contaba con un presupuesto para pagarle, pero el mediático insistió en que debía haber algún tipo de compensación económica. Ante esta presión, Bottero le habría ofrecido 1.000 dólares, una cifra que habría sido rechazada de manera tajante por Caniggia: “Yo por eso no salgo de mi casa. 5.000 dólares o nada”, habría retrucado El Emperador.

El video en el que Bottero narra esta experiencia fue ampliamente compartido en la red social X, donde las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios criticaron la actitud de Caniggia, señalando que su fama depende en gran medida de su apellido, mientras que otros consideraron que la cifra que le habría solicitado era razonable dado el contexto. “Si Alex Caniggia no tuviera ese apellido, no lo conoce ni su tía”, expresó un usuario, reflejando el tono de la discusión.

Separado de Melody Luz y con indirectas en las redes

Esta semana, Melody Luz celebró su cumpleaños número 28 en un contexto de cambios significativos en su vida personal. Tras su separación de Alex Caniggia, padre de su hija Venezia, la bailarina inició una nueva etapa que incluye una relación con el cocinero Santiago del Azar, a quien conoció durante su participación en el programa El Hotel de los Famosos, emitido por El Trece.

El día comenzó con una dedicatoria especial de Santiago, quien compartió en sus redes sociales una fotografía de ambos abrazados dentro de un ascensor, acompañada del mensaje: “Feliz cumpleaños bella”. Melody respondió con un mensaje igualmente cariñoso: “Gracias, hermoso”. Más tarde, la celebración continuó con una cena íntima en un restaurante, donde la bailarina estuvo acompañada por su círculo más cercano.

Melody Luz y Santiago del Azar enamorados

Durante el festejo, sopló las velas de una torta en forma de corazón, decorada con la inscripción “bebé tauro”, en referencia a su signo zodiacal. Santiago también compartió este momento en sus redes, escribiendo: “Feliz cumpleaños, princesa”, a lo que Melody replicó con un mensaje lleno de complicidad.

En paralelo a este nuevo capítulo en su vida, los ecos de su relación pasada con Alex Caniggia no han desaparecido del todo. Mientras Melody disfrutaba de su cumpleaños, la ausencia de un saludo público por parte de su expareja llamó la atención.

Caniggia optó por publicar en su cuenta de Instagram una imagen tomada de un diario que destacaba las ventajas de la belleza, acompañada de un mensaje irónico: “O sea, tengo todo masivo”. Además, añadió una descripción que reflejaba su estilo característico: “Fachero, millo, famoso internacional, familia. Tengo todo. Qué vida perfecta. Hay niveles”. Este posteo fue interpretado como una indirecta hacia su ex y su situación actual.

El contundente posteo de Alex Caniggia a días de que Melody Luz confirme su nueva relación: “Tengo todo”

El momento elegido por el mediático para realizar esta publicación no pasó desapercibido, ya que ocurrió pocos días después de que Melody y Santiago hicieran pública su relación en el programa Mujeres Argentinas de El Trece. Durante la emisión, la bailarina habló abiertamente de su nuevo romance y selló el momento con un beso frente a las cámaras, oficializando su vínculo.

Melody Luz parece enfocada en mirar hacia adelante, dejando atrás las tensiones del pasado y abriendo su corazón a nuevas ilusiones. Mientras tanto, Alex continúa con su estilo provocador y sarcástico en redes sociales, manteniendo una distancia visible respecto a su expareja.