Karina Jelinek celebró su cumpleaños acompañada por su novia Flor Parise y rodeada de famosos: fiesta, tragos y amigos

Karina Jelinek celebró su cumpelaños rodeada de amigos y junto a su novia Flor Parise

No importan las fechas, el lugar o la distancia, nunca es tarde para celebrar. Con esa idea en mente, y a tres semanas de haber cumplido años durante su viaje a México, Karina Jelinek volvió a festejar un nuevo año de vida. Aprovechando la despejada noche en Buenos Aires, la modelo organizó un íntimo festejo con sus amigos, quienes no habían podido asistir a su celebración en tierras aztecas. Así las cosas, la influencer disfrutó de una salida soñada en un bar de Palermo acompañada por su novia Flor Parise y sus seres queridos.

Con un look total black, el cual combinó con su novia, la cual lucía un vestido engomado y con campera de cuero, Jelinek deslumbró en una fiesta cargada de música, baile, tragos y emoción. Así las cosas, la influencer ingresó al lugar luciendo un vestido ajustado de color negro con mangas largas y cuello cerrado, confeccionado en un tejido que presentaba un leve brillo satinado. El corte entallado resaltaba su figura. Como accesorios, llevaba aros dorados colgantes de diseño geométrico y un brazalete también dorado de formato ancho. El peinado, recogido en un rodete alto y algo despeinado, junto con un maquillaje que destacaba el brillo en los pómulos y ojos, completaban un outfit claramente orientado a una salida nocturna o evento social. Entre los invitados se destacaron Kennys Palacios, Fabián Esperón, Juan Otero, entre otras figuras del mundo del espectáculo.

Karina Jelinek celebró su cumpelaños rodeada de amigos y junto a su novia Flor Parise (Instagram)

Otro de los puntos destacados del festejo fue el momento de la torta. Mientras sus seres queridos le cantaban y la aplaudía, Jelinek pidió sus deseos frente a un postre con cobertura negra con sus iniciales en dorado y bengalas y flores blancas en su superficie. Además, globos negros, blancos y plateados decoraban el lugar.

El cumpleaños de Jelinek en México

A orillas del Caribe mexicano, Karina Jelinek festejó sus 44 años en un entorno cuidadosamente seleccionado para reflejar su estética habitual. El lugar elegido para la celebración fue un complejo privado ubicado a pocos metros de la playa en Tulum, una localidad conocida por su atmósfera tropical. El enclave permitió que la modelo se rodeara de amigos y figuras del espectáculo en un ambiente distendido, que combinó el ritmo del mar con una ambientación a tono con la naturaleza del lugar: palmeras agitadas por el viento, luces cálidas y una escenografía pensada para generar intimidad y distensión.

Kennys Palacios celebró junto a Karina Jelinek (Instagram)

Entre quienes participaron de la celebración, se destacó la presencia del DJ Fer Palacio, quien asumió la responsabilidad de musicalizar la noche con una selección de temas que acompañó el ritmo del festejo. Su rol fue más allá del aspecto técnico: Jelinek lo consideró un invitado especial, lo que dejó en evidencia el vínculo personal que mantienen desde hace tiempo. En varias de las publicaciones compartidas en redes sociales, se lo ve interactuando con los asistentes, sin que su participación quedara limitada a la cabina de sonido. Una de las imágenes más comentadas muestra a la panelista Majo Martino abrazada al DJ mientras ambos cantaban una de las canciones reproducidas durante la velada.

Karina Jelinek celebró nuevamente su cumpleaños rodeada de amigos (Instagram)

Uno de los aspectos que generó mayor repercusión en redes sociales fue la torta de cumpleaños, cuyo diseño conjugó los colores rosa y blanco en una composición visual llamativa. Más allá del impacto estético, el detalle que captó la atención fue la frase inscrita sobre ella: “Lo dejo a tu criterio”. Esta expresión, asociada desde hace años a la figura mediática de Karina Jelinek, funcionó como emblema personal.

Semanas atrás, Karina Jelinek había celebrado su cumpleaños en México

En cuanto al vestuario, la modelo optó por un conjunto de top y pollera corta, una elección que mantuvo coherencia con la línea estética que suele mostrar en sus apariciones públicas. El atuendo fue exhibido por la propia Jelinek en uno de los videos que subió a sus historias de Instagram, en el que aparecía frente al espejo mostrando cada uno de los detalles del look. La relación entre Jelinek y Parise había quedado expuesta ante la prensa a finales de 2023. En ese entonces, mientras la modelo participaba del programa “Bailando” (América TV), su pareja mantenía un perfil bajo.

Invitados de lujo, playa y fiesta: así fue el cumpleaños de Karina Jelinek en México (Instagram)

En una breve charla con Intrusos (América), Parise afirmó: “Soy muy tímida, no me gusta la exposición. La voy a ver desde acá que se ve mejor”. Cuando fue consultada directamente por el vínculo con Jelinek, respondió: “Sí, está todo súper bien con Kari”, aunque rápidamente interrumpió el diálogo.

Por su parte, Jelinek intentó preservar la privacidad de su pareja, incluso cuando en LAM (América) buscaban incorporar la relación a la dinámica mediática. En una de las emisiones, al ser preguntada por los celos en la pareja, respondió: “No hablo de ella”, aunque luego, frente a la insistencia de Ángel de Brito y Marcela Feudale, intentó matizar: “No le gusta la exposición, es bajo perfil. De hecho, hicimos la tapa de revista juntas”. Ante las objeciones del panel por la aparente contradicción, Jelinek reforzó el carácter íntimo del vínculo: “Para mí, es un placer estar con ella, es muy buena persona y nos re divertimos. Hace mucho que estamos juntas”. En un momento de complicidad, cerró la conversación diciendo con humor: “Ay no, perdón, me da mucha vergüenza de verdad. No quiero, gracias”, aludiendo al deseo de su pareja de mantenerse fuera del foco mediático.