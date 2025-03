El cumpleaños de Karina Jelinek en México junto a su pareja: invitados de lujo, playa y mucha fiesta

Karina Jelinek celebró sus 44 años con una fiesta privada en las paradisíacas playas de Tulum, México (RS Fotos)

En un entorno paradisíaco y rodeada de amistades cercanas, Karina Jelinek celebró su cumpleaños número 44 con una fiesta privada en las costas de Tulum, México. La modelo, quien mantiene una relación con Flor Parise, organizó un evento que combinó música en vivo, paisajes de playa y detalles personalizados que denotaron su estilo característico.

Las imágenes difundidas a través de su cuenta de Instagram, tanto por ella como por Parise, dejaron entrever los momentos más destacados de una velada que se extendió junto al mar, con la participación de figuras del espectáculo.

El DJ Fer Palacio animó la celebración de Jelinek con música en vivo, consolidando su papel de invitado especial

El complejo elegido para el festejo se encontraba a pocos metros de la playa, un escenario que ofreció palmeras agitadas por el viento y una ambientación completamente alineada con el espíritu tropical que caracteriza a Tulum. Uno de los elementos centrales del evento fue la presencia del DJ Fer Palacio, que se encargó de musicalizar la noche con una selección de temas que animaron a todos los presentes.

En los posteos compartidos, se ve a la panelista Majo Martino abrazada al DJ mientras ambos coreaban uno de los temas reproducidos. También posó junto a Jelinek en varias imágenes que reflejan el clima festivo del evento. Palacio, más allá de su función, fue considerado un invitado más por la anfitriona, que dejó en claro el vínculo personal que los une desde hace tiempo.

La torta de cumpleaños de Jelinek incluyó su icónica frase “Lo dejo a tu criterio”, símbolo de su trayectoria mediática

Uno de los momentos más comentados fue la presentación de la torta de cumpleaños, que combinó los colores rosa y blanco en un diseño llamativo. Pero lo que verdaderamente generó repercusión fue la inscripción que llevaba: “Lo dejo a tu criterio”, la frase que se convirtió en un emblema de Jelinek desde sus primeras apariciones mediáticas.

En cuanto a su vestimenta, optó por un conjunto compuesto por un top y una pollera corta, un estilo que fue totalmente acertado, y que responde a la línea estética que suele adoptar la modelo en sus apariciones públicas. El outfit fue exhibido en detalle por la propia Karina frente al espejo, en uno de los videos que compartió en sus historias de Instagram.

El outfit tropical de Karina Jelinek reflejó su característico estilo y fue exhibido en detalle en redes sociales

Las imágenes y videos que circularon también mostraron cómo se desarrolló la fiesta, con luces, baile y un ambiente relajado que demostró la exclusividad del evento. La elección de Tulum como destino no fue meramente turística: el enclave ofrece privacidad, paisajes y una vida nocturna vibrante.

La panelista Majo Martino compartió momentos destacados en la celebración junto a Jelinek y el DJ Fer Palacio

La relación entre Karina Jelinek y Flor Parise

Durante semanas previas al cumpleaños, las redes sociales habían especulado con una posible ruptura entre Karina Jelinek y Flor Parise, aunque sin confirmaciones oficiales por parte de ninguna de las dos. La asistencia de Parise al evento desestimó esas versiones y mostró a la pareja en plena sintonía.

Cabe recordar que el vínculo amoroso de la pareja quedó al descubierto ante la prensa a finales del 2023. Mientras Jelinek ocupaba el centro de la atención por sus visitas al Bailando (América TV), Flor intentaba mantenerse alejada del rubro, evitando exponerse frente a las cámaras. En ese entonces, en una charla previa con un notero de Intrusos (América TV), Parise confesó: “Soy muy tímida, no me gusta la exposición. La voy a ver desde acá que se ve mejor”. Momentos más tarde, cuando se le preguntó por su relación con la mediática, dijo: “Sí, está todo súper bien con Kari”, pero rápidamente cortó la conversación.

Jelinek describió como un “placer” su relación estable con Flor Parise, pese a la incomodidad ante la exposición mediática (Video: Intrusos, América TV)

Por su parte, Jelinek, consciente de la incomodidad de su pareja, comentó durante el ciclo: “Ay sí, es lo peor que le podrías haber hecho (exponerla)”. Más tarde, agregó: “Obvio, tal cual. Estamos súper bien, muy contentas”.

En varios momentos del certamen de baile, la relación entre ambas fue tema de conversación. Cuando uno de los miembros del jurado, Ángel de Brito le preguntó a la modelo si su pareja era celosa, ella contestó: “No hablo de ella”. Acto seguido, el periodista le insistió: “Pero ya hablaste de ella antes”, mientras que otros participantes del ciclo, como la locutora Marcela Feudale, añadieron: “¿Dónde está? La queremos ver”.

La relación entre Karina Jelinek y Flor Parise desestimó rumores de ruptura tras su aparición conjunta en Tulum (RS Fotos)

Ella, intentó mantener el tono relajado y explicó: “No le gusta la exposición, es bajo perfil. De hecho, hicimos la tapa de revista juntas”. A pesar de esto, los comentarios sobre la aparente contradicción no se hicieron esperar. “Pero hicieron la tapa y no querés hablar, no entiendo”, señaló de Brito. A pesar de las incómodas preguntas, Karina habló con cariño sobre su novia: “Para mí, es un placer estar con ella, es muy buena persona y nos re divertimos. Hace mucho que estamos juntas”. Con esta declaración, la modelo dejó en claro la estabilidad de su relación, más allá de las tensiones que provoca la exposición mediática.

Incluso en su último comentario sobre el tema, la competidora dejó entrever su complicidad con Flor, diciendo con humor: “Ay no, perdón, me da mucha vergüenza de verdad. No quiero, gracias”, en referencia al perfil bajo de su pareja y su deseo de mantenerse fuera del ojo público mientras disfrutaban de su amor.