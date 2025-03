Los mensajes de Valentina Cervantes para Enzo Fernández y su hijo tras la victoria ante Brasil

Enzo Fernández y Valentina Cervantes tienen dos hijos en común

“¡Vamos, mi amor!”. La frase, sencilla y poderosa, viajó desde una cuenta de X hasta lo más alto del fervor albiceleste. Fue Valentina Cervantes, la pareja del campeón del mundo Enzo Fernández, quien la escribió. Un corazón acompañaba sus palabras. No era un simple mensaje: era una declaración íntima, una ovación privada tras la tormenta de aplausos que estalló en el Estadio Monumental, donde la selección argentina había demolido 4-1 a Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La noche del martes tenía clima de clásico, pero el resultado fue una sinfonía celeste y blanca. Y uno de los solistas más ovacionados fue Fernández. Marcó un gol. Dio una asistencia. Celebró como un niño y provocó como un viejo zorro.

En el centro del escenario, junto al círculo central, Enzo ensayó una burla. Le dijo “tonto, tontito” al defensor brasileño Léo Ortiz, y la frase, lanzada con desdén, se hizo viral. Valentina tampoco dejó pasar ese momento: replicó el video y lo adornó con un emoji de risa incontenible. Detrás del gesto había complicidad, admiración y humor. La postal de una pareja que, entre estadios y pañales, construye un romance público y privado.

Pero la escena más emotiva no tuvo que ver ni con goles ni con provocaciones. Fue antes del pitazo inicial, cuando los acordes del himno argentino comenzaron a elevarse en el aire húmedo del Monumental. Allí estaba Enzo, con Benjamín, su hijo de apenas un año, en brazos. Lo sostuvo con ternura mientras miraba al cielo. El bebé, cachetón, curioso, se aferraba al cuello de su padre como si el estadio no existiera.

Las cámaras, implacables y compasivas, captaron ese instante. Y lo multiplicaron. “Me vuelvo loco con Benja”, escribió un usuario. “Todos amamos al bebé gordito”, “Muñeco”, “Preciso un Benja así”. Las redes no hablaron de táctica, hablaron de amor. De la dulzura de un niño que aún no camina pero ya recorre los pasillos del corazón argentino.

En Instagram y en X, el pequeño Benjamín es una figura ascendente. Cada foto, cada travesura que comparten sus padres, despierta una reacción coral. No es solo un hijo de futbolista: es el símbolo de una nueva generación que crece a la sombra de los estadios y el amor digital.

Valentina lo resumió todo con una frase: “Los amo, mis amores”. No necesitó más. En un país donde la pasión futbolera suele teñirse de furia, los Fernández-Cervantes ofrecieron un contraplano: ternura, humor y familia. Una imagen vale más que mil palabras y que 80 mil gritos.

Cabe recordar que después de tres meses de separación, Valentina y Enzo decidieron apostar nuevamente por su relación. En su primera entrevista tras la reconciliación, hace menos de una semana, la modelo habló en LAM (América TV) sobre cómo se dio el reencuentro con el futbolista, los cambios que acordaron para seguir adelante y qué piensa de los rumores que lo vincularon con Nicki Nicole.

La joven reveló que su reconciliación con el mediocampista de la selección argentina no fue algo inmediato, sino que requirió conversaciones profundas para aclarar los problemas que los llevaron a separarse. “Tuvimos nuestras charlas. Arreglamos las cosas con las que no estábamos muy de acuerdo. Pudimos acomodarnos todo bien para seguir con la familia y obvio con nuestra pareja", explicó la modelo.

Durante los meses que estuvieron separados, comenzaron a circular rumores de un posible vínculo entre Enzo Fernández y Nicki Nicole. Según se especuló, ambos habrían coincidido en el boliche Moby Dick en octubre y mantuvieron contacto en las semanas siguientes. Sin embargo, Valentina Cervantes aseguró que nunca le preguntó a su pareja por esos rumores.

“En esos terrenos es mejor no entrar. Aparte, si él estaba soltero, no le puedo recriminar nada", afirmó con determinación. Cuando Ángel de Brito le preguntó si había indagado sobre lo que hizo Enzo durante la separación, respondió: “No, no blanqueamos nada. Suponete que me enteré algo y le pregunto... ¿qué le voy a decir? Si estaba soltero, no le puedo decir nada”.