Martina le dejó un nuevo saludo a su abuela fallecida y se reavivó la polémica por el aislamiento en Gran Hermano

Martina volvió a dejarle un saludo a su abuela y se reavivó la polémica

A casi tres meses y medio del inicio de Gran Hermano 2024 y a un mes del fallecimiento de su abuela, Martina Pereyra volvió a enviarle un saludo en vivo sin conocer la noticia de su muerte. Durante la noche del miércoles, mientras se dirigía al confesionario para nominar a sus compañeros, la participante expresó: “Un saludo para mi mamita que la extraño mucho, a mi papi, a mis hermanas, Delfi y Marian, las amo y las extraño”.

Luego, con total inocencia, agregó: “Un saludo para mis sobrinos, para mi abuelita, para mis primos, para mis tíos y para todos. ¡No saben lo que los extraño! Demasiado. También un saludo a mis amigas. Un besito”.

Esta es la segunda ocasión en la que Martina menciona a su abuela dentro del reality sin tener conocimiento de su fallecimiento, ocurrido el mes anterior. La situación provocó un fuerte impacto entre los espectadores y seguidores del programa.

La situación generada por los mensajes de Martina Pereyra a su abuela fallecida desató una oleada de comentarios en redes sociales, especialmente en la plataforma X (antes Twitter). Los usuarios manifestaron su tristeza y enojo al ver cómo la participante enviaba saludos a una persona que ya no estaba viva, sin que nadie dentro de la casa le hubiese comunicado la noticia.

Las críticas se centraron en la familia de Martina, a quienes responsabilizaron por la decisión de mantenerla desinformada. Entre los comentarios que circularon, se destacaron frases como: “Qué familia rariiii… pobre chica queda como una tonta saludando a la abuela muerta”, “Pobre Martina, qué rabia que la familia no le haya avisado… qué triste”.

Este episodio reavivó el debate que ya se había dado a fines de febrero, cuando la participante había enviado otro saludo en la gala de nominación sin saber del fallecimiento. En esa ocasión, también se generó una discusión pública sobre los límites del aislamiento impuesto por el programa y el rol de las familias en la toma de decisiones respecto a la información que reciben los concursantes.

Habló la familia de Martina de GH

Antes de ingresar a la casa de Gran Hermano 2024, Martina Pereyra, como el resto de los participantes, fue consultada por la producción acerca de qué tipo de noticias deseaba recibir durante su estadía en el programa. Según reveló Ángel de Brito en LAM, la participante dejó en claro que solo quería ser informada si fallecían sus padres o hermanos.

“El participante entra y dice qué hacer en cada caso”, explicó De Brito, basándose en la información proporcionada por la producción de GH. Esta decisión previa es la que motivó al equipo del reality a no notificarle la muerte de su abuela. Además, se conoció que su familia apoyó esta medida, considerando que si Martina se enteraba del fallecimiento, podría abandonar voluntariamente la competencia.

Aparentemente, la decisión de no informarle a Martina Pereyra sobre la muerte de su abuela fue respaldada tanto por la familia de la participante como por la producción de Gran Hermano. Según explicó Ángel de Brito en LAM, Telefe se rigió por el protocolo habitual del programa: los participantes establecen antes de ingresar qué noticias quieren recibir, y Martina optó por ser notificada solo en caso del fallecimiento de sus padres o hermanos.

Además, De Brito agregó que la familia de Martina consideró que comunicarle la noticia podría hacerla abandonar el programa. “Su familia dice que no quiere decir porque ella se va si se entera”, afirmó el conductor, dando cuenta del temor a que la participante decidiera dejar la competencia ante la pérdida.

Durante el debate en el ciclo de América TV, Yanina Latorre cuestionó el hermetismo de la familia: “La familia nunca quiso dar detalles, no entiendo por qué no lo quiere contar la familia, es raro”. Por su parte, Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno también opinaron sobre la situación, señalando la falta de comunicación y la complejidad de la decisión. Bongiorno comentó: “Cuando hablé con la familia en su momento no querían contar”, mientras que Ochoa precisó que la muerte de la abuela fue repentina y se debió a un infarto.