La coincidencia entre Nicolás Repetto, Gonzalo Heredia, Valeria Mazza y Diego Torres: los cumpleaños que celebraron los famosos

Este miércoles se celebraron varios cumpleaños del mundo del espectáculo

Este miércoles 12 de marzo, las redes sociales de varias personalidades del espectáculo argentino se llenaron de mensajes y homenajes familiares por una curiosa coincidencia: Nicolás Repetto, Gonzalo Heredia, Tiziano Gravier y Nina Torres celebraron sus cumpleaños en simultáneo. Florencia Raggi, Brenda Gandini, Valeria Mazza y Diego Torres utilizaron sus cuentas de Instagram para dedicarles palabras de admiración y amor, además de anticipar nuevas etapas en la vida de sus seres queridos.

Nicolás Repetto celebró su cumpleaños con el debut musical junto a su hija en la banda La Juanita (Instagram)

En su cuenta de Instagram, Florencia Raggi compartió varias imágenes que registraron el festejo de cumpleaños de Nicolás Repetto, quien acaba de iniciar un nuevo proyecto musical que promete llamar la atención. Se trata de La Juanita, una banda en la que también participa su hija Renata, marcando el debut conjunto de padre e hija sobre el escenario.

El mensaje que Raggi escribió, resaltaba: “Un cumple diferente, otro renacer. Uno más. Este año claramente algo comienza, se renueva, y se vuelve a empezar... ¡Chapeau! Te amo y te admiro, Nicolás”, publicó junto a una serie de fotos en las que se la ve a la familia abrazando a Repetto. Además, según le adelantó la actriz en su posteo, “En breve habrá novedades de quienes compartieron este día con vos”.

Gonzalo Heredia recibió un emotivo mensaje de Brenda Gandini, su pareja, en una publicación de Instagram (Instagram)

El actor Gonzalo Heredia también celebró su cumpleaños en estos días, y lo hizo acompañado por su pareja, Brenda Gandini, que le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. “Hoy cumple años él. El que mejor me cuenta los libros, el que me hace reír con sus ocurrencias, el que me ceba el primer mate de la mañana. Feliz cumpleaños, mi corazón. ¡Qué hermoso ser testigo de verte cumplir tus sueños! ¡Y que sigas tan sensible e inspirado por todas esas pasiones tan hermosas que tenés!”, escribió la actriz, junto a una selección de fotos de la pareja.

Más allá del festejo familiar, en los últimos tiempos la pareja debió enfrentar rumores que volvieron a instalarse en la agenda mediática. Heredia fue señalado nuevamente por una supuesta relación con Eugenia “la China” Suárez, versiones que nacieron mientras ambos grababan la telenovela Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV), emitida por El Trece. Yanina Latorre retomó esa versión hace algunas semanas, lo que motivó la reacción del actor, que conversó con Ángel de Brito en el ciclo Bondi Live para desmentir la historia.

Heredia desmintió rumores de romance con Eugenia "La China" Suárez en Bondi Live

Según relató De Brito en LAM (América TV), Heredia se mostró molesto por ser involucrado nuevamente: “Me llama Gonzalo y me dice: ‘La verdad que estoy recaliente porque siempre quedo involucrado en esta cosa con la China Suárez’”, explicó el periodista. El propio actor aclaró que no tuvo ninguna relación con Suárez y que esa versión ya había sido desmentida tres años atrás. “Me tengo que comer el garrón cuando el quilombo es de ellos. Yo lo aclaré en su momento. Entiendo la confusión, entiendo los rumores, pero no tengo nada que ver, no pasó absolutamente nada”, afirmó.

Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, fue homenajeado por su familia en pleno ascenso como esquiador profesional

El deportista Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, recibió los saludos de toda su familia por su cumpleaños, en medio de su carrera como esquiador profesional. En las redes sociales, Valeria compartió un emotivo video donde se la ve alentando a su hijo durante una competencia de Ski Alpino, sosteniendo una bandera argentina con su nombre. La filmación muestra a la modelo y su esposo en las tribunas bajo la lluvia, siguiendo cada movimiento del joven atleta.

“Lejos, ¡¡¡pero siempre con vos!!!! Orgullosos de verte crecer persiguiendo tus sueños”, escribió Mazza en una historia de Instagram. “Feliz cumpleaños campeón”, agregó junto a una imagen de su hijo cuando era pequeño, sosteniendo un trofeo en una premiación de esquí. Alejandro Gravier, por su parte, subió un video de Tiziano compitiendo en la nieve, mientras su hija, Taina Gravier, compartió una foto abrazada a su hermano con el mensaje “Feliz cumpleaños”.

Tania Gravier compartió una foto junto a su hermano en su cumpleaños (Instagram)

El joven deportista, que sufrió un ataque en 2022 que le provocó una grave lesión mandibular, retomó con fuerza sus compromisos deportivos. En cada publicación familiar, se destaca el esfuerzo y la perseverancia de Tiziano Gravier, quien busca consolidarse en el circuito internacional del esquí alpino.

Diego Torres celebró el cumpleaños de su hija Nina con fotos y videos que revelan la cercanía entre ambos (Captura)

Por su parte, Nina Torres, hija del cantante Diego Torres y Débora Bello, también fue homenajeada por su padre en el día de su cumpleaños. Diego publicó un carrete de fotos y videos donde se los ve compartiendo actividades, como una reciente maratón en la que corrieron juntos. Además, hace pocas semanas, Nina subió al escenario durante un show de su padre, donde cantó y bailó junto a él.

“Feliz Vida. Feliz Cumpleaños Hija. Te amo”, escribió el artista en su cuenta de Instagram, mostrando imágenes familiares que retratan el vínculo cercano que mantiene con Nina. La adolescente se mostró en los últimos tiempos acompañando a Diego Torres en distintas presentaciones y eventos, en lo que podría interpretarse como un interés creciente por el mundo de la música, aunque por el momento no confirmó si seguirá los pasos de su padre profesionalmente.