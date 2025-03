El insólito comentario que recibió El Polaco en un programa de televisión

La incómoda situación que vivió el Polaco en Pasión de Sábado

Después de un agitado año con diversas presentaciones, y luego de realizar un drástico cambio en su vida al haber fichado por el Club Atlético Temperley, El Polaco se tomó unos días de descanso y decidió disfrutar de un relajante viaje por Punta Cana junto a su pareja Barby Silenzi. De regreso a sus responsabilidades habituales, este sábado, el artista se presentó en Pasión de Sábado (América), donde vivió un incómodo momento.

Todo comenzó cuando Marcela Baños comentó: “Arranqué el programa hablando de la foto que tiraste el otro día. Aparte, como quien no quiere la cosa”. Mientras tanto, en las pantallas del estudio se veía una imagen del artista recostado contra un puesto de madera en la playa.

Fiel a su estilo, el cantante respondió: “Ah, ¿no se puede? Mira el viejito”. En esa línea, Marcela agregó: “Sí, estaba elogiándote. No, qué viejito, elogiándote, potro total. Fueguito”. Con tono humorístico, El Polaco destacó: “Es la edad, ¿viste?”. Luego, Ale Beltzer observó el look del invitado: “Viste que la moda es cíclica. Y fijate que yo lo miro y está muy onda de cal de esa época”. En aprobación a los elogios, Ezequiel Iván Cwirkaluk dijo: “Tenemos la esencia, no hay que perderla”.

La polémica foto de El Polaco en Punta Cana (Foto: Instagram)

Fue entonces cuando Baños destacó la juventud de El Polaco y mostró una llamativa foto de las vacaciones del cantante: “Él es Benjamin Button. Él va para atrás. Él va rejuveneciendo. Vimos la foto en la playa. También la pusimos en la pantalla gigante. Te fuiste con la familia. Qué fotaza. La pregunta es si juntás arena cuando te metés al mar, decían los chicos”.

Detrás de las cámaras, un asistente sostuvo: “¿Se te llenó el short de arena?”. Visiblemente incómodo con el tema, el invitado retrucó: “A aquel se le llena de arena, dicen acá las malas lenguas”. Desde la producción, la misma persona subrayó: “Yo soy hombre de río, así que eso no”.

Las vacaciones de El Polaco y Baby Silenzi en Punta Cana (Foto: Instagram)

Para tratar de salir del paso, la conductora agregó: “Me da un poco de pudor, nada más, pero está muy bien. Estás muy bien. Claro que sí. Qué momentazo que estás pasando”. Así, el invitado cambió su actitud al hablar de su familia: “La verdad que estamos felices. Trabajando, haciendo lo que nos gusta. Agradecidos a a la gente que es la que siempre nos apoya día a día de tantos años. Y bueno, parece repetitivo, pero es hermoso”.

Resaltando el momento familiar que Cwirkaluk vivía, Baños resaltó: “Sos un bendecido, escuchame, tenés laburo, tenés una familia hermosa, tenés esta banda que te acompaña”. Por último, el cantante de cumbia expresó: “La verdad que tengo mucha gente que me quiere al lado mío y bueno, eso también te da fuerzas para seguir”.

A principios de enero, El Polaco y Barby Silenzi decidieron armar las valijas y viajar a República Dominicana junto a Alma, la hija que tiene con Valeria Aquino, Elena, la hija de la bailarina con Francisco Delgado y Abril, la hija que tienen en común. En sus redes sociales compartieron las postales de su increíble viaje lleno de actividades al aire libre y tiempo de calidad en familia.