El atuendo que la China Suárez recicló en su viaje con Mauro Icardi y que había usado con Benjamín Vicuña

Mauro Icardi y la China Suárez siguen disfrutando de Turquía (Foto: Instagram)

Hace una semana que la China Suárez y Mauro Icardi disfrutan a pleno de la ciudad de Estambul, con paseos románticos por las calles, caminatas con el perro familiar y alguna indirecta para Wanda Nara. Desde que aterrizaron, las redes sociales de ambos se convirtieron en un minuto a minuto del viaje y los looks de Eugenia fueron de gran interés para los internautas.

Hace unas horas la actriz de Casi Ángeles le dedicó una publicación a su novio y un detalle llamó la atención. En la primera foto que integra esta publicación se los puede ver sonrientes y a ella con un abrigo de color negro que tapa en su totalidad la prenda que tiene por debajo, a excepción de un poco de tul en la zona del cuello.

La siguiente fotografía es de Eugenia sentada en el asiento trasero de un auto con un mono de color negro. Para los accesorios, eligió ir con algo sencillo, aros plateados y el pelo recogido con un moño a tono con todo el conjunto. Esta no es la primera vez que lo usa ni que lo accesoriza de esta manera, sino que en el año 2019 fue la primera vez que lo utilizó.

Eugenia eligió un mono de su propia colección de ropa

Se trata de una prenda de encaje, con cuello alto, con el centro del pecho abierto y un moño en la base de la garganta. A diferencia de la parte de arriba, el pantalón es más conservador y se trata de un palazo ancho. En conjunto crea una prenda sensual y moderna. Se trata de un mono de una colección que tuvo la actriz con la diseñadora Natalia Antolín para la temporada 2019 que se llamaba, precisamente, China by Antolín.

El mono es de encaje con brillo, un gran escote y la espalda descubierta

Siete años atrás se sentó en la mesa de Mirtha Legrand junto a Benjamín Vicuña, que por ese entonces todavía era su pareja y tenían un solo hijo en común. En ese momento la legendaria conductora tuvo a la pareja promocionando la telenovela Argentina, Tierra de Amor y Venganza que protagonizaron juntos.

La China Suárez recicló un look que usó en la mesa de Mirtha Legrand en su viaje a Estambul con Icardi

Allí la actriz de El Hilo Rojo se presentó con el mismo modelo que llevó a su viaje romántico a Turquía. Mientras que en ese entonces llevaba el cabello platinado, acorde con su personaje de La Polaca, en las postales que publicó desde Estambul, eligió un moño negro para recogerse el pelo en una colita alta. La tendencia de los famosos a repetir ropa es parte de un movimiento que se generó los últimos años, a tono con la concientización en el uso de las prendas que trajo modelos de moda sostenible y moda circular.

La China repitió un look que usó en el programa de Mirtha

El pasado en una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta de Instagram, Wanda Nara se refirió a la estadía de su exmarido y su actual pareja en su casa de Estambul. Entre varios temas, una usuaria de esa red social expresó su opinión sobre las pertenencias que tiene la presentadora en su hogar de Estambul. “Si fuera vos entro y me llevo todo si al fin y al cabo es tu casa también”, escribió. El comentario no pasó desapercibido para Wanda, quien le respondió de inmediato: “No, porque soy respetuosa y como en mi casa hay gente viviendo que no pertenece a la familia prefiero esperar y no hacer otras cosas”.

La actriz y el futbolista como la conductora llegaron durante el pasado fin de semana a Turquía y recibieron toda la atención de los medios del país. Mientras que Icardi y la ex Casi Ángeles se instalaron en la casa que el jugador tiene en una zona exclusiva de la capital turca, que compartió junto a Wanda y sus hijas hasta hace apenas unos meses, la hermana de Zaira Nara se hospedó en el hotel Cirgan Palace Kempinski Istanbul, que es el mismo donde se realizó la premiación en la que la nombraron Mujer del Año.