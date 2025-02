Amalia Granata contra Florencia Peña luego de sus dichos sobre Carlos Tévez: “Él no se olvidó”

Amalia Granata cuestionó a Florencia Peña tras sus declaraciones sobre Carlos Tévez (Video: Puro Show, El Trece)

La polémica desatada por Florencia Peña tras sus declaraciones sobre Carlos Tévez sigue escalando y sumando voces al debate. Luego de que la actriz asegurara que el exfutbolista “se olvidó de donde vino”, diversas figuras públicas como Mauricio Macri salieron en defensa de quien fue ídolo de Boca. Una de las reacciones más contundentes fue la de Amalia Granata, quien en el programa Puro Show (El Trece) no solo defendió al ídolo de Boca sino que además cuestionó duramente a Peña, vinculando sus dichos con una postura ideológica.

Lejos de quedarse al margen de la controversia, Granata no dudó en responder a la actriz que interpretó a Moni Argento y arremetió con dureza contra sus declaraciones. “Él no se olvidó de dónde vino. Creo que todo el kirchnerismo tiene un trauma con los jugadores, con la gente que tiene plata, con el que produce, con el empresario… como el caso de Galperín: el tipo produce trabajo y lo odian”, afirmó en referencia a las palabras de Peña.

Granata desmintió la idea de que Tévez haya renegado de sus orígenes y, además, criticó lo que considera una mirada sesgada hacia aquellos que logran el éxito. “Tienen como un trauma no resuelto con todo eso”, agregó, haciendo alusión a la supuesta aversión del sector político al que pertenece Peña hacia quienes progresaron económicamente.

“Él no se olvidó de dónde vino”, afirmó Granata al defender la historia de superación de Carlos Tévez (Reuters/Andrew Boyers)

En su intervención, la diputada y panelista fue aún más lejos y reivindicó la historia de superación del exfutbolista. “Tévez laburó, salió de un lugar donde muchos hoy salen de manera complicada y te lo digo yo que transito las calles y veo qué pasa con la marginalidad. Él pudo llegar a ser exitoso con mérito y esfuerzo, nadie le regaló nada”, afirmó con énfasis.

Para cerrar su descargo, Granata dejó una crítica contundente: “Tienen un tema con la gente a la que le va bien en la vida”. La panelista puso el foco en lo que considera una mirada prejuiciosa por parte de la actriz y del espacio político al que se la vincula.

Granata señala un "trauma" en el kirchnerismo hacia empresarios y figuras exitosas

La respuesta de la Fundación Carlos Tévez a Florencia Peña

Mientras la polémica crecía en los medios y redes sociales, la Fundación Carlos Tévez también salió a responderle a la actriz. Aunque el exjugador de Boca evitó hacer declaraciones públicas, su organización emitió un fuerte mensaje a través de su directora, Silvia Tallarico.

“Ayer sentí mucha impotencia cuando me empezaron a enviar audios o el reel de la señora Florencia Peña”, expresó Tallarico en un mensaje difundido en el ciclo Mitre Live. “La invitamos a que venga acá a Martínez, donde tenemos la sede de la fundación, en estos momentos con una campaña muy importante: Juntos somos Útiles”.

La representante de la fundación insistió en que Peña desconoce el trabajo que se realiza en la organización y la invitó a presenciar de primera mano sus iniciativas. “Sinceramente, me dio un poco de indignación su poco conocimiento. La invito a que venga, que charlemos, que vea lo que se hace. Tenemos tres ejes importantes y el principal son los valores, el deporte y la educación, siguiendo la línea de Carlos como la mía propia”, remarcó Tallarico.

Peña criticó al exfutbolista afirmando que "se olvidó de dónde vino"

Finalmente, subrayó el compromiso de Tévez con la comunidad y con quienes más lo necesitan: “Pienso e invito a reflexionar sobre que hay que hacer visible lo que es invisible y contar que hay personas que ayudan desde el silencio”.

Cabe recordar que la actriz había dicho en el canal de streaming de Flavio Azzaro: “A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de donde vino, pero bueno, eso son cuestiones personales. Yo pienso eso. Siempre me pareció un tipo con mucho talento para jugar, un distinto. Pero yo no puedo dividir el jugador de una cuestión personal, eh. A mí me gustan los jugadores que se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan, de saber que tienen un micrófono y que hay mucha gente, muchos chicos y muchas personas que los escuchan. Me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero es una cuestión personal”.