Wanda Nara apuntó contra la China Suárez y dijo que iba a ser su voz y la de Eugenia Tobal: la reacción de la modelo

Pampita aseguró que mantiene una buena comunicación con Benjamín Vicuña por el bienestar de sus hijos, entre otras revelaciones (Video: A La Tarde, América TV)

Carolina “Pampita” Ardohain se encuentra en un momento de gran estabilidad personal y profesional. Mientras continúa como jurado en Los 8 Escalones, también afronta su rol como madre acompañada por sus exparejas, Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán. En una entrevista con A la tarde (América TV), la modelo y conductora fue consultada sobre la relación que mantiene con el actor chileno, con quien comparte la crianza de sus hijos.

“Rebien. Y la crianza de los chicos, bueno, con Benja tengo un montón de chicos”, afirmó Pampita, subrayando que la comunicación con Vicuña se mantiene fluida, pese a que únicamente se trata sobre el bienestar de sus hijos. “Solo hablo con Roberto de Anita y solo hablo con Benjamín de los chicos”, reveló.

Además, detalló cómo organizan su tiempo para asistir a los actos escolares y actividades familiares. La conductora explicó: “Esta semana, que hay miles de actos, ahora está en un acto Benjamín. Yo no pude ir porque estoy acá en el primer día de Los 8 Escalones. Me cubren los padres. La semana pasada fue Robert también solo a otra reunión”.

Pampita desmintió rumores sobre evitar a Wanda Nara y relató su encuentro en Punta del Este (RS Fotos)

Otro de los temas que surgió en la nota fue su reciente encuentro con Wanda Nara durante sus vacaciones en Punta del Este. En las redes, se había especulado que la modelo había evitado cruzarse con la empresaria, pero Carolina desmintió esas versiones y aclaró lo sucedido en tierras orientales.

“Nada que ver, al contrario, nos saludamos. Anita estaba fascinada, le agarraba el vestido y no la soltaba. Pero bueno, subieron un video de un momento en especial, no ven la parte del medio cuando nos encontramos”, contó en la nota televisiva.

Fue en ese momento que el periodista le consultó sobre los dichos de la exesposa de Mauro Icardi. “Viste que Wanda también dice: ‘Yo cuando tengo que salir a hablar, hablo con la verdad’. Bueno, un poco se relaciona a vos. Digo, cuando salió a hablar una nota con Ángel, que también lo llamó en vivo, le dijo: ‘Yo voy a ser la voz de Eugenia Tobal, de Pampita, de todas las que no hablaron’, con relación a la China. ¿Cómo te cae?"

Sobre su vínculo con Martín Pepa, Pampita dejó entrever entusiasmo y mencionó que aún no hay un título oficial (RS Fotos)

“Son momentos, después todo se calma. Yo ya aprendí”, respondió la conductora, de manera mesurada. Además, cuando le preguntaron si le daría un consejo a Wanda sobre cómo manejarse en una situación así, fue categórica: “No aconsejo a nadie. Ahí uno no se puede meter, porque lo que te está pasando por dentro siempre es más fuerte. Entonces, no le puedo dar consejos a nadie. Sí saber que con el tiempo uno va reaccionando cada vez mejor. Yo, por lo menos, trato de evolucionar y creo que esta vez evolucioné un montón”.

Cabe recordar que, en su momento, Wanda había hablado del impacto que tuvo la China Suárez en otras parejas y contó en LAM (América TV) por qué decidió no callarse nada: “Con Pampita hablé. Es una gran mujer Carolina. En un momento en que yo estaba muy angustiada me dio palabras muy lindas. Tobal se calló, Pampita se calló. Pero yo no me voy a callar. En representación de todas estas mujeres a las que esta mina les cagó la vida voy a salir a hablar”.

Otra de las consultas fue sobre el momento sentimental que vive Pampita con Martín Pepa. La modelo no esquivó el tema y dejó entrever que la relación avanza a paso firme.

“Todavía no hay título, claro. Es como que ya tendremos alguna oportunidad para estar juntos públicamente y ya como novios”, finalizó con una sonrisa, dando a conocer el sentimiento que le produce hablar del nuevo hombre en su vida.