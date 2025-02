El emotivo mensaje de Celeste Cid en el aniversario de la muerte de su papá: “Besos al cielo”

Celeste Cid recordó a su padre a un año de su muerte (Video: Instagram/mcelestia)

El 11 de febrero del año 2024 el papá de Celeste Cid murió y en el primer aniversario de esta fecha la actriz lo recordó en sus redes sociales. Celeste se encuentra de vacaciones con Santiago Korovsky en Carmelo y durante el atardecer le dedicó unas tiernas palabras al hombre que fue su sostén en la vida, sobre todo durante el tiempo que estuvo internada, superando sus adicciones.

Cuando lo despidió un año atrás, una de las fotografías que eligió para el carrete era de una atardecer, por lo que decidió honrarlo con un video del sol tocando el horizonte. “Ayer vimos este atardecer y esta luna detrás nuestro que nos cuida las espaldas”, comienza el mensaje que escribió mientras muestra el sol y la luna en el cielo.

“Besos al cielo, papi. Hoy un año de que estés en las pequeñas cosas”, cerró Cid. Ella no fue la única que lo recordó, sino que su hermano Sebastián también le hizo un pequeño homenaje que la actriz de Las Estrellas compartió en sus propias historias. En la foto que compartió se puede ver a Aníbal admirando el atardecer en Puerto Madero: “Besos al cielo, papucho”, fue todo lo que escribió el hermano de Celeste.

“Que vueles muy alto, papi. Seguro ya andes charlando con todo el mundo por ahí… ayudando a quien necesite, y a quien no también”, comenzó diciendo la actriz en el posteo con el que se despidió en su momento. Luego, agregó unas profundas palabras. “Nos faltaron algunos abrazos… pero tuviste otras maneras de llegar y de dejarnos lo importante: la vida dura un ratito, y si no hay amor no hay nada. El amor como punto de contacto más íntimo, más escondido, más vulnerable. No hay más que eso, cada vez que te extrañe te voy a buscar ahí”, concluyó junto al carrete de imágenes que la mostraron a ella de pequeña en brazos de su papá, con un caballo al lado, y en otras fotos en las que registró un momento de la internación de su padre, con sus manos entrelazadas desde la cama del sanatorio. Al final, a modo de despedida, la actriz compartió un paisaje de un atardecer en el mar, con las olas calmas que llegan sobre la arena húmeda.

La foto que compartió el hermano de Celeste Cid en el aniversario de su papá

Este aniversario llegó días después de que recibiera el alta tras estar internada a causa de unos cálculos renales. La actriz de Para vestir santos estuvo cuatro días en el sanatorio y en sus redes recapituló lo que le dejó este tiempo en la clínica. Con un corto video, que tiene un filtro de la aplicación, le agradeció a sus followers por la preocupación y los mensajes: “Hola a mis amiguitos de Instagram, quería agradecerles la cantidad de mensajes que me enviaron por todo el tema de la pancita y el dolorcito, pero también por el temita del cumpleañitos”, expresó en referencia a los 41 que celebró días antes de su internación.

En una de las esquinas del video agregó la frase “lo que la fiebre nos dejó” y esta se convirtió en el hilo de todas las fotos que compartió. También dejó amigos iluminados mostrándome nuevas adquisiciones decorativas”, escribió en una fotografía de un amigo sosteniendo una tira de luz en su mano, mientras de fondo se pueden ver distintos elementos médicos. En este tiempo estuvo acompañada por su novio, Santiago Korovsky, sus amigos y sus hijos, André Horvilleur y Antón Noher, con quien compartió un tierno video.

Su alta lo anunció con una selfie frente al espejo del baño. Con una remera con los colores de la bandera de Brasil, una toalla en la cabeza y pura felicidad escribió: “Listo, de alta. Prepárense terrícolas”, fue como anunció esta noticia.