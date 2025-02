Rod Stewart vuelve a la Argentina a bordo de su última gira mundial: la despedida de la leyenda del rock

Rod Stewart está a bordo de su última gira mundial, One Last Time (Ritzau Scanpix/Torben Christensen via Reuters)

Rod Stewart, leyenda del rock y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, confirmó su vuelta a la Argentina. El cantante escocés llegará al país el próximo miércoles 22 de octubre con un show en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, más allá de las emociones habituales que produce su llegada, su visita estará cargada de sentimientos ya que el músico anunció su despedida de las giras mundiales a gran escala.

“¡Argentina, es tu turno! Estoy encantado de contarles que mi gira One Last Time llegará hacia ustedes este octubre”, escribió Rod en su cuenta de Instagram para hacer el anuncio de su gira mundial One Last Time junto con el poster promocional de la fecha. Asimismo, anunció cuándo saldrán a la venta las entradas: “¡La preventa comenzará el 3 de febrero y las entradas generales saldrán a la venta el 5 de febrero!”.

A fines del año pasado, Stewart anunció que estaba próximo a comenzar su última gira mundial a gran escala. Con 80 años recién cumplidos, la leyenda emprenderá su última recorrida por los continentes en los que su música fue un éxito. “Este será el final de las giras mundiales a gran escala para mí, pero no tengo ningún deseo de retirarme”, había dicho a través de Instagram en noviembre pasado. “Amo lo que hago y hago lo que amo. Tengo 79 años, una cabellera completa y puedo correr 100 metros en 18 segundos”, había dicho en referencia a su estado físico acual.

El repertorio de la gira One Last Time reúne éxitos del gran recorrido que viene haciendo Stewart desde los años 60. Así, en Buenos Aires sonarán canciones como “You Wear It Well”, “Maggie May”, “Da Ya Think I’m Sexy”, “The First Cut is the Deepest”, “Tonight’s the Night,” “Every Picture Tells A Story,” “Infatuation,” “Forever Young,” “Ooh La La (I Wish That I Knew What I Know Now),” “Young Turks,” “Have I Told You Lately That I Love You,” “Rhythm of My Heart,” “Broken Arrow,” “Forever Young” y muchos más.

Rod Stewart encara su última gira mundial y llegará a la Argentina (Jane Barlow/Pool via REUTERS)

Mientras transita la sexta década de su carrera, Rod no baja el ritmo y el año pasado lanzó su álbum de estudio número 33, al cual bautizó Swing Fever, una colaboración con Jools Holland con su Rhythm & Blues Orchestra. “Quiero avanzar hacia la música de swing. Pero no voy a enterrar mis canciones en un cementerio. Quizás las saque de vez en cuando, pero básicamente quiero dejarlas descansar por un tiempo”, había declarado a la revista People en 2023, anticipándose a la salida de este trabajo.

Asimismo, comenzó la gira con shows en Asia y Europa antes de cerrar su residencia récord de 13 años en Las Vegas: Rod Stewart: The Hits. Antes de seguir viaje por el mundo y llegar a la Argentina, retomará sus presentaciones en The Colosseum at Caesars Palace de marzo a junio de 2025, con The Encore Shows que presenta sus mayores éxitos, además de sorpresas del cancionero, swing, así como canciones que no tan populares y nuevos e impresionantes elementos de producción.

Consciente de las limitaciones físicas que vienen con la edad, Stewart declaró en 2024 que debe cuidar su voz antes y después de cada presentación, algo que no solía ser una preocupación en sus años de juventud. “Ya no soy como era en los ‘70 y ‘80. No puedo quedarme despierto toda la noche, emborracharme y volverme loco, y aun así tener mi voz intacta. Ahora tengo que protegerla”, dijo en una entrevista con NME. Y acerca del paso del tiempo, dijo: “Soy consciente de que mis días están contados, pero no tengo miedo. Todos estamos en el mismo barco. Planeo disfrutar de estos últimos años tanto como pueda. Digo ‘pocos’, pero probablemente me queden otros 15 años. Puedo hacerlo, fácil, amigo, fácil”.