Luisa Albinoni llevó como invitada a María Castillo, la primera soprano trans, al Cantando 2024 pero Polino la desaprobó

Este lunes volvió Florencia Peña a la conducción del Cantando 2024 (América) después de una semana de ausencia para atender algunos temas de salud. Y fue una gala especial ya que se trató de un “family day”: los participantes debían conformar tríos de voces con algún integrante de su familia o amigos cercanos. En ese plan, Luisa Albinoni -quien en este certamen hace pareja con Adrián Ocampo- convocó a María Castillo, la primera cantante soprano trans del Teatro Colón, a quien definió como “mi hermana del alma”.

“La convoqué y no me falló, aquí está. La admiro muchísimo, tenemos muchas historias lindas y hoy nos está haciendo el honor de acompañarnos”, dijo la exvedette. “Soy la primera soprano trans del Teatro Colón. ¡Y del mundo! Y para mi es un honor enorme está acá esta noche. Con Luisa nos une una amistad y una admiración mutua: hemos compartido vestuario, ideas y también compartimos luchas, cada una con nuestras historias, para la reivindicación de que todos seamos iguales”, dijo Castillo.

“Yo entré al Colón por una gran prueba que se hace internacionalmente. Se llama ‘Los cantantes’ y todos damos una audición muy importante donde tenemos que cantar, pronunciar idiomas, saber un montón de música. Yo la di en el 2010 siendo todavía un muchachito, que venía con una mochilita desde La Plata, a buscar el gran sueño del cantante lírico, que es llegar al Colón, el orgullo de todos los argentinos. Al final entré, tuve mucha suerte, y dentro del Teatro, se fue dando mi transformación al género femenino. Y también, de tenor a soprano”, resumió María su historia personal y artística.

“Fueron muy largas esa transiciones: mucha lucha y pasaron muchas cosas. Pero siempre con muchísima paciencia y, sobre todo con amor, logramos todos nuestras metas en la vida. Así que fue lo que me guió siempre, el amor por la música, el amor por el Teatro Colón y el amor por este orgullo que es tener un país como tenemos, con las leyes de inclusión que tenemos, que somos ejemplo y casi diría envidia de otros países del mundo. Todas las libertades individuales que tenemos hablan muchísimo de lo que la Argentina ha conseguido. Y hay que defenderlas a capa y espada, siempre”, agregó la cantante antes de darle rienda suelta a su impactante interpretación junto a sus compañeros casuales de la reconocida pieza “O Sole Mío”.

La destreza vocal de Castillo conmovió a todos en el estudio. “Gracias, gracias por todo lo que significa lo que acabás de hacer ¡Por favor! Pero hay que irse y no volver nunca más”, dijo Peña, con un nudo en la garganta. “Es muy emocionante escucharte cantar así, porque además, de verdad, que es muy difícil una transición de una voz a una soprano tan hermosa en la que te has convertido”, elogió la conductora. “Los sueños se cumplen, siempre que tengamos ese objetivo hay que cumplirlo y no bajar los brazos nunca. Vivimos en un país y en un ambiente en que a veces nos podemos desanimar y querer tirar la toalla. Pero no, hay que seguir esa fuerza interior en todo lo que hacemos, no perder nunca la conexión con nuestro sueño y con nuestro interior, con lo más bello que tenemos”, dijo María.

El jurado lo vivió de la misma manera y las calificaciones fueron casi todas altas: Aníbal Pachano puntuó con un 10 (”Lo que más me gusta del equipo es que se juegan y se tiran a la pileta. Eso es lo que yo valoro plenamente“), Flavio Mendoza con un 9 (”Me encantó, estuvo buenísimo”) y Milett Figueroa tenía voto secreto pero también fue elogiosa (“Estoy emocionadísima con este espectáculo, les agradezco que hayan traído algo así. Mi puntaje es secreto, pero es muy bueno”). Sin embargo, a Marcelo Polino no le gustó nada que María Castillo fuera la invitada de Albinoni.

“Me gusta este equipo, pero esto es un ‘family day’, no invitando a un famoso porque queda en desventaja el resto. Hay algunos familiares que por primera vez van a actuar ante el público y Castillo ya es una estrella consagrada en el mundo. O sea, que me parece que acá hubo ventajita”, disparó el jurado. “Lo que pasa es que es íntima amiga de Luisa”, intentó justificar Flor Peña. “Yo conozco a otras íntimas amigas de Luisa que ni siquiera vinieron a aplaudirla a la tribuna. Es una avivada esto de la Albinoni. Muy sospechoso”, insistió Polino.

“Mi hija canta, pero no se anima a cantar acá. Mi hermana canta bien, pero tampoco quiso venir. A ninguna les gusta la exposición”, se defendió Albinoni. “Me parece una avivada de Luisa. Conozco a todas sus amigas entrañables y ni siquiera vinieron a la tribuna a alentarla. Esto es un acomodo. ¡Son tremendas! María, para vos un 10, siempre, sos internacional y te amo, pero voy a bajar unos puntos. Albinoni: avivadas, conmigo no”, cerró Polino la cuestión y calificó la performance con un 5.