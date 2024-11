Darian Rulo Schijman recibió el título de personalidad destacada en La Plata: “Me llena de orgullo”

Darian Rulo Schijman recibió el título de personalidad destacada en La Plata (Video: Instagram/rulo)

Actor, conductor, abogado, a lo largo de su extensa carrera en los medios de comunicación, Darian “Rulo” Schijman supo ganarse el respeto de sus colegas y el cariño de la gente. Tras ese largo camino recorrido, este viernes el presentador recibió una distinción en La Plata, su ciudad de origen, debido a su multifacética carrera. Invadido por la alegría, el letrado aceptó el título de “personalidad destacada” y habló con Teleshow acerca de la emoción que sintió al ser honrado por el pueblo que lo vio crecer.

“La verdad es que estoy muy contento. Es una sorpresa y algo que me llena de orgullo porque yo soy platense y me curtí mucho acá. Me mudé a Capital Federal cuando tenía 22 años, entonces viví muchas cosas en La Plata. Toda mi niñez y mi adolescencia”, dijo el conductor de Desencriptados. Este honor fue una gran sorpresa y los sentimientos estuvieron a flor de piel: “De golpe, ser convocado por la ciudad para este reconocimiento, con mi familia, mi abuela de 94 años. Fue una emoción”.

“La verdad es que fue muy lindo estar sentado ahí en el Consejo Deliberante, hablarle a mi familia y a los otros concejales. Estuvo muy bueno”, detalló acerca de cómo vivió la entrega de la mención especial. “Llega un momento en que de pronto te entregan algo y te hace reflexionar acerca de tu vida, de qué hiciste con ella. Hoy para mí fue un día importante porque más allá del reconocimiento, es como que también te están reconociendo que tienen una buena impresión tuya. Eso también me llena de orgullo, porque significa que reuní las condiciones para que los otros concejales, que tal vez no son los que presentaron la moción, me apoyen y voten en forma unánime”, reflexionó Schijman.

Darian Rulo Schijman junto a toda su familia en la ceremonia de personalidad ilustre

Rulo Schijman junto a su abuela de 94 años

Schijman también recordó sus inicios y se mostró más que orgulloso de su origen: “Soy una persona que me expreso acerca de La Plata y siempre digo que soy platense”. Sobre cómo fue el proceso para ser seleccionado para recibir este honor contó: “Me llamó una persona que trabaja con una concejal, que fue la que planteó la idea de que me den esta distinción”.

“Me dijo que estaban pensando en dármela y me preguntaron si el día que me la daban estaría dispuesto a recibir el título en persona y le dije: ‘Por supuesto que sí’”, aclaró sobre cómo surgió la idea y la convocatoria. A partir de la propuesta, el actor comenzó una conexión vía WhatsApp. Según contó, lo primero que hizo una vez que le confirmaron la fecha fue consultar si podía ir con sus seres queridos: “Gran parte de mi familia sigue viviendo en La Plata, y obviamente no se lo querían perder”. En una mañana cargada de emoción, Rulo recibió el título de la ciudad que lo vio crecer y en la que estudio.

Schijman recibió el título de personalidad destacada en La Plata (Foto: Gentileza de Darian Rulo Schijman)

En sus redes sociales, Darian compartió las fotos del momento, junto a su familia integrada por su abuela Jentla; su mejor amigo Ariel, su primo Uriel con su esposa Jesica; su tía Mónica; su papá Daniel; su mamá Miriam. “El Concejo Deliberante de la Ciudad de La Plata me otorgó un reconocimiento como ‘Personalidad destacada’. Un día inolvidable junto a mi familia y amigos. Gracias por acompañarme siempre”, escribió en el pie de las fotografías.

Durante la ceremonia tuvo la oportunidad de dar un discurso en el que remarcó el honor: “La verdad que me entreguen este diploma de personalidad destacada es un honor. Es algo que no esperaba y me obliga a pensar cómo llegué hasta este punto de mi vida, cómo llegue hasta acá, ya no viviendo en la ciudad de La Plata, pero hago un balance: tengo 42 años, todo lo que fue pasando, si bien soy joven, miro para atrás, pienso en La Plata cuando vivía acá hace casi 20 años”.