La mamá de Wanda Nara defendió a su hija tras las críticas por el romance con L-Gante: “La verdad es una sola”

Nora Colosimo defendió a Wanda Nara de las críticas por su relación con L-Gante (Fotos: Instagram)

La empresaria Wanda Nara y el cantante L-Gante sorprendieron a sus seguidores al confirmar públicamente su relación durante una transmisión en vivo de Instagram. El esperado momento mostró a la pareja compartiendo un beso y expresando su cariño en pantalla, en una interacción donde se juraron amor y se dejaron ver muy enamorados. Tras varios meses de rumores y especulaciones, el vivo en la red social fue la manera elegida por la pareja para blanquear su relación ante el público.

Este gesto de amor no pasó desapercibido. De inmediato, las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y opiniones, tanto de seguidores como de detractores. Para muchos, el romance fue un giro inesperado en la vida de Wanda, especialmente después de su separación del futbolista Mauro Icardi, quien ya es vinculado con una cantante turca, mientras que otros celebraron la novedad y manifestaron su apoyo a la mediática pareja. Y también hubo muchas críticas a la empresaria, y su madre salió a defenderla

Nora Colosimo intervino a través de su cuenta de Instagram, donde supera los 230.000 seguidores y dejó un contundente respaldo para la conductora de Bake Off Famosos. La publicación en sus historias, con una frase reflexiva, parece responder directamente a quienes cuestionaban la relación de Wanda con el cantante de RKT. “Hoy leí esta frase que decía: ‘Solo el dueño de la casa sabe dónde están las goteras’. Así que no aceptes críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasas, solo tú sabes de tus luchas y tus dolores”, compartió la mujer en su posteo, sugiriendo que solo quienes viven la situación tienen derecho a opinar.

El mensaje de apoyo de Nora Colosimo a su hija mayor

Además, en una aclaración directa, la mamá de Zaira Nara se tomó el tiempo para escribir un contundente mensaje a aquellos que le habían enviado mensajes en privado: “Con respeto, dedicado a todos los que me escriben”. De esta manera, dejó claro su descontento frente a los comentarios negativos y enfatizó: “La verdad es una sola, y no la conocen. Amo incondicionalmente a mis hijas”.

El comunicado de Wanda Nanda tras el beso con L-Gante

El comunicado de Wanda Nara en el que confirma su separación con Mauro Icardi

Ante el revuelo mediático, la conductora publicó un comunicado en sus historias de Instagram, aunque luego decidió eliminarlo. “La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien. Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo”, escribió Wanda.

A continuación, se refirió a su situación en plena separación. “Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas”. Y en el mismo sentido, se permitió un consejo para sus seguidores: “Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz me voy”.

Por último, en otra frase alusiva, explica los motivos de sus últimas decisiones: “No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar”, sentenció. “Mientras fui feliz, estuve, cuando eso deja de pasar, me parece lo más sincero seguir mi camino”. Por último, hizo mención a Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Maxi López, y a Francesca e Isabella, las niñas que tuvo con Icardi: “No se preocupen por mis hijos, si hay algo que soy es buena MADRE. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por mantener la unión. Al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad”, concluyó.