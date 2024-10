Julieta Zylberberg contó su experiencia dando besos en ficción: “El olor a saliva ajena no es algo que elegís”

La actriz afirmó que las escenas de besos no le resultan eróticas.

Julieta Zylberberg contó su experiencia dando besos en ficción

Con vasta experiencia en ficción, tanto en televisión, cine y teatro, Julieta Zylberberg protagonizó muchas escenas que implicaron besos. Justamente por esta cuestión le preguntaron en el programa Duquesas (Luzu TV) acerca de cómo vivió esas experiencias en general.

“¿Alguna vez te gustó un poquito alguien con quien trabajaste? ‘Uy, me lo chapé... No pasaba nada y de repente una escenita...’”, le plantearon desde la mesa. Con un gesto contrariado, Zylberberg respondió a la consulta. “No, cero, por una escena menos que menos. Ojo, en mi modo de vivir. No me parece nada erótico una escena con gente y todo diciendo: ‘Dale, no sé qué...’. No, eso no. Es más la fantasía de quienes están mirando”, dijo la actriz.

“¿Y alguien que no se te había ocurrido, de repente como que decís: ‘Bueno’?”, le insistieron. “Es raro, porque la seducción pasa por otro lado. O sea, tiene que ser anterior. Si alguien te gustaba y después te tuviste que dar un beso, decís: ‘Ah, mirá, además besó bien’. Pero si no te gustaba, no”, argumentó Zylberberg.

“¿Hubo algún mal aliento?”, quisieron saber las conductoras del ciclo. Ahí, a la intérprete se le transformó la cara en un gesto de asco. “Seguro... Aparte yo soy más asquerosa. Eso me parece terrible. Te juro que prefiero, a veces, un olor fuerte a algo. Voy a decir algo espantoso, pero es que a mí el olor a saliva ajena, no es algo que vos elegís”, comenzó respondiendo.

“Porque aparte es eso... ¿Viste que el beso es algo íntimo? Es un montón. Meterte con alguien que no tenés ganas, no tiene nada de sensual. Bueno, dale, es laburo y hay que hacerlo. Está todo bien, o sea, te puede ser indiferente”, cerró Julieta.

A principios de diciembre del año pasado, Zylberberg y Agustín Toscano celebraron la llegada de su primer hijo juntos, Florián. Con mucha emoción, la pareja conformada por la actriz y el director de cine compartió la feliz noticia en redes sociales y presentó a su recién nacido con un tierno mensaje.

“Bienvenido Florián Toscano Zylberberg a nuestra familia enorme y hermosa, sos un sueño. Te amamos desde que te imaginamos”, escribió Julieta al pie de un posteo de Instagram al que subió ocho imágenes que reflejaron las primeras horas del bebé, en compañía de sus padres y de algunos de sus hermanos.

Zylberberg es madre de Luis Ernesto, fruto de su relación anterior con Esteban Lamothe, mientras que Toscano es padre de dos niñas. La llegada de Florián llenó de alegría y amor a la familia extendida, quienes rápidamente se volcaron a sus redes sociales a expresar esta felicidad. Entre ellos, se destacó el actor de series como El Marginal y La 1-5/18, quien asistió al sanatorio con su hijo para visitar al nuevo bebé, demostrando la armoniosa relación que mantiene con su exmujer y con la actual pareja de la actriz.

La publicación de Esteban Lamothe al conocer al hijo de Julieta Zylberberg y Agustín Toscano (Instagram)

“Llegando a conocer a Florián”, escribió Lamothe en una de sus historias de Instagram junto a una selfie en la que posó con su hijo Luis Ernesto en el ascensor del hospital. “Nació Florián y el mundo es un lugar mucho más hermoso”, publicó el actor un rato después sobre otra story en la que le dio la bienvenida al recién nacido con una panorámica de la habitación que mostraba como Julieta le daba el pecho a su bebé mientras su hijo de 10 años era testigo de la situación. Y su ex correspondió el saludo compartiendo la publicación en su perfil.