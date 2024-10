Yoyi Francella habló por primera vez de los rumores de separación de sus padres: “Es un tema de ellos”

Yoyi Francella habló por primera vez de la separación de sus padres.

La actriz expresó que el tema se sobredimensionó y que la situación es “normal”.

Además, defendió la privacidad familiar y la reacción espontánea de su tío ante la prensa.

Lo esencial: tras los rumores de separación entre Guillermo Francella y Marynés Breña, su hija Yoyi aclaró que el proceso es un tema personal de sus padres y que la familia está en buenos términos. La actriz subrayó la importancia de respetar la intimidad, enfatizó la necesidad de normalizar estas situaciones familiares.

Yoyi Francella habló de los rumores de separación de sus padres (Intrusos. América)

Los rumores de separación de Guillermo Francella y Marynés Breña después de 36 años juntos sigue siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo. En este contexto de versiones, habló por primera vez su hija Johanna, conocida como Yoyi, quien fue abordada por la cámara de Intrusos a la salida de Luzu TV.

Estamos todos bien, la verdad que está todo muy bien, en serio", señaló la actriz, que forma parte del programa Antes que nadie. “Se está haciendo algo grande de algo que es normal, somos una familia hermosa, nos amamos, tenemos contacto. Está todo realmente muy bien, en serio", repitió.

De buen humor, la joven se mostró comprensiva del rol del periodista que montaba guardia esperando que se retire en su automóvil. “Sé que es tu trabajo, este es el mío, y no tengo ganas de esconderme, porque no es nada malo", analizó, y volvió a hablar de la separación. “Es un tema de ellos y pienso que lo importante es que estemos bien todos como familia".

Yoyi Francella con su hermano Nicolás y sus padres, Guillermo y Marynés (RS Fotos)

A continuación, la panelista se refirió a cómo es crecer bajo las luces de la fama: “Nos conocen hace mucho tiempo. Yo no estoy muy acostumbrada a esto, porque con el apellido que tiene mi papá y todo lo que logró, tuvimos una infancia muy privada“. En este sentido, volvió a destacar la importancia de la unión entre los seres queridos. “Siento que hay que hablar hasta que uno quiere, lo bueno es que estamos bien: mi papá está bien, mi mamá está bien, mi hermano está bárbaro, yo estoy bien, soy bastante cuidadosa con todo porque crecí así. Soy celosa de mi intimidad”, sentenció.

Durante la breve entrevista, Francella se refirió a la reacción de su tío Ricardo, que tuvo una serie de exabruptos con la prensa. “Mi tío no está acostumbrado, es la persona más buena y graciosa de este mundo. Cuando no estás acostumbrado, te viene una cámara y te ponés nervioso, y creo que fue eso. Mi tío es lo más, es una gran persona, lo amamos y realmente somos una gran familia", insistió.

La información de la ruptura fue revelada por la periodista Paula Varela, quien compartió en sus redes sociales detalles sobre esta situación. “Después de 36 años de estar juntos, se separaron. Pasaron una crisis muy profunda. Ambos siguen compartiendo eventos familiares y tienen una muy buena relación”, explicó la periodista de Socios del espectáculo.

Posteriormente, Ricardo, el hermano del reconocido actor se expresó en el programa Desayuno Americano (América TV), que conduce Pamela David y lanzó un mensaje contundente acerca de las versiones que comenzaron a surgir tras el video de Varela. “La voy a encontrar a esta mina. Ahora voy a hablar con mi hermano porque quiero saber el nombre y el apellido para mandarla a la c... de su madre, pero públicamente”, afirmó.

El tío de Nicolás y Yoyi no solo negó los rumores, sino que también aprovechó para criticar a los medios. “Lo que dijo (Javier) Milei, muchos dicen que está ‘alteradito’, no tiene nada de alterado el Presidente con respecto a la prensa. Lo que me enoja es que (Paula Varela) mintió. Eso es lo peor. Mentir, mentir. Por eso hay mucha calumnia en la prensa. Informate y después hablamos”, añadió, en una serie de declaraciones que tuvieron un gran rebote mediático y a los que aludió su sobrina en su testimonio de esta tarde.